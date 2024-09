Κλείσιμο

έδωσε μια ενημέρωση σχετικά με το μέλλον της στο Χόλιγουντ.Αφού αποσύρθηκε από την υποκριτική πριν από 10 χρόνια για να επικεντρωθεί στην ανατροφή των δύο παιδιών της και του, η 50χρονη σταρ εμφανίστηκε στο «Good Morning America» και ρωτήθηκε τι θα χρειαζόταν για να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη.«Δεν ξέρω. Αν υπάρχουν - ξέρετε - αν υπάρχουν ενδιαφέροντες ρόλοι», δήλωσε.Και πρόσθεσε: «Έφυγα σε μια εποχή που ήταν επίσης σαν... 10 χρόνια πριν, ένιωθα κάπως σαν να τα κατάφερα, καταλαβαίνεις;» συνέχισε η Μέντες. «Δούλεψα με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, ο οποίος είναι ο καλύτερος. Και είχα μια τέτοια - δεν ξέρω - ήταν η αποκορύφωση της καριέρας μου να δουλέψω μαζί του και αυτό που δημιουργήσαμε μαζί, που είπα: "Είναι μια καλή στιγμή να φύγω"».«Οπότε, ποιος ξέρει;», είπε στο τέλος.Η Μέντες είναι γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες «Training Day», «2 Fast 2 Furious», «Hitch», «We Own the Night», «Ghost Rider» και άλλες. Ο τελευταίος της ρόλος ήταν το 2014 στην ταινία «Lost River», την οποία έγραψε και σκηνοθέτησε ο 43χρονος Γκόσλινγκ. Το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν υποδύθηκαν ένα ζευγάρι στην αστυνομική δραματική ταινία «The Place Beyond the Pines», το 2012.Η Μέντες και ο Γκόσλινγκ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιώσει έχουν παντρευτεί, έχουν δύο κόρες, την 10χρονη Εσμεράλντα Αμάντα και την 8χρονη Αμάντα Λι. Η γέννηση των κορών της ήταν αυτό που ώθησε τη Μένντες να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα από την υποκριτική.Επίσης, στράφηκε σε άλλα επαγγελματικά εγχειρήματα, καθώς είναι η δημιουργική διευθύντρια της CIRCA Beauty.