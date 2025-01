Η γυμνή πλευρά του Χόλιγουντ: 12 διάσημες ηθοποιοί που αποκάλυψαν ότι πιέστηκαν να βγάλουν τα ρούχα τους

«Με ανάγκασαν στην καριέρα μου να κάνω μια ερωτική σκηνή που δεν ήθελα. Εδώ ήταν δική μου επιλογή. Η διαφορά είναι η αυτονομία πάνω στο σώμα μου».





Η κινηματογραφική βιομηχανία, πέρα από τη λάμψη και τη μαγεία της, φέρνει στο προσκήνιο και προκλήσεις, όπως οι πιέσεις προς ηθοποιούς να εμφανιστούν γυμνοί ή να συμμετάσχουν σε ερωτικές σκηνές. Πολλές καταξιωμένες πλέον ηθοποιοί βρέθηκαν αντιμέτωπες με διλήμματα, φοβούμενες ότι μια άρνηση θα μπορούσε να κοστίσει τη δουλειά ή τη φήμη τους.Ακολουθούν αφηγήσεις 12 διάσημων ηθοποιών που μίλησαν δημόσια για τις εμπειρίες τους, περιγράφοντας τις πιέσεις που δέχτηκαν να γδυθούν χωρίς τη συγκατάθεσή τους.Σε συνέντευξή της τον περασμένο Σεπτέμβριο στο SheKnows, η Κέιτ Γουίνσλετ παραδέχτηκε ότι στο παρελθόν είχε δεχτεί πιέσεις να εμφανιστεί γυμνή. «Έπρεπε να μάθω με τον δύσκολο τρόπο πώς να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου σε χώρους που κυριαρχούνταν από άνδρες», δήλωσε. Η ίδια είχε αναφέρει σε προβολή του Τιτανικού το 2012 ότι μετανιώνει για τη γυμνή σκηνή της ταινίας, λέγοντας: «Ήμουν νέα και ένιωθα ότι έπρεπε να αποδείξω κάτι».Το 2016, η Ρέμπελ Γουίλσον αποκάλυψε στο Marie Claire UK ότι δέχτηκε πίεση να γυρίσει γυμνές σκηνές στην ταινία The Brother Grimsby. «Ζητούσαν να είμαι ολόγυμνη, κάτι που είχα ξεκαθαρίσει στο συμβόλαιο ότι δεν ήθελα», δήλωσε. Όταν αρνήθηκε, οι παραγωγοί χρησιμοποίησαν σωσία και την πίεζαν λέγοντας πως αυτή δείχνει ωραία στην κάμερα.Σε άρθρο της στους New York Times το 2017, η Σάλμα Χάγιεκ αποκάλυψε ότι υπέστη «νευρικό κλονισμό» κατά τη διάρκεια γυρισμάτων μιας ερωτικής σκηνής στην ταινία Frida, την οποία ο Χάρβεϊ Γουάινστιν την ανάγκασε να γυρίσει. «Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα με άφηνε να ολοκληρώσω την ταινία χωρίς να ικανοποιήσει τη φαντασίωσή του», έγραψε, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε περιθώριο διαπραγμάτευσης.Σε συνέντευξή της στο Net-a-Porter, η Αμάντα Σάιφρεντ μίλησε για τις πιέσεις που ένιωσε ως νεαρή ηθοποιός πριν από το κίνημα #MeToo. «Ήμουν 19 ετών, περπατούσα χωρίς εσώρουχα. Γιατί; Γιατί ήμουν νέα, δεν ήθελα να δυσαρεστήσω κανέναν και ήθελα να κρατήσω τη δουλειά μου». Ρενέ Ζελβέγκερ αποκάλυψε στο Harper’s Bazaar τον Απρίλιο του 2022 ότι είχε δεχτεί πίεση να εμφανιστεί γυμνή. «Υπήρξαν στιγμές που παραγωγοί μου έλεγαν να βγάλω τα ρούχα μου και μου έδιναν κρασί για να το κάνω», είχε δηλώσει, τονίζοντας ότι δεν υποχώρησε στις πιέσεις.Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar το 2018, η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε για έναν σκηνοθέτη που την πίεσε να αφαιρέσει την μπλούζα της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Ήμουν τρομοκρατημένη όταν μίλησα. Σκέφτηκα, ‘Τι έκανα; Αυτός ο άνθρωπος με προσέλαβε’». Παρόλα αυτά, αρνήθηκε να το κάνει.Σε εμφάνισή της στο podcast Armchair Expert, η Εμίλια Κλαρκ μίλησε για τις πιέσεις που δέχτηκε στις πρώτες σεζόν του Game of Thrones. «Έχω τσακωθεί στο γύρισμα για να κρατήσω το σεντόνι επάνω μου. Μου έλεγαν ‘Θα απογοητεύσεις τους φαν του Game of Thrones.’ Και εγώ απαντούσα ‘Άντε γ...’»Στο παρελθόν υπήρξε κάποια σύγχυση σχετικά με το ποια ταινία αναφερόταν η Νάταλι Πόρτμαν - αλλά το 2003, είπε στο περιοδικό Parade: «Λυπάμαι πολύ που δεν άκουσα τη διαίσθησή μου. Από εδώ και στο εξής, θα εμπιστεύομαι περισσότερο το ένστικτό μου. Μερικές φορές, το πιο δυνατό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να πεις όχι». Αρχικά, ειπώθηκε ότι η δήλωση αφορούσε στη γυμνή σκηνή της Πόρτμαν στη μικρού μήκους ταινία Hotel Chevalier — ωστόσο, αργότερα διευκρινίστηκε ότι πιθανότατα να μιλούσε για μια σκηνή στην ταινία Goya's Ghosts.Όλοι γνωρίζουν τη διάσημη σκηνή στο Βασικό Ένστικτο, όπου η Σάρον Στόουν ανοιγοκλείνει τα πόδια της. Ωστόσο, το παρασκήνιο πίσω από τη σκηνή αποδεικνύεται πολύ πιο σκοτεινό απ’ ό,τι φανταζόταν κανείς. «Όταν τη γυρίζαμε, υποτίθεται ότι θα ήταν μια υπαινικτική σκηνή, αλλά ο σκηνοθέτης είπε, "Φαίνεται το λευκό από το εσώρουχό σου, πρέπει να τα βγάλεις"» δήλωσε η Στόουν στο The Talk το 2014. «Και του είπα, "Δεν θέλω να φανεί τίποτα," κι εκείνος απάντησε, "Όχι, όχι, δεν θα φανεί τίποτα." … Όταν όμως είδα τη σκηνή στον κινηματογράφο, ανάμεσα σε ένα πλήθος ανθρώπων, έμεινα άναυδη. Όταν τελείωσε η ταινία, πήγα και χαστούκισα [τον σκηνοθέτη], λέγοντας, "Μπορούσες να μου το δείξεις αυτό κατ’ ιδίαν"».Το 2006, η Έλεν Μίρεν δήλωσε στο CBS News: «Ίσως να φαίνεται ότι δεν έχω αναστολές, αλλά πιστέψτε με, έχω. Πάντα είχα πρόβλημα με τις γυμνές σκηνές. Στην πραγματικότητα, τις μισούσα». Η συγκεκριμένη δήλωση εξέπληξε τότε, καθώς η Μίρεν είχε εμφανιστεί γυμνή σε αρκετές ταινίες, όπως το Caligula, το Calendar Girls και το The Roman Spring of Mrs. Stone.«Δεν ήταν ποτέ μια άνετη εμπειρία. Δεν την απόλαυσα ποτέ. Ήταν πάντα ντροπιαστικό,» είχε προσθέσει τότε η ηθοποιός για τις γυμνές σκηνές, συμπληρώνοντας: «Έκανα αυτές τις σκηνές γιατί δεν ήθελα να δείξω ότι είμαι σφιγμένη. Τώρα, όμως, έχω παγιδευτεί με τη φήμη ότι κάνω γυμνές σκηνές». Χάλι Μπέρι αποκάλυψε ότι η γυμνή σκηνή της στην ταινία Swordfish ήταν επιλογή της, αλλά σημείωσε ότι: «Το γυμνό δεν είναι ποτέ απαραίτητο. Είναι μια απόφαση που παίρνεις».Όταν κάποια στιγμή η ηθοποιός δέχτηκε ένα αγενές σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη συμμετοχή της σε γυμνή φωτογράφιση, η Κέιτ Μπέκινσεϊλ απάντησε: