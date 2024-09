Πέθανε στα 34 του ο ράπερ Rich Homie Quan

Κλείσιμο

Ο ράπεραπό την Ατλάντα, γνωστός από τα κομμάτια του Type of Way και Flex (Ooh, Ooh, Ooh), πέθανε την Πέμπτη στην Ατλάντα.Ο 34χρονος Ντεκάντες Λαμάρ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ήταν ένας από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες της Ατλάντα.Το Associated Press αναφέρει ότι πέθανε σε νοσοκομείο της Ατλάντα, αλλά δεν έγιναν γνωστά τα αίτια του θανάτου.Μεγάλωσε στην ανατολική πλευρά της πόλης και μπήκε στη ραπ σκηνή το 2011, αφού πρώτα είχε περάσει και από φυλακές, αναφέρει ο Guardian Η πρώτη του επιτυχία ήταν το «Type of Way». Το 2014 έγινε γνωστός με τον Young Thug με το τραγούδι «Lifestyle» που τους ανέβασε στην κορυφή των chart.Στην πορεία η μουσική τους σύμπραξη διαλύθηκε, γεγονός που πιστεύεται ότι οδήγησε σε διαμάχη μεταξύ δύο παρατάξεων της συμμορίας Bloods. Ένα από τα θύματα της σύγκρουσης ήταν και ο πατέρας του Rich Homie Quan, ο οποίος πυροβολήθηκε στο κουρείο του από αντίπαλα μέλη της συμμορίας. Οι εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στον Young Thug.