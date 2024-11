My Style Rocks: Είσαι λίγο τρομακτική και θυμίζεις Δράκουλα, είπε η Άννα για τη σημερινή εμφάνιση της Κατερίνας

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d5dgsir3icqh)

Στο σημερινό επεισόδιο του My Style Rocks οι παίκτριες κλήθηκαν να κάνουν μια εμφάνιση χρησιμοποιώντας ως βασικό ύφασμα το vinyl.Το λουκ της Κατερίνας όμως δεν άρεσε καθόλου στην Άννα που τη βαθμολόγησε με 1. Η Κατερίνα εξήγησε το concept της λέγοντας πως πηγαίνει σε underground μαγαζί στην Αθήνα και θέλει να εντυπωσιάσει έναν από τους άντρες της παρέας της. Η συμπαίκτριά της υποστήριξε πως δεν πέτυχε η εμφάνισή της, τονίζοντας πως μοιάζει με τον Δράκουλα».Ακολουθεί ο διάλογος:Άννα: «Δεν ξέρω αν θα τον εντυπωσιάσεις, νιώθω ότι θα τον τρομάξεις λίγο. Το vinyl είναι δύσκολο ύφασμα».Κατερίνα: «Βγάζει όμως τις προθέσεις σου».Άννα: «Τα όρια για να μη φανεί φτηνό ή να μη φαίνεσαι σαν σακούλα σκουπιδιών είναι μικρά. Είναι εύκολο να χαλάσουμε ένα λουκ παίζοντας με το vinyl. Πιστεύω ότι το vinyl που διαλέγουμε πρέπει να είναι σαν το πανωφόρι σου, να είναι πιο λεπτό, να φαίνεται πιο over shized».Κατερίνα: «Δεν καταλαβαίνω. Ήθελες το τοπ να είναι over shized;».Άννα: «Ήθελα να φαίνεται over shized. Να μην σε αγκαλιάζει».