Τέιλορ Σουίφτ: Απομακρύνεται από τη Λάιβλι - Δεν ήθελε να εμπλακεί το όνομά της στη δικαστική διαμάχη με τον Μπαλντόνι

Κλείσιμο

φαίνεται να απομακρύνεται από την, καθώς αισθάνθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως «μέσο εκφοβισμού» από την ηθοποιό σε μια νομική διαμάχη στην οποία δεν ήθελε να εμπλακεί.Η 35χρονη τραγουδίστρια βρέθηκε άθελά της στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ της Λάιβλι και τουόταν ο τελευταίος υποστήριξε ότι η συμπρωταγωνίστριά του χρησιμοποίησε τη Λάιβλι για να τον πιέσει κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον σύζυγό της, Ράιαν Ρέινολντς. Η συνάντηση αφορούσε αλλαγές σε μια σκηνή σε ταράτσα στην ταινία, «It Ends with Us».Στη μήνυση ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσε νωρίτερα τον Ιανουάριο, ο Μπαλντόνι ισχυρίστηκε ότι η Σουίφτ εμφανίστηκε και τον έκανε να νιώσει πως «έπρεπε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες της Μπλέικ για το σενάριο».Στη συνέχεια, η Λάιβλι φέρεται να τον απείλησε, συγκρίνοντας τον εαυτό της με την Khaleesi του «Game of Thrones» σε μια σειρά μηνυμάτων, όπου αποκαλούσε τον Ρέινολντς και τη Σουίφτ τους «δράκους» της. Αυτή η σύγκριση ήταν που φέρεται να εξόργισε τη Σουίφτ, καθώς δεν είχε προγραμματίσει να παραστεί στη συνάντηση, αλλά όταν έφτασε στο ρετιρέ της Λάιβλι στη Νέα Υόρκη, ανακάλυψε ότι η συζήτηση βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη. «Αυτή τη στιγμή κάνει ένα βήμα πίσω από την Μπλέικ γιατί δεν θέλει να μπλεχτεί περισσότερο σε αυτό - ήδη έχει εμπλακεί πολύ περισσότερο από όσο χρειαζόταν», ανέφερε πηγή στην DailyMail.com.«Οι φίλοι της πιστεύουν ότι το μήνυμα της Μπλέικ "Είμαι η Khaleesi και, όπως εκείνη, τυχαίνει να έχω δράκους" προς τον Τζάστιν ήταν άστοχο και περιττό, καθώς ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε ως τακτική εκφοβισμού. Φαινόταν να αναφέρεται στην Τέιλορ σαν να ήταν κάποιο κατοικίδιο ή ιδιοκτησία της», πρόσθεσε η ίδια πηγή. «Η Τέιλορ δεν θα έπρεπε καν να έχει εμπλακεί σε αυτό. Πήγε απλώς να επισκεφθεί την Μπλέικ και τον Ράιαν, με την υπόθεση ότι η συνάντηση θα είχε ήδη λήξει», πρόσθεσε. Η Khaleesi, γνωστή και ως Daenerys Targaryen, είναι ένας από τους βασικούς χαρακτήρες του «Game of Thrones» και παρουσιάστηκε ως κακιά, καθώς οδηγήθηκε στην τρέλα και την εκδίκηση εξαιτίας των τραυμάτων και των απωλειών που είχε βιώσει.Μια δεύτερη πηγή ανέφερε: «Η Τέιλορ έχει αποστασιοποιηθεί ευγενικά από όλο αυτό. Είναι πολύ προσεκτική με τη δημόσια εικόνα της και μισεί το γεγονός ότι το όνομά της συνδέθηκε με αυτή τη διαμάχη».Η απόφαση της Σουίφτ να αποστασιοποιηθεί προκαλεί έκπληξη στους θαυμαστές της, καθώς η φιλία της με τη Λάιβλι μετράει πάνω από μια δεκαετία. Οι δύο τους έχουν γιορτάσει μαζί σημαντικά ορόσημα, ενώ η Σουίφτ έχει αναφέρει ακόμα και τα παιδιά της Λάιβλι σε στίχους των τραγουδιώνων της.Η τραγουδίστρια φαινόταν να στηρίζει τη φίλη της όταν οι πρώτες φήμες για τη διαμάχη με τον Μπαλντόνι άρχισαν να φουντώνουν τον Αύγουστο του 2024. Μάλιστα, είχε φωτογραφηθεί να καταφθάνει στο σπίτι της ηθοποιού στο Rhode Island, αξίας 17 εκατομμυρίων δολαρίων, όπου η Λάιβλι είχε πάει για να περάσει χρόνο με τον Ρέινολντς, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.: Instagram