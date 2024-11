Φρέντι Μέρκιουρι: Δύο σελίδες με στίχους που είχε γράψει πωλούνται σε δημοπρασία

Κλείσιμο

Οι στίχοι από ένα σημειωματάριο που είχε γράψει ο Φρέντι Μέρκιουρι πρόκειται να διατεθούν σε δημοπρασία, με την τιμή πώλησης να ξεκινά από 100.000 και να φτάνει τις 150.000 λίρες Αγγλίας.Η συγκεκριμένη σελίδα περιέχει σχεδόν ολοκληρωμένους στίχους του αείμνηστου τραγουδιστή των Queen από το τραγούδι «Who Wants To Live Forever». Στην άλλη πλευρά της σελίδας είναι γραμμένο το «A Kind Of Magic», σύμφωνα με τον οίκο Omega Auctions.Και τα δύο κομμάτια, μεγάλες επιτυχίες του διάσημου ροκ συγκροτήματος, κυκλοφόρησαν ως το 1986, με το «A Kind Of Magic» να φτάνει μέχρι την τρίτη θέση στο βρετανικό single chart.Οι στίχοι του «Who Wants To Live Forever», σύνθεση του κιθαρίστα των Queen, Σερ Μπράιαν Μέι, που ερμήνευσε ο ίδιος ως ντουέτο με τον Φρέντι Μέρκιουρι, είχαν προηγουμένως εκτεθεί στο Μουσείο Queen Studio Experience στο Μοντρέ της Ελβετίας, το οποίο άνοιξε το 2013.Η πίσω πλευρά, όπου βρέθηκαν οι στίχοι του «A Kind Of Magic», ανακαλύφθηκε όταν αφαιρέθηκε η σελίδα από την προθήκη της έκθεσης, όπως αναφέρει ο οίκος δημοπρασιών.Η σελίδα με τους χειρόγραφους στίχους ανήκει στο ίδρυμα του αείμνηστου Ντέιβιντ Ρίτσαρντς, πρώην δισκογραφικού παραγωγού και μηχανικού ήχου, που είχε στην κατοχή του το Mountain Studios στο Μοντρέ, όπου φιλοξενείται το μουσείο των Queen.Ο Πολ Φεργουέδερ, υπεύθυνος δημοπρασιών της Omega Auctions, σχολίασε: «Η ερμηνεία του Φρέντι στο "Who Wants To Live Forever" είναι αλησμόνητη, ενώ το "A Kind Of Magic" είναι ένα αδιαμφισβήτητο κλασικό των Queen».Συμπλήρωσε πως αναμένει τεράστιο ενδιαφέρον από θαυμαστές και συλλέκτες των Queen παγκοσμίως, τονίζοντας: «Ήμουν με την οικογένεια του Ντέιβιντ Ρίτσαρντς όταν ανακαλύψαμε τους στίχους του "A Kind Of Magic" στην πίσω όψη. Ήταν μια στιγμή πραγματικής μαγείας που δεν θα ξεχάσω ποτέ».Ο Φρέντι Μέρκιουρι έφυγε από τη ζωή το 1991, σε ηλικία 45 ετών, έπειτα από μάχη με το AIDS.