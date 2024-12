Έξι ταινίες που θα λατρέψουν μικροί και μεγάλοι αυτά τα Χριστούγεννα

Home alone- Μόνος στο Σπίτι

Κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες κυριαρχούν αισθήματα χαράς, αγάπης και αγαλλίασης. Επίσης σε όλους αρέσει να περνούν περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές τους και τους φίλους τους. Η περίοδος των γιορτών είναι επίσης μια καλή ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μαζί με τα παιδιά μας κάποιες «μαγικές» ταινίες και να αφιερώσουμε χρόνο σε δραστηριότητες εντός σπιτιού που θα ευχαριστήσουν και εμάς και τους μικρούς μας φίλους.Η ταινία σταθμός του Macaulay Culkin που όσες φορές και να τη δούμε γελάμε με τα παθήματα των δύο ληστών. Συνδεδεμένη απόλυτα με τα Χριστούγεννα, είναι από τις ταινίες που περιμένεις πως και πως να δεις! Ο μικρός ξανθός μπόμπιρας που μένει καταλάθος μόνος στο σπίτι και αντιμετωπίζει με θάρρος τους δυο ληστές που προσπαθούνε να μπούνε στο σπίτι του και να τον κλέψουν. Και το sequel όμως της ταινίας Home alone 2- Lost in New York κατάφερε να κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό.Διαβάστε τη συνέχεια στο lay-out.gr