Έρικ Ρόμπερτς: «Είναι η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου» είπε για την αποξενωμένη σχέση με την κόρη του, Έμμα

Eric Roberts admits his ‘sadness’ over ‘loss of relationship’ with daughter Emma Roberts https://t.co/Iw6HfaXJGI pic.twitter.com/czjNVaWUtS — Page Six (@PageSix) October 23, 2024

μίλησε για την τεταμένη σχέση του με την κόρη του. «Δεν υπάρχει πόνος, υπάρχει θλίψη για τις, πιθανότατα, παρεξηγήσεις που θα έχουμε όλοι μας για πάντα. Επειδή είμαστε άνθρωποι», δήλωσε ο 68χρονος ηθοποιός κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο podcast «Inside of You».Ο ηθοποιός κλήθηκε να αναλογιστεί την «πιο δύσκολη στιγμή» της ζωής του, στην οποία απάντησε γρήγορα ότι ήταν η «απώλεια της σχέσης» με την 33χρονη ηθοποιό.Ο Ρόμπερτς απέκτησε την Έμμα με την πρώην του Κέλλι Κάννινγχαμ το 1991.Επίσης, έγραψε για την τεταμένη σχέση τους στα απομνημονεύματά του, «Runaway Train: Or the Story of My Life So Far», τα οποία κυκλοφόρησαν στις 17 Σεπτεμβρίου.Όταν ρωτήθηκε αν ήταν ένα «μεγάλο κεφάλαιο» στο βιβλίο, είπε: «Θα έπρεπε να είναι. Το πρόβλημα είναι ότι είναι απροσδιόριστο, οπότε θα σας αφήσω να το κρίνετε εσείς».Επίσης, αποδίδει στο γεγονός ότι έγινε παππούς την αλλαγή στην οπτική στην κατάστασή του με την Έμμα.«Άρχισα να το αποδέχομαι αυτό για τον εαυτό μου με τη γέννηση των εγγονών μου», δήλωσε ο Ρόμπερτς. «Ειδικά η 5χρονη, ήταν η πρώτη και ήταν κορίτσι και με συμπάθησε με πολύ έντονο τρόπο».Ο ηθοποιός συνέχισε λέγοντας ότι η μεγαλύτερη εγγονή του «μοιάζει με την Έμμα», γεγονός που «μου θυμίζει αυτό που δεν είχα».Ο Ρόμπερτς είναι παππούς δύο παιδιών από τα θετά του παιδιά. Η Έμμα, εντωμεταξύ, έχει τον 3χρονο γιο της, με τον πρώην της Γκάρετ Χέντλουντ.Στη συνέχεια, ανακάλεσε την προηγούμενη δήλωσή του ότι δεν υπάρχει «πόνος» και χαρακτήρισε το κεφάλαιο αυτό των απομνημονευμάτων του «το πιο οδυνηρό προσωπικά».«Το να το γράψω καθεαυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα για να το γράψω», είπε ο Ρόμπερτς. «Αυτό το βιβλίο ήταν δύσκολο να γραφτεί και δεν ήθελα να το γράψω».