Μαράια Κάρεϊ: Χέρι-χέρι με τον Άντερσον Πακ σε έξοδό τους στο Άσπεν

Η πρόσφατη έξοδος τηςκαι τουπυροδότησε τις φήμες ότι βγαίνουν.Οι δύο μουσικοί βγήκαν για δείπνο την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου στο Άσπεν του Κολοράντο, μόλις μία εβδομάδα αφότου είχαν απαθανατιστεί και πάλι μαζί.Η 55χρονη τραγουδίστρια και ο 38χρονος τραγουδιστής και ράπερ ήταν χαμογελαστοί καθώς έφυγαν από το εστιατόριο και κρατιόντουσαν χέρι-χέρι. Η τραγουδίστρια του «All I Want for Christmas Is You» επέλεξε ένα ολόμαυρο σύνολο, γυαλιά ηλίου και γούνινο παλτό. Ο Πακ, εντωμεταξύ, φορούσε ένα μακρύ γκρι πανωφόρι και μπλε παντελόνι.Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που απαθανατίζονται μαζί, καθώς είχαν φωτογραφηθεί και στις 22 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια μιας εξόδου τους να κρατιούνται χέρι-χέρι.Τον Οκτώβριο, η Κάρεϊ και ο Πακ, ο οποίος είναι μαζί με τον Μπρούνο Μαρς αποτελούν το ντούετο «Silk Sonic», φαίνεται ότι είχαν βρεθεί σε ένα πάρτι για το Χαλογουίν, καθώς ο μουσικός είχε μοιραστεί στο Instagram μια φωτογραφία τους με τις στολές.Και οι δύο σταρ ολοκλήρωσαν πρόσφατα τις περιοδείες τους: ο Πακ ήταν σε περιοδεία με το συγκρότημά του «The Free Nationals», ενώ η Κάρεϊ πραγματοποιήσε τη χριστουγεννιάτικη περιοδεία της, «Christmas Time Tour», που έλαβε χώρα σε σχεδόν δεκάδες πόλεις της Αμερικής.Η ποπ ντίβα γιόρτασε τα Χριστούγεννα με τα 13χρονα δίδυμα παιδιά της, Μονρό και Μορόκαν, τα οποία μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της, Νικ Κάνον. Ανήμερα των Χριστουγέννων, μοιράστηκε οικογενειακά στιγμιότυπα με την ίδια και τα παιδιά της να ποζάρουν με τον Άγιο Βασίλη.Ο Πακ είναι πατέρας δύο παιδιών, 13 και 7 ετών, που απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Τζέιλινγκ Τσανγκ. Ο μουσικός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Ιανουάριο του 2024 μετά από 13 χρόνια γάμου.: Shutterstock