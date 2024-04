Νικολίνα στο My Style Rocks: Αυτό με τα 4αρια χωρίς λόγο έχει καταντήσει αηδία

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d0mboo5y1vsx)

Στο σημερινό επεισόδιο του «» την ώρα που το στυλ της Νατάσας αξιολογούνταν από τις διαγωνιζόμενες, η Νικολίνα έκανε μια παρατήρηση που γρήγορα οδήγησε σε εντάσεις στο πλατό.Νικολίνα: «Αυτό με τα 4αρια χωρίς λόγο έχει καταντήσει αηδία»Σιμόν: «Καλά αυτό είναι γεγονός, συμφωνώ απόλυτα»Νικολίνα: «Συμφωνείς και το κάνεις! Συμφωνείς και το κάνεις Σιμόν! Εσύ; Έτσι τα 4αρια!» και πρόσθεσε σε άλλο σημείο: «Όχι, Σιμόν για μένα δεν θα τα λες αυτά τα πράγματα. Εσείς βάζετε 4αρια σε look τα οποία είναι άκυρα μερικές φορές»Σιμόν: «Είπα για σένα; Απλά συμφώνησα με αυτό που λες»Νικολίνα: «Είπες βάζετε, βάζετε 4αρια. Ας την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Έχω κουραστεί να χαντακώνομαι εγώ, να παίρνω 1, 2, άκυρες βαθμολογίες σε look, τα οποία είναι όντως ωραία και στο look της Νατάσας να βάζετε 4»Νατάσα: «Πάλι εγώ;»Νικολίνα: «Δεν λέω μόνο για εσένα, λέω ότι γενικά σε αυτή την κλίκα μπαίνουν βαθμοί χωρίς λόγο και χωρίς αντικειμενικότητα και η μόνη που έχει ακούσει πάρα πολλά για τους βαθμούς της, πάρα πολλά για την αντικειμενικότητα και δεν έχει σχολιαστεί ούτε 1 φορά»Στη συνέχεια, οι υπόλοιπες παίκτριες μπήκαν στην κουβέντα.