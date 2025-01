Diddy: Τα νομικά του προβλήματα θα εξετάσει το ντοκιμαντέρ «Making of a Bad Boy» - Δείτε το τρέιλερ

Κλείσιμο

Ένα τρέιλερ για ειδικό ντοκιμαντέρ του Peacock, «», κυκλοφόρησε την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου. Το επερχόμενο ντοκιμαντέρ, το οποίο έρχεται τέσσερις μήνες μετά τη σύλληψη τουγια τις κατηγορίες της σωματεμπορίας, του εκβιασμού και της μεταφοράς με τον σκοπό την άσκηση πορνείας, θα προσφέρει μια «ωμή, αποκλειστική ματιά» στην άνοδο του Combs στη φήμη και τις ποινικές κατηγορίες που εκτροχίασαν την αυτοκρατορία του.«Ο Sean Combs είναι ένα τέρας», λέει η δικηγόρος Λίζα Μπλουμ στην αρχή του σχεδόν δίλεπτου κλιπ. Η Μπλουμ εκπροσωπεί την πρώην τραγουδίστρια των «Danity Kane», Ντον Ρίτσαρντ στη μήνυσή της κατά του Diddy, τον οποίο μήνυσε για 21 κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και κακοποίησης, σεξουαλικής εμπορίας, διακρίσεων λόγω φύλου και παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων σε μια κατάθεση του Σεπτεμβρίου.Η υποτιθέμενη παραβατική συμπεριφορά του ράπερ και ιδρυτή της δισκογραφικής εταιρείας «Bad Boy Records» ήρθε στο προσκήνιο τον Νοέμβριο του 2023, όταν η πρώην σύντροφός του και τραγουδίστρια Casandra «Cassie» Ventura κατηγόρησε τον Combs για βιασμό, σωματεμπορία και σωματική κακοποίηση σε μια αγωγή που διευθετήθηκε αμέσως μία ημέρα μετά την κατάθεσή της. Η μήνυση έδωσε το έναυσμα για πολλές αστικές αγωγές με ισχυρισμούς περί βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης από τον μεγιστάνα της χιπ-χοπ.Το «Making of a Bad Boy» θα περιλαμβάνει ειλικρινείς συνεντεύξεις με τους συνεργάτες του Combs όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ των οποίων έναν φίλο του, έναν σωματοφύλακά του, έναν makeup artist, έναν μαθητευόμενο και έναν παραγωγό.«Είμαι με τον Sean για αρκετό καιρό και έχω καταγράψει πολλές στιγμές», λέει στο τρέιλερ ένας άγνωστος άντρας. «Κάθε φορά που ένα στούντιο ή οποιοδήποτε δωμάτιο (έχει κόκκινο φωτισμό), κάνει έρωτα, σεξ. Κάποια από τα κορίτσια που ήταν στο δωμάτιο, σίγουρα ήταν ανήλικα».Μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών που έχουν διατυπωθεί εναντίον του, ο Combs έχει κατηγορηθεί ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε διάφορα άτομα όταν ήταν ανήλικα, συμπεριλαμβανομένου ενός 13χρονου κοριτσιού σε ένα after-party των MTV Video Music Awards το 2000 και ενός 10χρονου αγοριού το 2005.Ο Combs συνελήφθη στο Μανχάταν τον Σεπτέμβριο και στη συνέχεια κατηγορήθηκε για εκβιασμό, εμπορία σεξ και μεταφορά με σκοπό την πορνεία. Ο βραβευμένος με Grammy ράπερ, ο οποίος έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον του, παραμένει υπό κράτηση στην Ειδική Μονάδα Στέγασης στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν. Η δίκη του έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 5 Μαΐου.«Νομίζω ότι ο Sean Combs μπορεί να ξεφύγει με τα πάντα», σχολίαζει ένα άτομο στο τρέιλερ του «Making of a Bad Boy».Το «Diddy: The Making of a Bad Boy» θα προβληθεί στο Peacock στις 14 Ιανουαρίου.