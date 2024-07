Maria Menounos and Husband Keven Undergaro Launch Production Company 'We Heart Holidays' (EXCLUSIVE) https://t.co/jnfD5W0vb7 — Variety (@Variety) July 19, 2024

Κλείσιμο

και οίδρυσαν από κοινού τη «We Heart Holidays», μια εταιρεία παραγωγής ταινιών για τις γιορτές που θα δημιουργεί ποιοτικές ταινίες για την περίοδο των Χριστουγέννων.Με μια πλήρη λίστα ιδεών, σεναρίων και ταλέντων, θα αρχίσουν να προχωρούν στην παραγωγή τίτλων ήδη από το επόμενο έτος. Μόλις βοήθησαν στην ολοκλήρωση της πρώτης τους ταινίας, «Christmas at Plumhill Manor», με επικεφαλής τη Μενούνος και σκηνοθέτη τον Μπράιαν Χέρζλινγκερ.«Αν γνωρίζετε την ιστορία μου με τον νυν σύζυγό μου, ξέρετε ότι μοιραζόμαστε την αγάπη για την κινηματογραφική δημιουργία και την αγάπη για τα Χριστούγεννα. Γνωριστήκαμε κάνοντας μια ταινία πριν από 20 χρόνια και, από τότε, οι ταινίες μας έχουν παίξει σε διοργανώσεις όπως τα φεστιβάλ Tribeca και South by Southwest», λέει η Μενούνος. «Φιλοξενούμε επίσης μια ετήσια προβολή της ταινίας “It's a Wonderful Life” τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Είναι το όνειρο της ζωής μας να ανακοινώσουμε την έναρξη της δικής μας εταιρείας παραγωγής γιορτινών ταινιών, "We Heart Holidays!" για να κάνουμε το είδος των ταινιών που αγαπάμε γύρω από τις γιορτές που αγαπάμε».Ο Αντεργκάρο προσθέτει: «Με τη Μαρία να είναι πλέον ένα αποδεδειγμένο ταλέντο στον χώρο των ταινιών για τις γιορτές, τα συλλογικά μας πλεονεκτήματα όσον αφορά τα σενάρια, το ταλέντο, την οικονομικά αποδοτική παραγωγή και τις ευρείες πλατφόρμες προώθησης, καθώς και την υψηλή ανάγκη των καταναλωτών για περισσότερο εμπνευσμένο περιεχόμενο, είναι πολύ λογικό να ιδρύσουμε από κοινού την "We Heart Holidays". Ο στόχος της WHH είναι να παράγει σενάρια για τις γιορτές που δεν θα παρακολουθούνται μόνο μία φορά, αλλά θα προβάλλονται κάθε σεζόν αλά «Elf», «It's a Wonderful Life», «A Christmas Story» κ.λπ. με τρόπο που να εμπλουτίζεται τόσο το κοινό όσο και οι επενδυτές».Το ζευγάρι συνεργάζεται εδώ και χρόνια για την οικοδόμηση της επιχείρησης μέσων ενημέρωσης. Ίδρυσαν το AfterBuzzTV το 2012, παράγοντας after shows διαφόρων επιτυχημένων σειρών. Η Μενούνος σήμερα είναι η παρουσιάστρια της καθημερινής σειράς ομιλιών για την υγεία, «Heal Squad», καθώς και η παρουσιάστρια του Noovie και του Noovie Trivia, που προβάλλονται καθημερινά στο 65% των αμερικανικών κινηματογράφων και παίζουν σε 750 εκατομμύρια θεατές, ετησίως. Ο Αντεργκάρο έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό βραχίονα μάρκετινγκ για την προώθηση των προϊόντων του ζευγαριού, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών που πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντομα για τις γιορτές.Το πιο πρόσφατο εγχείρημα του ζευγαριού, το οποίο παράγει επίσης περιεχόμενο για την GSTV, είναι η ανάπτυξη και η πώληση του «Maria: Discover More», ενός lifestyle talk show, και του «Maria At the Airport Trivia», και τα δύο με την Reach TV. Οι δύο σειρές θα προβάλλονται καθημερινά σε 2.400 πύλες σε 90 αεροδρόμια και σε 500.000 δωμάτια ξενοδοχείων.: Shutterstock