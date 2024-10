Σάκης Ρουβάς για τις εμφανίσεις λαϊκών τραγουδιστών στο Ηρώδειο: Πάντα υπήρχαν δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d583ay1ben95)

Τον Σάκη Ρουβά συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star. Ο γνωστός τραγουδιστής τοποθετήθηκε σχετικά με την αποχώρησή του από το The Voice φέτος, καθώς και απάντησε στα αρνητικά σχόλια που δέχονται οι λαϊκοί τραγουδιστές που εμφανίζονται στο Ηρώδειο Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι η αγάπη του για το The Voice παραμένει αμείωτη, ωστόσο οι συνθήκες φέτος δεν επέτρεψαν τη συμμετοχή του. «Έχω δει ελάχιστα το The Voice και μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Το αγαπούσα και το αγαπώ πολύ. Μου άρεσε η σχέση μου με τα παιδιά και όλη αυτή η δημιουργική σχέση που είχα με τα παιδιά. Πάντα χρειάζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει κάτι καλό και φέτος δεν υπήρχαν. Με την παραγωγή και τα παιδιά είμαστε φίλοι εδώ και πολλά χρόνια», ανέφερε ο Σάκης Ρουβάς.Όταν κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική προς τους λαϊκούς καλλιτέχνες που εμφανίζονται στο Ηρώδειο, ο Σάκης Ρουβάς υποστήριξε πως η παρουσία τους δεν αποτελεί καινοτομία. «Από όσο θυμάμαι υπήρχαν πάντα λαϊκοί τραγουδιστές στο Ηρώδειο, δεν συμβαίνει τώρα αυτό. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα, δεν έχω παρακολουθήσει το θέμα».