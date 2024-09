Τέιλορ Σουίφτ για Τράβις Κέλσι: Ό,τι αγγίζει αυτός ο άνθρωπος μετατρέπεται σε ευτυχία, διασκέδαση και μαγεία

Our Chairman Taylor Swift extends her record for most #VMAs Video of the Year wins with her FIFTH for "Fortnight" with Post Malone! 👏 pic.twitter.com/DR4KsdAf5Y

Taylor Swift thanks her boyfriend Travis Kelce during her acceptance speech for video of the year at the 2024 #VMAs pic.twitter.com/7VbsBs1ohZ

Καλύτερη Συνεργασία: Taylor Swift ft. Post Malone – FortnightΚαλύτερο Ποπ: Taylor SwiftΚαλύτερο Ροκ: Lenny Kravitz – HumanΚαλύτερο Χιπ-Χοπ: Eminem – HoudiniΗ πιο Iconic performance των VMAs και Βραβείο Vanguard: Katy PerryΚαλύτερο R&B: SZA – SnoozeΚαλύτερο Άφρομπιτ: Tyla – WaterΚαλύτερο Εναλλακτικό: Benson Boone – Beautiful ThingsΚαλύτερο Λάτιν: Anitta – Mil VecesΚαλύτερο Συγκρότημα: SEVENTEENΚαλύτερο βιντεοκλίπ με κοινωνικό μήνυμα: Billie Eilish – What Was I Made For? (from Barbie)Καλύτερη Φωτογραφία: Ariana Grande – we can't be friends (wait for your love)Καλύτερη Σκηνοθεσία: Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight” – Republic RecordsΚαλύτερο editing: Taylor Swift feat. Post Malone – “Fortnight” – Republic Records; editing by Chancler HaynesΚαλύτερα οπτικά εφέ: Eminem – “Houdini” – Shady / Aftermath / Interscope Records; visual effects by Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless PostΚαλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Megan Thee Stallion – “BOA” – Hot Girl Productions; art direction by Brittany PorterΤο Trending Βίντεο της Χρονιάς: Megan Thee Stallion feat. Yuki Chiba – “Mamushi” – Hot Girl ProductionsΗ Push Performance της Χρονιάς: Ιούνιος 2024: LE SSERAFIM – “EASY” – SOURCE MUSIC / Geffen RecordsΚαλύτερη Χορογραφία: Dua Lipa – “Houdini” – Warner Records – Choreography by Charm La’DonnaΦωτογραφία άρθρου: Charles Sykes/Invision/AP