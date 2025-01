Αυτά είναι τα 13 πιο δημοφιλή θέματα του protothema.gr για το 2024

Τα 13 πιο δημοφιλή θέματα του protothema.gr για το 2024

Λίγες ώρες έμειναν πια για να μας αφήσει το 2024 και να υποδεχθούμε το 2025, και το protothema.gr σας παρουσιάζει τις ιστορίες που εσείς, οι αναγνώστες του που το έχετε φέρει στην πρώτη θέση, διαλέξατε να διαβάσετε περισσότερο.Όπως κάθε χρονιά τοήταν παρών στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, στο μαχητικό και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, στην κάλυψη της επικαιρότητας, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα ό,τι μικρό και μεγάλο συνέβη στην Ελλάδα και τον κόσμο, την πολιτική, τον αθλητισμό, τη showbiz, την τεχνολογία, τον πολιτισμό.Τους προηγούμενους 12 μήνες το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν, από την απειλητική ρητορική του Βλαντιμίρ Πούτιν , την περιπέτεια της υγείας της Μαρινέλλας , τη μεγάλη φωτιά στην Αττική και την εξομολόγηση του Αλέξη Κούγια , έως το σκάνδαλο των 500 εκατ. δολαρίων για την αναβάθμιση 5 αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-3Β Orion του Πολεμικού Ναυτικού, οι μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου, η ιστορία της μεγαλύτερης εισπρακτικής εταιρείας και οι συνταξιούχοι που βρέθηκαν να δηλώνουν εισοδήματα 10.000 ευρώ αλλά να έχουν δαπάνες 200.000 ευρώ ενώ στη λίστα βρίσκονται και ανθρώπινα δράματα όπως ο ξαφνικός θάνατος του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ , και της πρώην παίχτριας του Master Chef, Ντέμης Γεωργίου , αλλά και ιστορίες μέσω των social media όπως αυτή της Μαριγκόνα που έγινε διάσημη μετά τη φωτογραφία της από το ΣΕΦ και της Χριστίνας Μπόμπα που ταλαιπωρήθηκε με τα χείλη της στο ταξίδι στη Βολιβία.Στις 21 Νοεμβρίου ο Βλαντιμίρ Πούτιν παίρνει θέση μπροστά στην κάμερα και απευθύνει διάγγελμα που παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα όλος ο πλανήτης καθώς είχε προηγηθεί η επίθεση από την Ουκρανία με αμερικανικούς και βρετανικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Ο Ρώσος πρόεδρος κάνει λόγο για πόλεμο «παγκόσμιου χαρακτήρα» αποτυπώνοντας τη νέα γεωπολιτική πραγματικότηταΌσοι πήγαν στο Ηρώδειο το βράδυ της 25ης Σεπτεμβρίου για να παρακολουθήσουν άλλη μια μεγάλη συναυλία της Μαρινέλλας, δεν περίμεναν ότι θα γίνονταν αυτόπτες μάρτυρες μιας από τις πιο τραγικές και συγκλονιστικές στιγμές, βλέποντας τη σπουδαία τραγουδίστρα να καταρρέει στη σκηνή.Η 11η Αυγούστου ήταν μια από τις πιο δύσκολες ημέρες που πέρασε το φετινό καλοκαίρι η Αττική. Για αρκετές ώρες κάτοικοι περιοχών όπως η Σταμάτα, η Πεντέλη, τα Βριλήσσια προσπαθούν μαζί με τους πυροσβέστες για να περιορίσουν το μεγάλο πύρινο μέτωπο και το protothema.gr κατέγραψε συγκλονιστικές εικόνες και μαρτυρίες από τη μάχη με τις φλόγες.Σε μια προσωπική εξομολόγηση στην Πρώτη Λέξη του protothema.gr και τον Αντώνη Σρόιτερ, ο γνωστός ποινικολόγος μίλησε για δύο μεγάλες «ήττες», όπως τις χαρακτήρισε, της καριέρας του, στις υποθέσεις Πισπιρίγκου και Κορκονέα. Ο Αλέξης Κούγιας μίλησε, επίσης για την πολιτική, τη δικηγορία και τους συναδέλφους του που βγαίνουν στα ΜΜΕ, τα πάθη του, το διαζύγιο με την Εύη Βατίδου και την μάχη του με τον καρκίνοΤο σκάνδαλο των 500 εκατ. δολαρίων για την αναβάθμιση 5 αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας P-3Β Orion του Πολεμικού Ναυτικού, με πρωταγωνιστή τον πρόεδρο των ΑΝΕΛ και τότε υπουργό Εθνικής Αμυνας (2015- 2019) Πάνο Καμμένο που αποκάλυψε το 2015 το Πρώτο ΘΕΜΑ, έφτασε πλέον στη δικαιοσύνη με τις εισαγγελικές αρχές να ερευνούν την πιθανή διάπραξη τριών κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).