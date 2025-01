Τζάστιν Μπαλντόνι: Το περιβόητο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα και οι κινήσεις που δρομολογούν οι Λάιβλι και Ρέινολντς

Το επίμαχο βίντεο

αντεπιτίθεται στις κατηγορίες τηςγια σεξουαλική παρενόχληση,, που υποτίθεται ότι αποδεικνύει την αθωότητά του. Η Λάιβλι δεν άργησε να απαντήσει στο υλικό που κυκλοφόρησε, ενώ όπως έγινε γνωστό, ετοιμάζει και νέες νομικές κινήσεις μαζί με τον άντρα της, Ράιαν Ρέινολντς, εναντίον του συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη του φιλμ.Το βίντεο, διάρκειας περίπου 10 λεπτών, περιλαμβάνει διάλογο μεταξύ των δύο ηθοποιών, όπου φαίνεται να ανταλλάσσουν απόψεις για τις λήψεις, τον φωτισμό και τη σκηνή γενικά.Η συγκεκριμένη σκηνή, όπου οι δύο πρωταγωνιστές χορεύουν αργά, αποτελεί βασικό σημείο της μήνυσης της Λάιβλι, η οποία κατηγόρησε τον Μπαλντόνι για ανάρμοστα σχόλια σχετικά με το άρωμά της. Ωστόσο, στο βίντεο δεν καταγράφονται τέτοιου είδους σχόλια ή συμπεριφορά από τον ηθοποιό. Σύμφωνα με την ομάδα του Μπαλντόνι, το υλικό αυτό αντικρούει πλήρως τις κατηγορίες της Λάιβλι.Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναφορές στο μέγεθος της μύτης του Μπαλντόνι, θέμα που περιλαμβάνεται επίσης στη μήνυσή του κατά της Λάιβλι. Στο βίντεο, η Λάιβλι σχολιάζει, χαριτολογώντας, ότι θα πρέπει να διακοπεί η παραγωγή για έναν μήνα ώστε ο Μπαλντόνι να κάνει πλαστική στη μύτη του. Στο τέλος, προσθέτει ότι αστειεύεται.Το βίντεο φανερώνει επίσης τις δημιουργικές διαφωνίες που υπήρξαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, με τους δύο ηθοποιούς να συζητούν για τις λεπτομέρειες της σκηνής. Στην τελική εκδοχή της ταινίας, χρησιμοποιήθηκε μόνο το βίντεο της σκηνής σε αργή κίνηση, χωρίς τον ήχο.H άμεση απάντηση της Μπλέικ Λάιβλι για το βίντεο: «Όχι μόνο δεν τον αθωώνει, αλλά επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς της για σεξουαλική παρενόχληση».Η Μπλέικ Λάιβλι και η νομική της ομάδα αντέδρασαν γρήγορα στη δημοσίευση του βίντεο από τον Τζάστιν Μπαλντόνι, το οποίο υποτίθεται ότι αντικρούει τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση στα γυρίσματα της ταινίας It Ends With Us. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, το βίντεο όχι μόνο δεν αθωώνει τον Μπαλντόνι, αλλά υποστηρίζει τις δηλώσεις της Λάιβλι, όπως αυτές περιγράφονται στη μήνυσή της.«Κάθε καρέ του βίντεο επιβεβαιώνει πλήρως όσα ανέφερε η κ. Λάιβλι στην καταγγελία της», δήλωσαν οι δικηγόροι της από τα γραφεία Manatt, Phelps & Phillips και Willkie Farr & Gallagher. Το βίντεο, σύμφωνα με τους ίδιους, δείχνει τον Μπαλντόνι να πλησιάζει τη Λάιβλι χωρίς τη συγκατάθεσή της, να τη φιλάει στο μέτωπο, να τρίβει το πρόσωπό του στον λαιμό της, να αγγίζει τα χείλη της και να σχολιάζει το άρωμά της. Όλες αυτές οι ενέργειες, όπως υποστηρίζουν, έγιναν χωρίς προηγούμενη συζήτηση ή παρουσία συντονιστή για σκηνές οικειότητας.Η νομική ομάδα της Λάιβλι τόνισε ότι το βίντεο καταγράφει τη δυσφορία της, καθώς φαίνεται να απομακρύνεται από τον Μπαλντόνι και να προσπαθεί να διατηρήσει μια ελαφρότητα στον τόνο, ώστε να αποτρέψει την κατάσταση. «Καμία γυναίκα δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να λαμβάνει αμυντικά μέτρα για να αποφύγει ανεπιθύμητη επαφή από τον εργοδότη της χωρίς τη συγκατάθεσή της», δήλωσαν.Επιπλέον, η πλευρά της Λάιβλι κατηγόρησε τον Μπαλντόνι για ανήθικη χρήση του βίντεο, σημειώνοντας ότι η δημοσίευσή του στα μέσα ενημέρωσης, αντί για την παρουσίασή του ως αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο, αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας παρενόχλησης και αντιποίνων. «Εστιάζουμε στη νομική διαδικασία και απαιτούμε ο κ. Μπαλντόνι και οι συνεργάτες του να λογοδοτήσουν στο δικαστήριο, υπό όρκο, και όχι μέσω κατασκευασμένων αφηγημάτων στα μέσα ενημέρωσης», κατέληξαν.