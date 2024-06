My Style Rocks: Στέλιος Κουδουνάρης σε Μπι - Αν έβλεπα αυτό το look σε πρώτο ραντεβού, εγώ θα έφευγα

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d1r93xl7r61d)

Στο σημερινό επεισόδιο του «» οαξιολόγησε την εμφάνιση της, την οποία δεν βρήκε καθόλου ωραία.«Σίγουρα θα περάσεις ωραία στο ραντεβού και είναι ωραία που επέλεξες ένα look με το οποίο νιώθεις άνετα κα είσαι ο εαυτός σου. Μόνο που δεν είναι ωραίο...», είπε αρχικά ο Στέλιος Κουδουνάρης και η Μπι αντέδρασε γελώντας.«Τι υπέροχη εισαγωγή!», σχολίασε χιουμοριστικά η«Κράτα το πρώτο κομμάτι, τι ωραία που περνάτε στο ραντεβού. Δεν είναι αυτό πολύ σημαντικό;», είπε με τη σειρά της η Κατερίνα Καραβάτου.«Δηλαδή, εγώ θα έφευγα αν έβλεπα αυτό το look σε πρώτο ραντεβού...», συνέχισε ο Στέλιος Κουδουνάρης. «Α, γίνεται πολύ χειρότερο... Δεν μπορώ να τον συγκρατήσω», είπε η Κατερίνα Καραβάτου. «Όχι, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια διαταραχή σε αυτό το look, υπάρχει μια διαταραχή που λες: "Πού πάω εγώ να μπλέξω;". Γιατί άμα ντύνεται έτσι κάθε μέρα...», πρόσθεσε ο κριτής.