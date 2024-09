My Style Rocks: Ενθουσιάστηκε η Έλενα Χριστοπούλου με υποψήφια του διαγωνισμού - «Είσαι μία στιλιστική όαση»

Κλείσιμο

Το δεύτερο bootcamp του My Style Rocks ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου και αρκετές fashionistas, διεκδικούν τη θέση τους στον διαγωνισμό ομορφιάς.Μία από τις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν εκείνη της 37χρονης Ιωάννας από τα Γιαννιτσά. Η υποψήφια έλαβε θετικά σχόλια από τους κριτές, ενώ η Έλενα Χριστοπούλου την αποκάλεσε «στιλιστική όαση», με τον Γιώργο Καράβα να συμφωνεί.Πιο συγκεκριμένα, η κριτής του My Style Rocks σχολίασε: «Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος να σου πω ναι, γιατί είσαι μία στιλιστική όαση» με τον Γιώργο Καράβα να συμπληρώνει: «Το πήρες από το στόμα, ούτε να ήξερες τι σκεφτόμουνα. Δεν υπάρχει αυτό που πες τώρα, ήταν ακριβώς οι δύο λέξεις που είχα λοκάρει», ενώ πρόσθεσε στην κριτική του: «Θα το πάω και λίγο παρακάτω. Εγώ σύμφωνα και μέχρι στιγμής με τα κορίτσια τα οποία έχω δει αυτές τις δύο μέρες, σε βλέπω Ιωάννα μου αν έχεις το στομάχι την όρεξη και αυτές τις πολύ ωραίες ιδέες που έφερες σήμερα εδώ για πολύ πολύ ψηλά και ίσως για δρόμους που ενδόμυχα μπορεί να τους έχεις και στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου».Η νέα παίκτρια του My Style Rocks ευχαρίστησε στη συνέχεια τους κριτές: «Ευχαριστώ πάρα πολύ, για μια γυναίκα που έρχεται από την επαρχία σε ένα τελείως άγνωστο περιβάλλον, είναι βάλσαμο».