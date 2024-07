Tokio Hotel: Πού είναι σήμερα το συγκρότημα - φαινόμενο από τη Γερμανία

Φαίνεται πως αυτή η σκοτεινή «περίοδος» οδήγησε τα άλλα δύο μέλη του συγκροτήματος, Γκούσταβ και Γκέοργκ να επιλέξουν ένα πιο χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε σχέση με τα αδέρφια Κάουλιτζ, που εκθέτουν ίσως και άθελά τους, παραπάνω τη ζωή τους στον Τύπο.Από το 2014, όταν και δήλωσε για πρώτη φορά δημόσια ότι τον ελκύουν οι άντρες, ο Μπιλ Κάουλιτζ ζει πλέον, ελεύθερος και ίσως βρίσκεται στην καλύτερή του φάση. «Ίσως συναντήσω κάποιον που θα αλλάξει τη ζωή μου για πάντα και αν συμβεί αυτό, έχει σημασία τι φύλο είναι;», είπε.Μάλιστα, το 2021, ο Μπιλ Κάουλιτζ αποκάλυψε ότι είχε μια πολυεπίπεδη σχέση με τον καλύτερό του φίλο και την κοπέλα του.Το 2019, εμφανίστηκε ως μέλος της κριτικής επιτροπής στη 10η σεζόν του σόου ταλέντων, «Deutschland sucht den Superstar», ενώ το 2019, παρουσίασε τον διαγωνισμό για drag queen, «Queen of Drags» με την κουνιάδα του, Χάιντι Κλουμ. Πέρασε μαζί με τον αδερφό του και από την επιτροπή του γερμανικού The Voice.Επιπλέον, διατηρεί λογαριασμό στο OnlyFans, με τα έσοδα από τις συνδρομές να αποστέλλονται στον οργανισμό προστασίας θαλάσσιων πλασμάτων, International Marine Mammal Project.Μαζί με τον αδερφό του, Τομ παρουσιάζουν επίσης, το podcast «Kaulitz Hills – Mustard from Hollywood», το οποίο σημειώνει μεγάλη επιτυχία.Ζουν και οι δύο στο Λος Άντζελες, σε πολύ κοντινή απόσταση μάλιστα, καθώς δηλώνουν πως δεν έχουν μάθει να ζουν για καιρό μακριά ο ένας από τον άλλο. Ο γάμος του Τομ Κάουλιτζ με την Χάιντι Κλουμ, όπως αποκάλυψαν κι οι ίδιοι στο ντοκιμαντέρ του Netflix, ήταν η αφορμή οι δίδυμοι να αποχωριστούν ο ένας τον άλλο για πρώτη φορά.Ωστόσο, η μουσική συνεχίζει να τους συνδέει, με τον Μπιλ Κάουλιτζ να ηχογραφεί συχνά τραγούδια στο στούντιο που έχει ο αδερφός του στο σπίτι του. Η στενή φιλία του Μπιλ με τη Χάιντι Κλουμ βοηθά επίσης, στο να περνάνε ακόμα πολύ χρόνο μαζί.«Ο Μπιλ μένει κοντά μας ... Ζει μόνο δέκα λεπτά μακριά μας, έτσι περνάμε όλοι πολύ χρόνο μαζί», είχε πει ο Τομ Κάουλιτζ στο περιοδικό People. «Ακόμη και στο τραπέζι του πρωινού, είμαστε πολύς κόσμος και μερικές φορές γίνεται τρελό, αλλά με την καλή έννοια. Είμαι οικογενειάρχης, αγαπώ την οικογένεια και μου αρέσει να περνάω ποιοτικό χρόνο», πρόσθεσε. Χάιντι Κλουμ και ο Τομ Κάουλιτζ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Κάπρι της Ιταλίας, το 2019. Το 46χρονο τότε, μοντέλο και ο 29χρονος κιθαρίστας των Tokio Hotel παντρεύτηκαν στη θρυλική θαλαμηγό του Ωνάση «Christina O», παρουσία 120 καλεσμένων.Σύμφωνα με το Hollywood Life, η τελετή κόστισε κάτι παραπάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, με τον στολισμό να αποτελείται από λευκά λουλούδια. Tη νύφη συνόδευσαν τα τέσσερα παιδιά της, η Λένι, ο Χένρι, η Τζόαν και η Λου. Παρών στο γάμο ήταν και ο πρώην σύζυγος της Χάιντι, Κλουμ Σιλ.