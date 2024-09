O Λάκης Γαβαλάς καλεσμένος στο πάρτι της σειράς Emily in Paris του Netflix

Κλείσιμο

ήταν καλεσμένος στο πάρτι που διοργανώθηκε για τη σειρά « Emily in Paris » του Netflix στην Ιταλία. Η λαμπερή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την πρεμιέρα του δεύτερου μέρους της τέταρτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς, η οποία θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα στις 12 Σεπτεμβρίου.Ο γνωστός σχεδιαστής μοιράστηκε με τους ακόλουθούς του στο Instagram, φωτογραφίες από την εμπειρία του. Ταυτόχρονα, ο Λάκης Γαβαλάς αναπόλησε και τα νεανικά του χρόνια, τα οποία είχε περάσει στη Ρώμη.Πιο συγκεκριμένα, έγραψε στη δημοσίευσή του: «Goodmorning my friends‼️ Ύστερα από πολλά χρόνια καλλιτεχνικής δραστηριότητας μου στη Ρώμη ως χορευτής στο μπαλέτο της κρατικής τηλεόρασης Rai ήρθα εδώ καλεσμένος σε αυτό το υπέροχο event για το πάρτι της σειράς του Netflix, Emily in Paris..‼️ Υπέροχος κόσμος και υπέροχες προοπτικές...Πολλά πράγματα ήρθαν στην μνήμη μου και χαίρομαι που ακόμη σήμερα είμαι υγιής και να σας πω την αλήθεια αισθάνομαι ακόμη αυτό το παιδί που ήμουν τότε που πρώτο ήρθα στα 21 μου και νομίζω ότι έχω ακόμα πολλά να κάνω..‼️ Ευχαριστώ την υγεία μου την αυτοπεποίθησή μου και το σεβασμό προς τον εαυτό μου..‼️».

Ειδήσεις σήμερα:



H πριγκίπισσα με τις ελληνικές ρίζες που χώρισε μέσω Instagram τον σύζυγό της, λάνσαρε άρωμα με τίτλο... «Divorce»



Ανάλυση New York Times: Επιτυχία της Χάρις το debate, έκανε τον Τραμπ να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο



Ποια είναι η 32χρονη πολιτικός με τις μουσουλμανικές καταβολές που πυροβόλησε εικόνα της Παναγίας στην Ελβετία