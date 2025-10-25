Η Nelly Furtado κάνει παύση από τη μουσική σκηνή: Ήρθε η ώρα για ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο
Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια ανακοίνωσε ότι αποσύρεται προσωρινά από τις ζωντανές εμφανίσεις, επιλέγοντας να αφιερωθεί σε προσωπικά και καλλιτεχνικά σχέδια που σηματοδοτούν τη νέα φάση της ζωής της
Η Nelly Furtado ανακοίνωσε μέσα από τα social media χθες ότι θα απομακρυνθεί από τη μουσική σκηνή «για το προσεχές μέλλον», προκειμένου να επικεντρωθεί σε νέα δημιουργικά και προσωπικά εγχειρήματα. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από μια συγκινητική αναδρομή στην 25ετή καριέρα της, από την πρώτη της εμφάνιση στα τέλη της δεκαετίας του ’90 έως τη σημερινή της επανασύνδεση με τους νέους θαυμαστές της.
Η δεύτερη ανάρτηση έδειχνε τη Furtado να τραγουδά στο Βερολίνο το περασμένο καλοκαίρι, ενώ το κοινό φώναζε το όνομά της. «Μόλις τώρα καταλαβαίνω τι σημαίνει να σου προσφέρουν λουλούδια πάνω στη σκηνή», σημείωσε συγκινημένη.
«Το να βλέπω τους θαυμαστές μου από κοντά με έκανε πραγματικά να πιστέψω στη μαγεία», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως παρά την αποχή της από τις συναυλίες, η αγάπη της για τη μουσική παραμένει αμείωτη: «Πάντα θα αυτοπροσδιορίζομαι ως τραγουδοποιός. Ήταν το χόμπι μου που ήταν τυχερό να εξελιχθεί σε καριέρα».
Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Furtado είχε εκφράσει τον θαυμασμό της για τη γενιά Ζ, λέγοντας πως «όταν τους είδα να τραγουδούν κάθε λέξη στη συναυλία μου στην Αυστραλία, ένιωσα ότι συνέβαινε κάτι αληθινό – όχι απλώς μια τάση στο διαδίκτυο».
Η προσωρινή της παύση από τη μουσική σκηνή, όπως όλα δείχνουν, σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική εποχή για την καριέρα της.
Από τη Lilith Fair μέχρι το ΒερολίνοΗ 46χρονη τραγουδίστρια, γνωστή από επιτυχίες όπως «Maneater», «Say It Right» και «Promiscuous Girl», μοιράστηκε δύο φωτογραφίες: στην πρώτη, εμφανίζεται 20 ετών λίγο πριν από την πρώτη της επαγγελματική εμφάνιση στο φεστιβάλ Lilith Fair, φορώντας –όπως θυμάται– ένα ροζ φόρεμα που είχε αγοράσει από ένα κατάστημα στο Τορόντο και λαμπερά παπούτσια για τη «μεγάλη στιγμή». «Ήταν κάτι πραγματικά σπουδαίο και τότε ένιωσα ότι γεννήθηκε η καλλιτεχνική μου ταυτότητα», έγραψε.
Μια καριέρα που «ξανασυστήνεται» σε νέα γενιάΓιορτάζοντας την 25η επέτειο από την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ Whoa, Nelly!, η Furtado παραδέχθηκε πως δεν περίμενε ότι η μουσική της θα γνώριζε νέα άνθηση το 2025. «Όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος μου, ευχόμουν απλώς κάποιος νέος να βρει το βινύλιο σε ένα δισκάδικο και να του φανεί ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα υπήρχαν τόσοι νέοι τρόποι για να ανακαλύπτεις “παλιά” μουσική», έγραψε, εκφράζοντας τη χαρά της για τη νέα γενιά ακροατών που «ξαναβρίσκει» τα τραγούδια της.
Ευγνωμοσύνη και νέες προτεραιότητεςΗ καλλιτέχνιδα ευχαρίστησε όλους όσοι την ακολούθησαν στην πορεία της: «Ευχαριστώ όποιον άκουσε, ένιωσε, τραγούδησε ή δούλεψε σκληρά για να γίνουν τα pop όνειρά μου πραγματικότητα». Δεν παρέλειψε επίσης να απευθυνθεί στους νεότερους μουσικούς, ευχόμενη «πολλά χρόνια γεμάτα πάθος και έμπνευση».
Ένα νέο κεφάλαιο δίπλα στην κόρη τηςΗ Furtado κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2024 το 7ο άλμπουμ της, το πρώτο της μετά από επτά χρόνια, το οποίο ηχογράφησε μαζί με την 22χρονη κόρη της, Nevis Gahunia. «Ήταν μια υπέροχη ευκαιρία να συνδεθώ με την κόρη μου με αυτόν τον τρόπο. Ένιωσα ότι ήταν το μεγαλύτερο δώρο του κόσμου», είχε δηλώσει.
