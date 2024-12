Debbie Harry: Fashion icon, ετών 79

Κουνελάκι του Playboy, στα τέλη των 60s

Με το συγκρότημά της, Blondie (1979)

Κάποτε στα 90s με τον Ιγκι Ποπ

Επίσκεψη στο Τόκιο (1978)

«Μου το εξήγησαν με πολύ ωραίο τρόπο, οπότε το ότι ήμουν υιοθετημένη με έκανε να νιώθω ξεχωριστή» Ωστόσο, ως υιοθετημένο παιδί, άφηνε το μυαλό της να φαντάζεται την πραγματική της μητέρα. Στα όνειρά της πίστευε ακράδαντα ότι μαμά της ήταν η Μέριλιν Μονρόε. Ετσι, ενώ ήταν μόλις 13 χρόνων, αποφάσισε να βάψει τα μαλλιά της ξανθά αν και ήταν φυσική κοκκινομάλλα. Οπως η ίδια είχε αποκαλύψει το 2017, «τα μαλλιά μου ήταν κόκκινα σαν τη φράουλα, αλλά τότε έκανα παρέα με κάποια μεγαλύτερα κορίτσια στη δημοτική πισίνα στο Νιου Τζέρσι όπου μεγάλωσα. Συγκεκριμένα, υπήρχε ένα κορίτσι που μου άρεσαν πολύ τα ξανθά του μαλλιά. Η μητέρα της ήταν αισθητικός, οπότε τη ρώτησα τι χρειαζόταν για να τα ξανοίξω». Το κορίτσι τής είπε τις αναλογίες που πρέπει να βάλει - και αυτό ήταν. Το πείραμα πέτυχε, με τα χρόνια έγινε πιο ικανή στο να πετυχαίνει εξαιρετικά ανοιχτές αποχρώσεις και σιγά-σιγά το look της έγινε πλατινέ. Και αφού ξεκίνησε να το κάνει μόνη της στο σπίτι και αποδείχτηκε πολύ καλή, τηρεί αυτή τη συνήθεια μέχρι σήμερα. «Δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα κομμωτηρίου, με εκνευρίζει η ιδέα», λέει.

Με τους Τζέρι Χολ, Αντι Γουόρχολ, Τρούμαν Καπότε και Παλόμα Πικάσο, στο περίφημο «Studio 54» της Νέας Υόρκης, στα 70s

Εντυπωσιακή άφιξη στο Met Gala του 2021, με θέμα «In America: A Lexicon of Fashion»