Αμέσως μετά την τελετή νύφη και γαμπρός πέταξαν τα παπούτσια τους και περπατούσαν ξυπόλητοι στο κατάστρωμα του γιοτ.Οι φήμες που τους ήθελαν ζευγάρι, είχαν ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2018, όταν εθεάθησαν να φιλιούνται στα γυρίσματα του America's Got Talent, όπου η Κλουμ είναι κριτής. Στη συνέχεια, το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση τον Μάιο του ίδιου έτος, όταν έδωσαν το παρών στο Gala του Φεστιβάλ Καννών.Έξι χρόνια αργότερα, δείχνουν το ίδιο ερωτευμένοι, ενώ συχνά μοιράζονται με τους θαυμαστές τους στιγμές από την καθημερινή τους ζωή στα social media.Αν και πολλοί στέκονται στη διαφορά των 16 χρόνων που τους χωρίζουν, οι ίδιοι δεν δείχνουν να πτοούνται και αποδεικνύουν συνεχώς, πως για εκείνους η ηλικία είναι απλώς ένα νούμερο.Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Χάιντι Κλουμ είχε αναφέρει για την ηλικία της: «Τον τελευταίο καιρό, οι άνθρωποι μου υπενθυμίζουν συνεχώς την ηλικία μου, τη θυμούνται καλύτερα από εμένα. Ο σύντροφός μου είναι πολλά χρόνια μικρότερός μου και πολλοί αμφισβητούν τη σχέση μας ή ρωτούν για αυτή».«Είναι πραγματικά η μόνη φορά που νιώθω ότι μου "τρίβουν την ηλικία μου στη μούρη" και πρέπει να απολογηθώ για αυτή», είχε συμπληρώσει.Το συγκρότημα «Tokio Hotel» δημιουργήθηκε το 2001, όταν τα αδέρφια Κάουλιτζ ήταν μόλις 15 ετών. Ο Tομ Κάουλιτζ είναι ο βασικός κιθαρίστας, ενώ ο αδερφός του Μπιλ είναι ο τραγουδιστής. Ο Γκουστάβ Σέφερ παίζει ντραμς, ενώ ο Γκέοργκ Λίστινγκ παίζει μπάσο.Οι τέσσερίς τους συναντήθηκαν το 2001, μετά από ένα live σε ένα κλαμπ του Μαγδεμβούργου. Ο Λίστινγκ και ο Σέφερ, οι οποίοι ήδη γνωρίζονταν από το μουσικό σχολείο, όπου πήγαιναν, βρέθηκαν εκεί για να απολαύσουν τη συναυλία, όπου εμφανίστηκαν μεταξύ άλλων, ο Μπιλ και ο Τομ Κάουλιτζ. Αμέσως συμπάθησαν ο ένας τον άλλο και αφού είδαν ότι τα μουσικά τους γούστα ταιριάζουν, έγραψαν ένα demo, με το όνομα «Devilish».Η μπάντα άρχισε να παίζει σε talent shows και μικρές συναυλίες, όμως δεν είχε μεγάλη επιτυχία. Αυτό άλλαξε, όταν ο Μπιλ Κάουλιτζ πέρασε από οντισιόν στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Star Search».Λίγο καιρό μετά, το 2005 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ στα Γερμανικά, με τον τίτλο «Schrei», συστήνοντας έτσι για πρώτη φορά στο κοινό τους Tokio Hotel.Το άλμπουμ πούλησε πάνω από μισό εκατομμύριο αντίτυπα παγκοσμίως. ο πρώτο τους single, «Durch den Monsun» (Through the Monsoon), ανέβηκε γρήγορα στα charts και τελικά έφτασε στην πρώτη θέση, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του, στις 26 Αυγούστου 2005.Παρέμειναν ενεργοί όλα αυτά τα χρόνια με τη δισκογραφία τους να αποτελείται από 12 άλμπουμ, 36 singles και πολλά μουσικά βίντεο.Η πιο πρόσφατη κυκλοφορία τους είναι το τραγούδι «The Weekend», που βγήκε στη δημοσιότητα στις 2 Μαΐου. Αυτό το διάστημα προετοιμάζονται για το τελευταίο μέρος της περιοδεία τους, «Beyond the World», που ξεκινάει τον Νοέμβριο.