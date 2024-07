Σίντι Κρόφορντ: Αποκάλυψε ότι ο σχεδιαστής που δεν θα συνεργαζόταν ξανά είναι Έλληνας και ονομάζεται Vassileios

Κλείσιμο

αποκάλυψε με ποιον σχεδιαστή μόδας δεν θα συνεργαζόταν ξανά.Το διάσημο μοντέλο ήταν καλεσμένο στην εκπομπή του, «Watch What Happens Live». Στο λεγόμενο «Plead the Fifth» τμήμα της εκπομπής, οι καλεσμένοι καλούνται να απαντήσουν σε 3 δύσκολες ερωτήσεις και μπορούν να αρνηθούν να απαντήσουν σε μόνο μία από αυτές.Η πρώτη ερώτηση του Κόεν στο 58χρονο μοντέλο ήταν με ποιον σχεδιαστή μόδας δεν θα ήθελε να συνεργαστεί ξανά.Τότε η Κρόφορντ, αφότου το σκέφτηκε λίγο, αποφάσισε να απαντήσει: «Vassileios. Ήταν ένας σχεδιαστής μαγιό στην Ελλάδα», και πρόσθεσε: «Απλά διαλέγω κάτι στην τύχη».Στη συνέχεια, στην επόμενη ερώτηση του παρουσιαστή για το ποια είναι η λιγότερη αγαπημένη της ταινία του Τζορτζ Κλούνεϊ (ο σύζυγός της, Ράντε Γκέρμπερ, έχει ιδρύσει με τον ηθοποιό μια εταιρεία τεκίλας), απάντησε τη σειρά, «The Facts of Life».Τέλος, για τον Όστιν Μπάτλερ - που είναι σε σχέση με την κόρη της, Κάια - και την προφορά του ως Έλβις που κράτησε για καιρό, αφότου είχε τελειώσει τα γυρίσματα της ταινίας, η Κρόφορντ σχολίασε ότι δεν ήξερε ότι ήταν από την περιοχή του Άναχαϊμ και ότι πέρασε τόσο καιρό στην περσόνα του βασιλιά του rock 'n' roll που νομίζει ότι απλά του κόλλησε.«Για μένα αυτός είναι ο Όστιν. Δεν τον ήξερα πριν από το "Elvis", οπότε για εμένα αυτός είναι ο Όστιν», σημείωσε η Κρόφορντ.: Shutterstock