«Τα μαλλιά μου τα φτιάχνω μόνη μου. Δεν μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα κομμωτηρίου, με εκνευρίζει η ιδέα» Ως παιδί, πάντως, η Ντέμπι είχε ένα παρατσούκλι το οποίο η ίδια δεν έβρισκε καθόλου κολακευτικό: εξαιτίας του στρογγυλού, επίπεδου προσώπου της, που δεν ήταν καθόλου στη μόδα καθώς τότε θεωρούσαν ότι μόνο το οβάλ πρόσωπο προσφέρει ομορφιά, όλοι την κορόιδευαν αποκαλώντας τη Σελήνη. Βέβαια από τότε, καθώς οι ορμόνες της εφηβείας άρχισαν να κάνουν θαύματα, το πρόσωπό της άλλαξε και απέκτησε ζηλευτές γωνίες, με αποτέλεσμα η «Vogue» να την περιλαμβάνει ακόμη και στη λίστα της με τα «καλύτερα ζυγωματικά όλων των εποχών». Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν τόσο αθώα από την εποχή που η Ντέμπι έκανε ανέμελη οτοστόπ. Το 1972 ανέβηκε στο αμάξι κάποιου στο Ιστ Βίλατζ της Νέας Υόρκης επειδή δεν μπορούσε να βρει ταξί. Ο οδηγός ήταν εξαιρετικά εμφανίσιμος και καλοντυμένος, μέχρι που διαπίστωσε ότι το εσωτερικό της πόρτας της ήταν γυμνό και δεν είχε ούτε λαβή, ούτε μανιβέλα για να ανοίξει εντελώς το παράθυρο. Κατάφερε να το κατεβάσει με το βάρος του σώματός της καθώς ο οδηγός άρχισε να γίνεται επιθετικός και πήδηξε για να κυλιστεί, τελικά, στην άσφαλτο και να σωθεί. Για δεκαετίες πίστευε ότι είχε μπει στο αμάξι του περιώνυμου κατά συρροή δολοφόνου Τεντ Μπάντι. Τελικά, αποδείχτηκε πως δεν ήταν αυτός, αλλά η περιπέτεια παραμένει σοκαριστική για την ίδια μέχρι σήμερα. Και μέσα σε όλα αυτά, στις αρχές της ίδιας δεκαετίας αποφάσισε να δουλέψει ως κουνελάκι του «Playboy». «Μου το πρότεινε ένας φίλος των γονιών μου, ο οποίος ήταν μέλος στο “Playboy Club” της Νέας Υόρκης», έχει πει. «Σκέφτηκα ότι ήταν ένας καλός τρόπος για να βγάλω χρήματα και έτσι το δοκίμασα, αλλά δούλεψα εκεί μόνο για 8-9 μήνες». Με τα χρόνια η Ντέμπι άρχισε να θεωρείται ευρέως style icon χάρη στην ομορφιά της και την τολμηρή επιλογή ρούχων -αγαπημένος της συνεργάτης, ο σχεδιαστής Στίβεν Σπράουζ-, ενώ με τα δίχρωμα ξανθά μαλλιά της έγινε γρήγορα και punk icon. Το 1980 ο Αντι Γουόρχολ φτιάχνει το διάσημο πορτρέτο της και έκτοτε η επαγγελματική της πορεία εκτοξεύτηκε ακόμα περισσότερο - ακόμα κι όταν άφησε τους Blondie για να κάνει σόλο καριέρα. Μάλιστα εμφανίστηκε τόσο σε τηλεοπτικές όσο και σε κινηματογραφικές παραγωγές. Μέσα σε όλα αυτά, το πέρασμα από τα ναρκωτικά ήταν σχεδόν αναπόφευκτο, όμως, βγήκε αλώβητη και πλέον δηλώνει ότι της αρέσει να απολαμβάνει μόνο ένα ποτήρι καλό Chardonnay.

Σε λονδρέζικο ταξί, για την τρέχουσα καμπάνια του οίκου Gucci [courtesy of Gucci]

