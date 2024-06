Ράσελ Κρόου: Αποκάλυψε τον λόγο που είπε «όχι» για τον ρόλο του Άραγκορν στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Κλείσιμο

δεν μετανιώνει που δεν έπαιξε στον «».Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός συναντήθηκε με τον σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον για να παίξει τον ρόλο του Άραγκορν στην κινηματογραφική τριλογία του, αλλά η συνομιλία τους προχώρησε σε μια κατεύθυνση που έκανε τον Κρόου να μην συμμετάσχει στις ταινίες. Η τριλογία των «Δαχτυλιδιών» του Τζάκσον συγκέντρωσε 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και παραμένει μια από τις πιο αναγνωρισμένες κινηματογραφικές τριλογίες που έγιναν ποτέ. Παρόλα αυτά, ο Κρόου ξέρει ότι ήταν η σωστή απόφαση να το απορρίψει.Ο Κρόου κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης σε βίντεο του βρετανικού GQ, έδωσε την απάντησή του όταν ρωτήθηκε αν έχει μετανιώσει για αυτή του την απόφαση.«Ένιωθα σε μεγάλο βαθμό ότι το στούντιο έπαιρνε αυτή την απόφαση, όχι ο σκηνοθέτης. Και μίλησα με τον Πίτερ Τζάκσον στο τηλέφωνο και δεν έλεγε τα πράγματα που σου έλεγαν οι σκηνοθέτες αν πραγματικά προσπαθούσαν να σε προσελκύσουν σε ένα έργο. Και είχα την αίσθηση ότι είχε ήδη κάποιον άλλον στο μυαλό του που ήθελε να κάνει. Και το να βγω μπροστά και να πω ναι [σ.σ. θα το κάνω], στην πραγματικότητα θα τον εμπόδιζε», περιέγραψε ο ηθοποιός.«Προερχόμαστε από το ίδιο μέρος», πρόσθεσε. «Οπότε υπάρχουν αποχρώσεις στα λόγια που άλλοι άνθρωποι μπορεί να μην ακούσουν -είμαστε και οι δύο Νεοζηλανδοί- με τον δικό του τρόπο, χωρίς να λέει κάτι αρνητικό, [σ.σ. κατάλαβα] ότι είχε άλλο σχέδιο. Οπότε το άφησα έτσι».Ο Τζάκσον κατέληξε να επιλέξει τον Βίγκο Μόρτενσεν για τον εμβληματικό ρόλο. Ο σκηνοθέτης επιστρέφει τώρα στη Μέση Γη ως παραγωγός της νέας ταινίας «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» που θα σκηνοθετήσει ο ηθοποιός του Γκόλουμ, Άντι Σέρκις. Η ταινία, «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», που αναμένεται να βγει στις αίθουσες το 2026.: Shutterstock