Ενώ η συζήτηση για την εφαρμογή των τεκμηρίων είχε «φουντώσει», το protothema.gr παρουσίασε πληροφορίες για τουλάχιστον 1.500 μισθωτούς και συνταξιούχους που πιάστηκαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ επειδή δήλωναν ελάχιστα αλλά ζούσαν πλουσιοπάροχα. Πρόκειται για φορολογούμενους που εντοπίστηκαν ότι πέρυσι (σ.σ. το 2023) δήλωσαν οικογενειακά εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ αλλά η ΑΑΔΕ εντόπισε πως είχαν δαπάνες άνω των 30.000 ή και 200.000 ευρώ τον χρόνο!Το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουλίου κανείς δεν πίστευε στην είδηση ότι σε ηλικία μόλις 39 ετών, η πρώην παίχτρια του MasterChef, Ντέμη Γεωργίου, είχε αφήσει την τελευταία της πνοή μετά το σηπτικό σοκ που έπαθε από βαριά λοίμωξη ενώ βρισκόταν στην Πάρο όπου εργαζόταν.Εξίσου σοκαριστική και η είδηση που έγινε γνωστή το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου για τον απροσδόκητο θάνατο του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα.Στα τέλη Απριλίου ο Γιάννης Καλλιάνος, έχασε τον πατέρα του, Δημήτρη, μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο «Αττικον», με τον βουλευτή της ΝΔ να διαμαρτύρεται για την καθυστερημένη -κατά τον ίδιο- εισαγωγή στη ΜΕΘ, με τον υπουργό Υγείας να παρεμβαίνει στη δημόσια συζήτηση και να εξηγεί ότι δεν προβλεπόταν κρεβάτι στη ΜΕΘ για τον Δημήτρη Καλλιάνο, προσθέτοντας ότι ο «γαλάζιος» συνάδελφός του τον είχε πάρει 50 τηλέφωνα «και αυτό είναι απόδειξη της αξιοκρατίας του ΕΣΥ».Το Πρώτο ΘΕΜΑ καταγράφει την ιστορία του ιδιοκτήτη της Pano Finance, Γιώργου Πανόπουλου, ο οποίος είχε εγκαταστήσει σε ένα μικρό χωριό στα σύνορα της Αχαΐας με την Ηλεία, πριν από μια 15ετία περίπου, την μεγαλύτερη εισπρακτική εταιρεία της χώρας. Ο ίδιος είχε εξελιχθεί σε σημαντικό οικονομικό παράγοντα, που έλεγχε και την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά είχε και φιλόδοξα σχέδια να μετατρέψει το Πανόπουλο, όπως ονομάζεται το χωριό, σε τουριστικό προορισμό. Τα πράγματα όμως στην πορεία πήραν άλλη τροπή. Η πανίσχυρη κάποτε Pano Finance έβαλε λουκέτο, τα μεγαλόπνοα πλάνα για πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες έμειναν στα μπετά και ο κάποτε απηνής «διώκτης» όσων χρωστούσαν στις τράπεζες βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με... καταιγίδα πλειστηριασμών.Στα τέλη Ιουλίου η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε τη λίστα με τους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου και το protothema.gr παρουσίασε τις πιο τρανταχτές περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων σε έναν κατάλογο περισσότερων από 29.000 ΑΦΜ που χρωστούν στην Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 150.000 ευρώ.Στις αρχές Δεκεμβρίου η φωτογραφία μιας πανέμορφης φιλάθλου του Ολυμπιακού σε αγώνα στο ΣΕΦ γίνεται vα viral. Ο λόγος για την 24χρονη Μαριγκόνα από το Κόσοβο, η οποία μέσα σε λίγα 24ωρα έχει γίνει το talk of the town. Η ίδια, μάλιστα, έδωσε συνέντευξη μέχρι και σε κανάλι από την Αλβανία όπου μίλησε για την καταγωγή της, τη ζωή στην Ελλάδα με τον σύντροφό της και τις επαγγελματικές προτάσεις που δέχεται.Η Χριστίνα Μπόμπα βρέθηκε στη Βολιβία με τον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη, στα πλαίσια των γυρισμάτων της εκπομπής του The Reunion. Αυτό που δεν περίμενε, όμως, ήταν ότι θα ξυπνούσε ένα πρωί και θα αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας με τα χείλη της τα οποία ξαφνικά πρήστηκαν. Η ίδια μοιράστηκε την αγωνία της στο Instagram και όλοι θέλησαν να δουν την εικόνα της.