Μάρτιν Λόρενς: Οι φαν ανησυχούν με την τελευταία εμφάνισή του - Τον βοηθούσε ο Γουίλ Σμιθ να περπατήσει

Κλείσιμο

προκάλεσε ανησυχία ανάμεσα στους θαυμαστές του με πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του.Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οφαίνεται να βοηθά τον συμπρωταγωνιστή του στο «Bad Boys: Ride or Die» να περπατήσει.Οι δύο ηθοποιοί στο πλαίσιο της διαφημιστικής καμπάνιας βρέθηκαν για μια προβολή του φιλμ στο TCL Chinese Theater στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια. Ο Σμιθ έκανε μια μεγαλοπρεπή είσοδο πάνω σε ένα διώροφο λεωφορείο μαζί με τη σύζυγό του, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, και τα τρία παιδιά του. Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο κλιπ παίρνει τον Λόρενς από το χέρι και μιλώντας στο μικρόφωνο τον αποκαλεί «ride or die», αναφερόμενος στην ταινία, καθώς τον οδηγεί αργά στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου.«Ο Μάρτιν Λόρενς και ο Γουίλ Σμιθ σίγουρα ξέρουν πώς να κάνουν είσοδο στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του Bad Boys στο Λος Άντζελες!», ανέφερε το Entertainment Tonight στην ανάρτηση στο Instagram. Όμως οι θαυμαστές έσπευσαν να αντιδράσουν, σημειώνοντας ότι η είσοδος άφησε την εντύπωση ότι κάτι δεν πάει καλά με τον Λόρενς.«Μήπως ο Γουίλ μόλις βοήθησε τον Μάρτιν να περπατήσει; Ο Μάρτιν δεν φαίνεται καλά», σχολίασε ένα άτομο. Ένας άλλος λογαριασμός έγραψε: «Ελπίζω ο Μάρτιν να είναι καλά φαίνεται σαν να έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο οι κινητικές του ικανότητες φαίνεται να είναι λίγο εκτός λόγω του τρόπου που [ο Σμιθ] τον οδήγησε». Ένας άλλος θαυμαστής προσέφερε απλώς προσευχές, σχολιάζοντας: «Θα συνεχίσω να προσεύχομαι για την υγεία και την ευημερία του Μάρτιν».Ορισμένα άτομα εξεπλάγησαν με τη φροντίδα που παρέχει ο Σμιθ στον φίλο και συμπρωταγωνιστή του: «Έχω ένα νέο σεβασμό για τον Γουίλ Σμιθ», έγραψε ένα άτομο. Τέλος, υπήρξαν και κάποιοι άνθρωποι που υποστήριξαν ότι απλά μοιάζει να έχει μεθύσει.Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα που ο Λόρενς προκαλεί ανησυχίες στους θαυμαστές του. Στις 20 Μαΐου, ο Λόρενς και ο Σμιθ έδωσαν συνέντευξη στο «Extra» για να συζητήσουν για το «Bad Boys: Ride or Die», όταν η συμπεριφορά του ηθοποιού και συγκεκριμένα η ομιλία του φαινόταν αργή και συγκεχυμένη.