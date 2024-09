Μάρκος Σεφερλής: Επιτέλους καταλάβετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην κοροϊδία και τη σάτιρα

Κλείσιμο

Η επετειακή παράσταση του Μάρκου Σεφερλή για τα «20 χρόνια Δελφινάριο» που έκανε πρεμιερα λίγες μέρες πριν, δίχασε το κοινό με τα σκετς του κωμικού.Μέρος της παράστασης, περιλαμβάνει τη μεταμφίεση του Μάρκου Σεφερλή στο Nemo , το non binary άτομο που κέρδισε στη Eurovision 2024. Από την πρεμιέρα και μετά, άρχισαν να διαρρέουν στα social media, αποσπάσματα από το νούμερο του Μάρκου Σεφερλή και πολλοί τον στοχοποίησαν για κοροϊδία σε βάρος του τραγουδιστή.Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο Μάρκος Σεφερλής θέλησε να απαντήσει δημόσια για την παράστασή του, ανεβάζοντας ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instragram, στο οποίο συμπεριέλαβε και την άποψη του ψυχιάτρου, Δημήτρη Σούρα:Πιο συγκεκριμένα, ο Μάρκος Σεφερλής είπε: «Το βίντεο αυτό απευθύνεται σε όλους αυτούς που για ακόμη μια φορά χρησιμοποιούν το όνομά μου για να ακουστούν, να πουλήσουν κανένα βιβλίο και όλα τα σχετικά. Το μόνο βέβαια που καταφέρνουν είναι να μου κάνουν διαφήμιση, που δε την έχω ανάγκη αλλά τους ευχαριστώ πολύ γι’ αυτό.Στο βίντεο θα δείτε όσα είπε ο ψυχίατρος, Δημήτρης Σούρας στο τέλος της παράστασής μου, σχετικά με το θέμα των Non binary, και όχι εγώ. Αν θέλετε να μάθετε αυτά που λέω εγώ και πώς τα λέω, μπορείτε να έρθετε να με δείτε στην παράσταση να με δείτε και μετά να με κρίνετε. Σημασία έχει όμως στο βίντεο, η αυθόρμητη αντίδραση του κοινού και τα σχόλια στα λεγόμενα του κυρίου Σούρα. Κι επιτέλους, όλοι εσείς, σεβαστείτε και την άποψη των άλλων ανθρώπων.Μην έχετε την απαίτηση όλοι να σέβονται τη δική σας άποψη. Αυτό λέγεται bullying, αν δε το ξέρετε. Κι επιτέλους καταλάβετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην κοροϊδία και τη σάτιρα. Αλλά τι σας λέω τώρα, αυτά είναι ψιλά γράμματα. Φιλάκια», πρόσθεσε ο κωμικός.Μετά τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από το σκετς του, στο Twitter - X γράφτηκε ότι ο κωμικός, δεν σατίριζε μόνο το Nemo, αλλά γενικότερα τα άτομα που δηλώνουν πως είναι μη δυαδικού φύλου (non binary).Ένα από τα μηνύματα εναντίον του, έγραφε: «Όταν ο Σεφερλης γεμίζει θέατρο κοροϊδεύοντας μην σου κάνουν εντύπωση περιστατικά βίας. Μη σου κάνει εντύπωση η ομοφοβία. Μη σου κάνει εντύπωση το αστείο για την " πο..ρα ". Για τα "σύκα". Για την "αδέρφω " εκεί έξω. Είμαστε άξιοι της τρισάθλιας μοίρας μας».