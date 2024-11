Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Αποκάλυψε νωρίτερα ότι έχει καρκίνο για να μην το μάθουν οι δικοί του από δημοσιεύματα

View this post on Instagram

Επιπλέον, συμμετέχει στην ταινία «Sidelined: The QB And Me», μια παραγωγή του Tubi, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 29 Νοεμβρίου.Ο 47χρονος είναι επίσης γνωστός για τον ρόλο του ως μια φανταστική εκδοχή του εαυτού του στη σειρά «Don’t Trust the B---- in Apartment 23», και για τους ρόλους του πράκτορα του FBI Elijah Mundo στο «CSI: Cyber», και του Matt Bromley στην πρώτη σεζόν της δραματικής σειράς Pose του FX.Στη συνέντευξή του, ο Βαν Ντερ Μπικ ανέφερε πως πλέον δίνει προτεραιότητα στον χρόνο που περνάει με τη σύζυγό του, Kimberly Van Der Beek, και τα παιδιά τους, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn και Jeremiah, καθώς συνεχίζει τη μάχη του με την ασθένεια.Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock