Έιντριεν Μπρόντι: Έχει μετατραυματικό στρες από τη μεγάλη απώλεια βάρους στον «Πιανίστα»

δήλωσε σε νέα συνέντευξή του στο New York Magazine ότι πάσχει από μετατραυματικό στρες από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο βιογραφικό δράμα «Ο Πιανίστας» του Ρομάν Πολάνσκι το 2002, για το οποίο κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Α' Ανδρικού Ρόλου.Ο Μπρόντι υποδύεται τον επιζώντα του Ολοκαυτώματος Władysław Szpilman. Προετοιμάστηκε για τον ρόλο, ακολουθώντας μια πάρα πολύ αυστηρή δίαιτα και έφτασε να ζυγίζει 58 κιλά. Σύμφωνα με το περιοδικό, ο Μπρόντι «μόλις και μετά βίας έπινε νερό όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα».«Αυτή ήταν μια σωματική μεταμόρφωση που ήταν απαραίτητη για την αφήγηση της ιστορίας», δήλωσε ο Μπρόντι. «Αλλά τότε αυτό με άνοιξε κατά κάποιο τρόπο, πνευματικά, σε ένα βάθος κατανόησης του κενού και της πείνας με έναν τρόπο που δεν ήξερα».Όταν ρωτήθηκε αν έχει μετατραυματικό στρες από αυτή την εμπειρία, ο Μπρόντι απάντησε: «Ναι, έχω».«Είχα σίγουρα διατροφική διαταραχή για τουλάχιστον έναν χρόνο», συμπλήρωσε. «Και στη συνέχεια είχα κατάθλιψη για έναν χρόνο, αν όχι για μια ολόκληρη ζωή. Αστειεύομαι, αστειεύομαι».Ο ρόλος του στον «Πιανίστα» δεν αποτέλεσε την πρώτη φορά που ο Μπρόντι υποβλήθηκε σε πολύ δύσκολη σωματική και ψυχολογική προετοιμασία για μια ταινία. Όπως διηγείται το New York Magazine: «Όταν γύρισε το "The Jacket", ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας στο οποίο τον στέλνουν σε ένα ψυχιατρικό ίδρυμα, είπε στον σκηνοθέτη να τον αφήσει να φοράει έναν ζουρλομανδύα για να μπορέσει να το νιώσει. Έσπασε τη μύτη του όταν κάποιος τον χτύπησε κατά λάθος στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του "Summer of Sam", προκαλώντας του ένα μόνιμο βαθούλωμα. Για το "Oxygen", στο οποίο υποδύεται έναν κατά συρροή δολοφόνο με σιδεράκια, φόρεσε πραγματικά μεταλλικά σιδεράκια αντί για προσθετικά. «Δεν ήξερα πόσο γα***ένα επώδυνο ήταν αυτό μέχρι που μου έβαλαν πένσα και μου τα έβγαλαν από τα δόντια στο τέλος», είπε. Ενώ, για το «Wrecked», έφαγε μυρμήγκια και σκουλήκια».Ο Μπρόντι κέρδισε το Όσκαρ για τον «Πιανίστα» σε ηλικία 29 ετών, γεγονός που τον καθιστά τον νεότερο νικητή στην κατηγορία του Α' Ανδρικού Ρόλου στην ιστορία των Όσκαρ.