Υπάρχουν γυναίκες που μας έχουν μεγαλώσει με κάποιον τρόπο - άλλες μέσα από χιλιόμετρα σελιλόιντ, άλλες μέσα από χιλιόμετρα στα αυλάκια του βινυλίου, άλλες πάνω σε χιλιόμετρα πασαρέλας ή σε χιλιόμετρα πολαρόιντ και πάει λέγοντας. Καμία απ' αυτές δεν την κάνουμε επάνω από 40 χρόνων, πολύ απλά διότι είμαστε 100% σίγουροι πως αυτές οι γυναίκες δεν έχουν μεγαλώσει ποτέ. Και ούτε πρόκειται.Κι έρχεται μετά η είδηση στα ξένα sites, τα οποία γράφουν μέσα σε παρένθεση την ηλικία όλων ανεξαιρέτως -διότι στην αλλοδαπή δεν έχουν θέματα με τα χρόνια, τιμή τους και καμάρι τους- και διαβάζεις με μεγάλα γράμματα: «Η Ντέμπι Χάρι (79) των Blondie γίνεται ένα από τα πρόσωπα της νέας καμπάνιας του οίκου Gucci». Τι; Πόσο; Ποια; Πότε έγινε 79 η Ντέμπι (μας); Βλέπεις και τις φωτογραφίες της, έτσι όπως η εξίσου εμβληματική φωτογράφος Ναν Γκόλντιν απαθανάτισε το βλέμμα της -το οποίο στηρίζεται πάνω σ’ ένα ζευγάρι από τα πιο διάσημα ζυγωματικά της Ιστορίας- και ξεχνάς κάθε νόμο του χρόνου, παίρνεις ζωή κι εσύ ο ίδιος, φοράς τα ακουστικά του Sony γουόκμαν και τραγουδάς στον δρόμο μαζί της δυνατά: One way or another. Γιατί έτσι.Για την ιστορία, η Ντέμπι μαζί με τη διάσημη συνθέτρια και τσελίστρια Κέλσι Λου ποζάρουν σε διάφορα σημεία του Λονδίνου, αλλά και στο σήμα κατατεθέν της πόλης, τα μαύρα ταξί, δημιουργώντας μια μυστηριώδη ατμόσφαιρα μέσα στη νύχτα. Αλλωστε το concept της καμπάνιας του οίκου Gucci έχει τίτλο «We will always have London» και οι δύο καλλιτέχνιδες, αν και προέρχονται από διαφορετικές γενιές, μοιράζονται το δημιουργικό και διαχρονικό πνεύμα του brand. Η επιλογή της ήταν εύκολη υπόθεση. Παρά τα 79 της χρόνια, η Ντέμπι εμπνέει με το επαναστατικό της πνεύμα και το πρωτοποριακό της στυλ. Ποια άλλη της γενιάς της συνεχίζει να το καταφέρνει;Αλλά, OK, ας κατεβάσουμε το ηλικιακό όριο κι ας κάνουμε ένα brainstorming για όσους και όσες δεν γνωρίζουν τι εστί Ντέμπι Χάρι, πόσο επιδραστικό ήταν το συγκρότημά της, οι Blondie , και πόσο εμβληματική ήταν η παρουσία της πάνω και κάτω από τη σκηνή. Αλλά και για εκείνους που τη γνωρίζουν, για εκείνους που έχουν χορέψει στα πάρτυ τα τραγούδια της ή έχουν χαζέψει (με) το βλέμμα της ώρες ατέλειωτες ως έφηβοι, έχουμε κάποια ωραία trivia που πολύ πιθανόν να μην τα γνωρίζετε.Η Αντζελα Τριμπλ γεννήθηκε την 1η Ιουλίου του 1945 στο Μαϊάμι, αλλά σε ηλικία τριών μηνών υιοθετήθηκε από τους ιδιοκτήτες καταστημάτων δώρων στο Νιου Τζέρσι, Ρίτσαρντ και Κάθριν Χάρι, οι οποίοι της έδωσαν το επίθετό τους και το όνομα Ντέμπορα Αν. Εμαθε ότι υιοθετήθηκε όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών και, όπως έχει πει η ίδια, αυτή η προϊστορία τής έδινε πάντοτε μια αίσθηση ελευθερίας. «Μου το εξήγησαν με πολύ ωραίο τρόπο, οπότε το γεγονός ότι ήμουν υιοθετημένη με έκανε να νιώθω πολύ ξεχωριστή κατά κάποιον τρόπο. Μερικές φορές αποδίδω την περιπετειώδη φύση μου σε αυτό. Εχω ανοιχτό μυαλό για όλα τα πράγματα», έχει πει σε μια παλαιότερη συνέντευξή της.Το ελεύθερο πνεύμα της την έκανε από νωρίς να περιπλανιέται και όταν σε εκείνη την ανέμελη και χωρίς κινδύνους εποχή οι φορτηγατζήδες την έβλεπαν να κάνει οτοστόπ στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, της φώναζαν «γεια σου, blondie!». Και κάπως έτσι γεννήθηκε το όνομα του συγκροτήματος που έφτιαξε αργότερα με τον Κρις Στέιν.Βέβαια, για πολύ καιρό κυκλοφορούσε η επίμονη φήμη πως το συγκρότημα πήρε το όνομά του από το σκυλί του Αδόλφου Χίτλερ, αλλά ο Στέιν ξεκαθάρισε πως επρόκειτο για μια μπούρδα και μισή σημειώνοντας το πολύ απλό: ο σκύλος του Χίτλερ λεγόταν Blondi χωρίς e στο τέλος. Στην πραγματικότητα, το αρχικό όνομα του συγκροτήματος ήταν Angel and the Snake, αλλά το άλλαξαν στα τέλη του 1975. Τον πρώτο καιρό, μάλιστα, κάποιοι θαυμαστές και ο Τύπος πίστευαν ότι το όνομα «Blondie» και η Ντέμπι Χάρι ήταν ένα και το αυτό, οπότε το γκρουπ αναγκάστηκε να φτιάξει κονκάρδες που έγραφαν «BLONDIE IS A GROUP».Επιτρέψτε μας κάτι για το τέλος. Ο γράφων είχε την τύχη να τη συναντήσει όταν ήρθε στην Ελλάδα το 1989 και να γνωρίσει τη μεγαλοπρεπή απλότητα μιας αληθινής διασημότητας: έγινε τόσο κολλητή με έναν φίλο μου που της γνώρισα εκείνο το βράδυ στο «Μεγάλη Βρεταννία», που του άλλαξε τη ζωή. Τόσο απλά ◆afp/visiualhellas.gr, getty images/ideal image