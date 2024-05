Survivor 2024: Ο… ωραίος και μοιραίος και ο τρίτος μονομάχος - Δείτε βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d1fjndb7l3o1)

«Κατηγορήθηκα κιόλας ότι δεν μπαίνω με σοβαρότητα στα flag race. Πρέπει να σκέφτομαι και λίγο ότι δεν είμαι ο Superman», απάντησε στις κατηγορίες ο Φάνης.Ωστόσο ο Ντάνιελ φρόντισε να κάνει τον Φάνη να... πετάξει σαν τον Superman όταν άρχισε να του φωνάζει πως μια κατσαρίδα τον πλησιάζει. Οι συμπαίκτες του άρχισαν να γελάνε με τα ουρλιαχτά του Φάνη, ο οποίος θέλησε να πάρει το αίμα του πίσω τρομάζοντας τον Σταμάτη Ταλαδιανό την ώρα που κοιμόταν.Οι 8 Έλληνες survivors συναντήθηκαν στο στίβο μάχης για την 3η ασυλία και έπρεπε να τρέξουν σε flag race για να επιλέξουν τους Τούρκους συμπαίκτες τους, οι οποίοι όμως είχαν δύο ηχηρές απουσίες. Ο Ogeday κι η Nagihan έμειναν εκτός λόγω τραυματισμών, με τους Έλληνες παίκτες να εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για την κατάστασή τους.Μετά από τον πρόλογο που έκανε ο Γιώργος Λιανός ξεκίνησε το flag race για τη νέα σύνθεση των ομάδων. Οι κόκκινοι πήραν το run κι έτσι επέλεξαν πρώτοι από τους all star παίκτες. Ανάμεσα στις επιλογές τους ήταν κι ο Ozgur που βρέθηκε για πρώτη φορά με την κόκκινη μπαντάνα.Ο αγώνας ήταν ντέρμπι που κρίθηκε στο τέλος και στα best off. Ο Γκιουλέκας κόντρα στον Φάνη έκανε το 10-9, ο Χριστόφορος πήγε το σκορ στο 11-10 και η Κατερίνα Δαλάκα νίκησε για ένα τοτέμ τον Φάνη Μπολέτση με αποτέλεσμα να γράψει το τελικό 12-9 και να χαρίσει την ασυλία στην ομάδα της.Ο Φάνης ήταν ο "μοιραίος" παίκτης για τους Μπλε μη καταφέρνοντας να πάρει αρκετούς πόντους στους οποίους βρισκόταν μια ανάσα από το να τους κατακτήσει, με τον ίδιο να ζητά συγγνώμη από τους συμπαίκτες του.«Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Δεν είχα την ψυχραιμία στο τελευταίο τοτέμ. Είναι ανικανότητα δική μου. Κρίθηκε από τα δικά μου χέρια η ασυλία, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τα παιδιά», είπε ο παίκτης των Μπλε.Οι Τούρκοι παίκτες μίλησαν για την εμπειρία του με τους Έλληνες με την Νεφισέ να αποθεώνει τον Φάνη. «Είναι πολύ όμορφος ο Φάνης» είπε η Τουρκάλα παίκτρια στα ελληνικά και ευχήθηκε να σηκώσει το κύπελλο.Στο Συμβούλιο του Νησιού, Κόκκινοι και Μπλε έκαναν τον απολογισμό του αγώνα της 3ης ασυλίας και των επιλογών για τον σχηματισμό των δύο ομάδων, με τους μπλε να τονίζουν πως ήταν σημαντικό το ατού των κόκκινων να διαλέξουν πρώτοι από τους Τούρκους παίκτες, ενώ στάθηκαν και στην επιρροή που ασκεί η παρουσία του Ozgur.Η Δώρα δέχτηκε πειράγματα από τους συμπαίκτες της για να αλλάξει η αντίδρασή της όταν αγωνίζεται με την Κατερίνα Δαλάκα, ενώ σχολιάστηκε και η αστοχία του «μοιραίου», όπως τον αποκάλεσε ο Γιώργος Λιανός και «ωραίου», σύμφωνα με την Νεφισέ, Φάνη, που έκρινε το αποτέλεσμα της 3ης ασυλίας.Στην κάλπη οι επιλογές δεν ήταν πολλές για τους Μπλε, με τονγια ψηφίζεται ο 3ος μονομάχος για αυτή την εβδομάδα.