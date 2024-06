Τζοάννα Καλαφάτη για τον ρόλο της στο Maestro: Δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη, πέταξα από τη χαρά μου

Φόρεμα Costarellos, aesthet. Κοσμήματα, Κ.And.Jewel

Φόρεμα, Angelos Bratis. Κοσμήματα, Κ.And.Jewel

Τοπ και φούστα JW Anderson, attica, The Department Store. Κοσμήματα, Κ.And.Jewel / Styling Associate: Χριστίνα Ευσταθίου. Make-up/Hair: Ρένος Πολίτης (D-tales Creative Agency). Βοηθός Styling: Ελένη Εξάρχου

Η δραστήρια ηθοποιός, συγγραφέας και μπλόγκερ που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη αλλά έζησε στην Ελλάδα μέχρι τα 9 της δηλώνει κατενθουσιασμένη με τον τηλεοπτικό ρόλο της. «Αυτή είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε μια σειρά την οποία όχι απλά παρακολουθούσα, αλλά τη λατρεύω. Οταν μου τηλεφώνησε ο Χριστόφορος για να μου κάνει πρόταση, πέταξα από τη χαρά μου!» αναφέρει η Τζοάννα Καλαφάτη που μόλις έχει φτάσει στη χώρα μας από τις ΗΠΑ όπου ζει μόνιμα.«Με τον Χριστόφορο γνωριστήκαμε πριν από περίπου δέκα χρόνια, την εποχή που εκείνος ζούσε στο Λος Αντζελες . Είχε παρακολουθήσει κάποιες παραστάσεις στις οποίες συμμετείχα, αλλά δεν είχαμε συνεργαστεί ποτέ. Στο σενάριο του δεύτερου κύκλου του “ Maestro ” έχει μια δημοσιογράφο που φτάνει στο νησί, η οποία είναι ελληνικής καταγωγής αλλά ζει στο εξωτερικό και επομένως μιλά ελληνικά αλλά και αγγλικά, κι εκείνος σκέφτηκε εμένα. Δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη, ήρθα αμέσως στην Ελλάδα», περιγράφει πανευτυχής για την αγαπημένη σειρά που έκανε πρεμιέρα στο MEGA στις 16 Μαΐου και προβλήθηκε ταυτόχρονα σε ολόκληρο τον κόσμο από το Netflix, ενώ μου αποκαλύπτει ότι θα συμμετάσχει και στον τρίτο κύκλο.Για πολλούς ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης οφείλει την επιτυχία του στην ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του αλλά και στο ότι δημιουργεί όμορφες συνεργασίες. Η Τζοάννα συμφωνεί και επαυξάνει: «Είναι λίγοι οι σκηνοθέτες που συνδυάζουν τον απόλυτο επαγγελματισμό με το ωραίο, χαλαρό κλίμα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Υπάρχουν σκηνοθέτες με άποψη και τακτικές δικτάτορα που θα σου βάλουν τις φωνές ή άλλοι που δεν καταφέρνουν να επιβληθούν και δεν δουλεύουν όλοι όπως πρέπει. Θαυμάζω τον Χριστόφορο που τα καταφέρνει άψογα». Η είσοδός της στη δεύτερη σεζόν του «Maestro» είχε και δυσκολίες. «Στην αρχή είχα αρκετό άγχος, καθώς οι ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί ήδη μεταξύ τους, ενώ εγώ ήμουν καινούρια στη συγκεκριμένη δουλειά και δεν ήξερα τι χημεία θα είχα με τους υπόλοιπους. Θυμάμαι όμως την πρώτη σκηνή μου με τη Μαρίζα Ρίζου και τον Φάνη Μουρατίδη που με έκαναν να αισθανθώ πολύ άνετα».Η Τζοάννα γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη σε μια κραταιά οικογένεια. Ο πατέρας της Γιάννης Καλαφάτης μετράει πάνω από 35 χρόνια επιχειρηματικής εμπειρίας στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια των οποίων δημιούργησε, διεύθυνε και ανέπτυξε πολλές επιτυχημένες εταιρείες στον κατασκευαστικό κλάδο και σε στούντιο παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών. Η μητέρα της συμμετέχει και εκείνη στις οικογενειακές επιχειρήσεις και είναι μια αυθεντική κοσμοπολίτισσα, αγαπητή στους κοινωνικούς κύκλους της Ελλάδας και των ΗΠΑ. «Λίγο πριν πάω στο Γυμνάσιο στο Campion, μένοντας στη Νέα Μάκρη όπου μεγάλωσα, επιστρέψαμε στην Αμερική», λέει η Τζοάννα.«Με την Ελλάδα όμως διατηρούσαμε πάντα σχέσεις, επισκεπτόμασταν το πατρικό μας σπίτι κάθε χρόνο. Η μετάβαση αυτή, που είχε να κάνει με καλύτερες προοπτικές ζωής τόσο για τους γονείς μου όσο και για εμένα, δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Καινούριο περιβάλλον, νέος κύκλος ανθρώπων... Δεν ήταν καθόλου εύκολο». Τελειώνοντας το σχολείο στη Νέα Υόρκη ξεκινά σπουδές σε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες. Εναν χρόνο πριν αποφοιτήσει παρακολουθεί το πρόγραμμα Erasmus στη Βραζιλία και τη Νότιο Αφρική. Ομως ένα απρόσμενα δυσάρεστο γεγονός αλλάζει την οπτική της στα πράγματα. «Με χτυπάει αυτοκίνητο στη Νότιο Αφρική και μπαίνω στο νοσοκομείο. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μου αναθεωρώ τα πάντα. Από μικρή μου άρεσαν τα καλλιτεχνικά, συμμετείχα σε θεατρικές ομάδες του σχολείου, κι έτσι πήρα την απόφαση αφού πάρω το πτυχίο Οικονομικών να πάω στο Λος Αντζελες και να γραφτώ σε μια από τις πιο φημισμένες σχολές υποκριτικής, τη Stella Adler, όπως και έγινε».Μέχρι σήμερα η Τζοάννα έχει λάβει μέρος σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, ανάμεσά τους και η « Σμύρνη μου Αγαπημένη ». Το 2023 συμμετείχε στη σειρά «Love Rat» του βρετανικού CHANNEL 5 πλάι στους Σάλι Λίντσεϊ και Νιλ Μόρισεϊ, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε τις θεατρικές εμφανίσεις της στο Λος Αντζελες ως Ολυμπία, μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου . Τη ρωτώ πόσο δύσκολο είναι για έναν Ελληνα να κάνει καριέρα στις ΗΠΑ. «Το θέμα της προφοράς είναι μεγάλο πρόβλημα. Ευτυχώς, επειδή εγκαταστάθηκα από μικρή στις ΗΠΑ, εγώ δεν το αντιμετώπισα. Μιλάμε όμως για έναν άκρως ανταγωνιστικό χώρο σε μια άκρως ανταγωνιστική πόλη. Στο Λος Αντζελες καταφτάνουν με φιλοδοξίες και όνειρα ηθοποιοί από πολλά μέρη του κόσμου και τα πράγματα όλο και δυσκολεύουν. Πάντα έπρεπε να γνωρίζεις κάποιους για να σου ανοίξουν πόρτες. Τώρα είναι ακόμα πιο απαραίτητο, ακόμα και για να γίνεις δεκτός σε κάποια ακρόαση. Χρειάζονται ο σωστός ατζέντης και επαφές. Εναν ρόλο μπορεί να τον διεκδικούν μισό εκατομμύριο άνθρωποι ταυτόχρονα! Στην Ευρώπη θεωρώ ότι είναι πολύ πιο αξιοκρατικά τα πράγματα.Με κάλεσαν από το βρετανικό CHANNEL 5 για να μου προτείνουν ρόλο χωρίς να γνωρίζω κάποιον. Στην Αμερική δεν θα συνέβαινε ποτέ αυτό». Στον χώρο της υποκριτικής έχει γνωρίσει αξιόλογους ηθοποιούς. «Με τη Γαλλίδα Εύα Γκριν παίξαμε μαζί στο “ Dirty Angels ” και είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Είναι ευτυχής συγκυρία να βρίσκεσαι σε ένα καστ μαζί με ανθρώπους που θαύμαζες από παιδί. Με τον Αλεξ Γουλφ συνεργαστήκαμε στο “ So Long, Marianne ” (σ.σ.: σειρά για τον έρωτα του Λέοναρντ Κοέν με τη μούσα του Μαριάν Ιλέν), είναι ένας άνθρωπος που ζει έντονα τον ρόλο. Ακόμη και στα διαλείμματα διατηρούσε την προφορά του ήρωά του. Είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ και με τον υπέροχο Μάρτιν Κάμπελ, τον σκηνοθέτη του “Casino Royale”, ο οποίος λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η σκηνή απομάκρυνε κάμερες και συνεργεία προκειμένου να μιλήσει στους ηθοποιούς και να τους βοηθήσει να συγκεντρωθούν».Οσο για την καθημερινότητά της στις ΗΠΑ, «συχνά όταν αναφέρω ότι ζω στο Λος Αντζελες οι άλλοι φαντάζονται ότι κάθε μέρα σχετίζεται με σελέμπριτι και σταρ, ότι κάθε βράδυ παρτάρουμε όλοι μαζί. Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική. Ζω μια απλή καθημερινότητα, με πολλή δουλειά και πολλές ακροάσεις. Γράφω για περιοδικά και το ταξιδιωτικό blog μου (σ.σ.: joannakalafatis.com), κάτι που μου αρέσει πολύ, και περνάω τον ελεύθερο χρόνο μου στο σπίτι ή πηγαίνοντας για φαγητό με φίλους. Ασχολούμαι και με τη φωτογραφία - πρόσφατα μάλιστα εξέθεσα τα έργα μου στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον Οι Αμερικανοί, παρότι φαινομενικά είναι ζεστοί, κατά βάθος κρατούν αποστάσεις. Είναι ευγενικοί, αλλά είναι πιο απόμακροι από τους λαούς της Μεσογείου». Πολυγραφότατη -ο ταξιδιωτικός οδηγός της «Best of Greece» έγινε best seller στις αρχές της χρονιάς-, πολυταξιδεμένη και λάτρης της περιπέτειας, τι άποψη έχει αλήθεια για την Αθήνα; «Η πόλη έχει αλλάξει πρόσωπο, έχει αναβαθμιστεί από την εποχή που ήμουν παιδί. Παλιά οι τουρίστες έμεναν το πολύ δύο ημέρες και μετά πήγαιναν στα νησιά. Εχω φίλους που πλέον επιλέγουν την Αθήνα για τη ζωντάνια της και τις ευκαιρίες για τις πολλές διαφορετικές δραστηριότητες που προσφέρει. Εχει γίνει ένας αυτόνομος ταξιδιωτικός προορισμός».