Μπλέικ Λάιβλι: Ήσουν ειλικρινής από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, μην αλλάξεις ποτέ, είπε η Κόλιν Χούβερ για την ηθοποιό

Τις τελευταίες ώρες έγινε γνωστό ότι η Μπλέικ Λάιβλι κατέθεσε μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι , του συμπρωταγωνιστή της στην ταινία « It Ends With Us ». Η Κόλιν Χούβερ , η συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου, πάνω στο οποίο βασίστηκε η ταινία, έδειξε την στήριξή της στην 37χρονη ηθοποιό προχωρώντας σε μια ανάρτηση στα social media.Συγκεκριμένα, η Χούβερ ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία με τις δυο τους να αγκαλιάζονται σε μία κινηματογραφική αίθουσα και έγραψε πάνω σε αυτήν: «Μπλέικ Λάιβλι ήσουν ειλικρινής, ευγενική, υποστηρικτική και υπομονετική από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε. Σε ευχαριστώ που είσαι ακριβώς ο άνθρωπος που είσαι. Μην αλλάξεις ποτέ. Μην μαραθείς ποτέ».Σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε η Λάιβλι, όσο διαρκούσαν τα γυρίσματα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων των μελών για να εξεταστούν οι ισχυρισμοί της.Ορισμένα από τα αιτήματα που υποβλήθηκαν σε αυτή τη συνάντηση σύμφωνα με το TMZ, περιλάμβαναν «να μην ξαναδείξει γυμνά βίντεο ή εικόνες γυναικών στη Λάιβλι, να μην υπάρξει άλλη αναφορά στον υποτιθέμενο εθισμό του Μπαλντόνι στην πορνογραφία, να μην υπάρξουν άλλες συζητήσεις για σεξουαλικές εμπειρίες μπροστά σε εκείνη και σε άλλους, να μην υπάρξουν άλλες αναφορές στα γεννητικά όργανα των ηθοποιών και των συνεργατών, να μην υπάρξουν άλλες ερωτήσεις για το βάρος της Μπλέικ και να μην υπάρξει άλλη αναφορά στον νεκρό πατέρα της ηθοποιού. Επιπλέον, η Μπλέικ Λάιβλι ζήτησε να «δοθεί ένα τέλος στην προσθήκη σκηνών σεξ on camera εκτός του πλαισίου του σεναρίου».Μέσα από τη δικογραφία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τα μηνύματα που έστελνε ο Μπαλντόνι σε συνεργάτιδά του σε μία προσπάθεια να ετοιμάσουν ένα σχέδιο για να δυσφημίσουν τη Λάιβλι.Σύμφωνα με τη νομική ομάδα της Λάιβλι, τα μηνύματα που προσκομίστηκαν στη δικογραφία αποκαλύπτουν «το σχέδιο του Μπαλντόνι και της ομάδας του με στόχο την ''καταστροφή'' της φήμης της Λάιβλι». Το σχέδιο αυτό, όπως υποστηρίζουν, ξεκίνησε όταν η ηθοποιός εξέφρασε ανησυχίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στα γυρίσματα.Λίγο πριν τις 2 Αυγούστου, ο Μπαλντόνι προσέλαβε την ειδικό σε διαχείριση κρίσεων Μελίσα Νέιθαν, η οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Τζόνι Ντεπ.Πολλά από τα μηνύματα που υπάρχουν στη δικογραφία είναι ανάμεσα στη Νέιθαν και μίας γυναίκας συνεργάτιδάς της. Μάλιστα, η Νέιθαν φέρεται να έχει απαντήσει σε συνεργάτιδά της ότι ο Μπαλντόνι θέλει να νιώσει ότι η Λάιβλι μπορεί να «θαφτεί».«Φυσικά, αλλά να ξέρεις ότι όταν στείλουμε τα έγγραφα δεν θα στείλουμε τη δουλειά που θα κάνουμε ή θα μπορούσαμε να κάνουμε γιατί θα βρεθούμε μπλεγμένοι» απαντά η Νέιθαν και προσθέτει: «Δεν μπορούμε να γράψουμε ότι θα την καταστρέψουμε».