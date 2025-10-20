Ναταλία Γερμανού: Δέχομαι τον τίτλο της «καλής παρουσιάστριας» όταν προέρχεται από συναδέλφους που εκτιμώ και από τον κόσμο
Νιώθω ευγνωμοσύνη για την αγάπη του κόσμου, δήλωσε
Μιλώντας για την επαγγελματική της πορεία η Ναταλία Γερμανού δήλωσε πως δέχεται τον τίτλο της «καλής παρουσιάστριας», εφόσον της τον αποδίδουν συνάδελφοί της, τους οποίους θαυμάζει και σέβεται, αλλά και οι τηλεθεατές. Παράλληλα, στάθηκε στην αγάπη που της δείχνει ο κόσμος, δηλώνοντας ευγνώμων.
«Νιώθω ευγνωμοσύνη για την αγάπη του κόσμου. Αισθάνομαι ότι η εκπομπή τον τίτλο της (Καλύτερα Δε Γίνεται) τον δικαιώνει και δεν τον δικαιώνει. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Προσπαθούμε να μη βαραίνουμε τους τηλεθεατές. Η εκπομπή μας μεταδίδεται Σαββατοκύριακο που ο κόσμος θέλει να χαλαρώσει. Δέχομαι τον τίτλο της “καλής παρουσιάστριας” όταν προέρχεται από συναδέλφους που εκτιμώ αλλά και από τον κόσμο», δήλωσε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου.
Κάνοντας μια αναδρομή στα πρώτα της βήματα επισήμανε ότι τότε δεν υπήρχε ανταγωνιστική διάθεση και άγχος στην τηλεόραση, αφού τα κανάλια ήταν ελάχιστα. «Έχω κάνει και εγώ τα λάθη μου στην τηλεόραση. Στις παλαιότερες εκπομπές μου ήμουν λίγο σαν… αγγουράκι. Στην τηλεόραση έχουν αλλάξει τα πάντα. Όταν ξεκίνησα, δεν υπήρχε ανταγωνισμός και άγχος για την τηλεόραση. Μετά μπήκαν και άλλα κανάλια στον χορό. Αυτό για εμάς είναι ζόρικο, για τον τηλεθεατή είναι καλό. Έχει επιλογές», σχολίασε.
