Νάταλι Πόρτμαν για Νταϊάν Κίτον: Έδωσε στους γυναικείους χαρακτήρες την ευκαιρία να είναι εξίσου σύνθετοι με τους αντρικούς

Ήταν αμετανόητα ο εαυτός της και την ερωτευόσουν για αυτό, είπε για την ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή στα 79 της χρόνια
Η Νάταλι Πόρτμαν απέτισε φόρο τιμής στην Ντάιαν Κίτον που έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου στα 79 της χρόνια. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για τη σταρ του Χόλιγουντ κατά τη διάρκεια ενός masterclass στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière, υποστηρίζοντας πως μέσα από τις ερμηνείες της επέτρεψε στους γυναικείους ρόλους να αποκτήσουν βάθος.
«Έδωσε στους γυναικείους χαρακτήρες την ευκαιρία να είναι εξίσου σύνθετοι με τους αντρικούς. Απέκτησαν ένταση», δήλωσε η Πόρτμαν. «Έγιναν συνάμα αστείες, έξυπνες, ευαίσθητες και παράξενες. Άφησε τις γυναίκες να είναι παράξενες στην οθόνη. Ήταν αμετανόητα ο εαυτός της και την ερωτευόσουν για αυτό», συμπλήρωσε.
Όταν ρωτήθηκε για τις πρωταγωνίστριες που την ενέπνευσαν, η Πόρτμαν μίλησε με θαυμασμό για τις Τζίνα Ρόουλαντς, Τζούλιαν Μουρ, Ιζαμπέλ Ιπέρ και Νικόλ Κίντμαν.
Στην ομιλία της, η Πόρτμαν έκανε επίσης μία αναδρομή στην καριέρα της ξεκινώντας από τα πρώτα της χρόνια. Ηταν μόλις 12 ετών όταν πρωταγωνίστησε στην πρώτη της ταινία, το «Léon: The Professional» του Λικ Μπεσόν και θυμήθηκε πόσο αβίαστα ήρθε η υποκριτική στη ζωή της.
«Στην πραγματικότητα, είναι το πιο παιδικό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς», δήλωσε χαμογελώντας. «Προσποιείσαι. Το να είσαι ηθοποιός σημαίνει να συμπεριφέρεσαι σαν παιδί όλη την ώρα. Όλα τα παιδιά είναι ηθοποιοί. (...) Είναι μέρος της φυσικής ανθρώπινης συμπεριφοράς», εξήγησε.
Μία από τις τελευταίες ερωτήσεις που δέχτηκε ήταν ποια συμβουλή θα έδινε στον 12χρονο εαυτό της, τότε που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει γυρίσματα για το «Léon»». Εκείνη απλά απάντησε: «Παίξε, διασκέδασε».
Φωτογραφία: Shutterstock
Natalie Portman Reflects on Why Diane Keaton Inspired Her in Lumière Masterclass: ‘She Let Women Be Weird on Screen’https://t.co/uvwmWRo6rV pic.twitter.com/x0SpcUIvyO— Variety (@Variety) October 15, 2025
