Κλείσιμο

Cyndi Lauper addresses past feud with Madonna: ‘I didn’t think she liked me’ https://t.co/sCCRovlxbO pic.twitter.com/MYWIBfRGnJ — New York Post (@nypost) June 17, 2024

μίλησε για την πολυσυζητημένη κόντρα της με τηόταν οι δυο τους ήταν στην κορυφή της καριέρας του τη δεκαετία του 1980.«Δεν είναι λυπηρό, ότι μπορεί να υπάρχει χώρος μόνο για μία; Τι στο δι**λο ήταν αυτό; Δεν μου άρεσε», δήλωσε η 70χρονη Λόπερ στο E! News πριν από κάποιες ημέρες.Όταν ρωτήθηκε αν μίλησε ποτέ με τη Μαντόνα για τη σχέση τους, η Λόπερ είπε: «Μπα. Δεν πίστευα ότι με συμπαθούσε τόσο πολύ».Η τραγουδίστρια του «Girls Just Wanna Have Fun» εξήγησε επίσης πώς έβαλε στόχο να ξεχωρίζει από την τραγουδίστρια του «Material Girl» όταν και οι δύο είχαν ξανθά μαλλιά στη δεκαετία του '80.«Είπα, "Εντάξει, κούκλα, θα βάλω μια μαύρη κουκίδα εδώ, ώστε να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ των δυο μας"», σχολίασε.Σε συνέντευξή της στους New York Times, η Λόπερ είπε ότι θα ήθελε να ήταν φίλη με τη Μαντόνα, αντί για αντίπαλος. «Ήταν κρίμα. Θα ήθελα να είχα μια φίλη», σημείωσε.Και οι δύο τραγουδίστριες κυκλοφόρησαν τα πρώτα τους άλμπουμ το 1983. Το «She's So Unusual» της Λόπερ είχε τα hit κομμάτια «Time After Time», «Girls Just Want To Have Fun» και «All Through the Night», ενώ το ομώνυμο άλμπουμ της Μαντόνα περιλάμβανε τα «Holiday», «Lucky Star» και «Borderline».Το 1985, η Λόπερ και η Μαντόνα ήταν και οι δύο υποψήφιες για να συμμετάσχουν στο φιλανθρωπικό τραγούδι «We Are the World» του Μάικλ Τζάκσον και του Λάιονελ Ρίτσι. Η Λόπερ επιλέχθηκε αντί της Μαντόνα τελικά, κάτι που ο Ρίτσι δήλωσε ότι ήταν λάθος στο «Jimmy Kimmel Live!» τον Φεβρουάριο.«Είναι ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερωτήματα στον κόσμο», είπε ο Ρίτσι στον Κίμελ όταν ο παρουσιαστής ρώτησε γιατί έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στις δύο.