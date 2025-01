Σοφία Χριστοφορίδου: Πέρασα λεκτικό bullying στο Δημοτικό, δεν έμαθα ποτέ το γιατί και αυτό ήταν που με πείραζε

, η, μίλησε για τη ζωή της, την πορεία της στη μουσική, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν, όπως τον σχολικό εκφοβισμό, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Secret».Τον Νοέμβριο, η 18χρονη τραγουδίστρια έγινε δεκτή στη Σχολή Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όπως δήλωσε: «Δεν έχω σκοπό να αφήσω τις σπουδές μου, γιατί εκτός από τραγουδίστρια είμαι και μουσικός. Αν μου γίνει κάποια πρόταση να τραγουδήσω κάπου, θα το κάνω παράλληλα».Η Σοφία δεν δίστασε να μιλήσει για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο σχολείο. «Ναι, είχα περάσει λεκτικό bullying στο Δημοτικό. Δεν έμαθα ποτέ το γιατί και αυτό ήταν που με πείραζε. Ήμουν ένα μοναχικό παιδί και με έδιωχναν από τις παρέες. Τότε που γινόταν, στενοχωριόμουν, όμως με τα χρόνια όλο αυτό με έκανε ακόμα πιο δυνατή. Μου δίνεται και η ευκαιρία να πω στα παιδιά να μη δίνουν καμία σημασία στα αρνητικά σχόλια και να κρατάνε μόνο τα θετικά».Η νικήτρια του The Voice ήταν για πολλά χρόνια αθλήτρια του handball, αγωνιζόμενη στην ομάδα του Πανελλήνιου Νεάπολης Συκεών. «Σε ηλικία περίπου 10 ετών ξεκίνησα να ασχολούμαι με το handball. Συνέχισα για πάρα πολλά χρόνια. Έγινε ένα διάλειμμα για το The Voice of Greece και για να μάθω τα αποτελέσματα για το πανεπιστήμιο. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη που το 2023 η ομάδα μας πήρε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο handball».