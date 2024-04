Τέο Τζέιμς, o Έλληνας θεός του Netflix - «Αν έπαιρνα τον ρόλο του Μποντ, θα με φώναζαν Μποντόπουλο»

Στη σειρά «The Gentlemen» ο Τέο Τζέιμς υποδύεται τον αριστοκράτη Εντι, ο οποίος κληρονομεί την περιουσία του πατέρα του και μαζί μια φάμπρικα εμπορίας κάνναβης, την οποία διαχειρίζεται η λονδρέζικη μαφία

Underworld Divergent

War On Everyone White Lotus

Getty Images / Ideal Image

Ο Τέο Τζέιμς με τη σύζυγό του Ρουθ Κάρνι

Οταν ο 13χρονος Τέο Τζέιμς είδε για πρώτη φορά το «Δύο καπνισμένες κάνες» ευχήθηκε να δουλέψει στον κινηματογράφο κάποτε με σκηνοθέτη τον Γκάι Ρίτσι . Ο μικρός πήγαινε ακόμα σχολείο, αλλά εκείνη η ευχή μάλλον δεν βγήκε ποτέ από το μυαλό του.Είκοσι πέντε χρόνια μετά, το ομώνυμο follow up της ταινίας « The Gentlemen » (2019) στο Netflix κάνει κοινό και κριτικούς να μιλάνε για τη μεγάλη επιστροφή του Ρίτσι και παράλληλα για τον απολαυστικό πρωταγωνιστή με τα μεσογειακά χαρακτηριστικά που παίρνει όλη τη σειρά πάνω στους στιβαρούς ώμους του. Για να είμαστε δίκαιοι, ολόκληρη η σειρά είναι απόλαυση.Από την αρχή μέχρι το τέλος, σε κάθε σκηνή, σε κάθε διάλογο, σε κάθε σιωπή με ατμοσφαιρικά τοπία και μουσική αριστούργημα. Σαν το σοκολατάκι που κουμπώνεις μηχανικά και με την πρώτη δαγκωνιά σού σκάει το αγαπημένο σου λικέρ χωρίς να ξέρεις τι είχε μέσα. Comme il faut δούκες και καμένα τζάνκι, ατόφια ρεμάλια, επαγγελματίες κακοποιοί και απατεώνες, δαιμόνια αφεντικά και αφοσιωμένοι δολοφόνοι, ένας αλλοπρόσαλλος θίασος δίνει σάρκα και οστά στο παρακμιακό σύμπαν του Γκάι Ρίτσι. Γρήγορο, ξεκαρδιστικό, αμείλικτο αλλά και με κοινωνικό μήνυμα.Ολα ξεκινούν όταν ο νεαρός στρατιωτικός Εντι (Τέο Τζέιμς) κληρονομεί την περιουσία του πατέρα του, δούκα του Χάλστεντ, και ανακαλύπτει ότι στα υπόγεια της οικογενειακής έπαυλης λειτουργεί μια απέραντη φάμπρικα καλλιέργειας και εμπορίας κάνναβης, την οποία διαχειρίζεται η λονδρέζικη μαφία, με αριστοκρατικό αέρα και attitude πάντα. «Εχουμε την ανώτερη τάξη και τον υπόκοσμο. Φαινομενικά είναι η αριστοκρατία που έχει τον έλεγχο, όμως εδώ όλα ανατρέπονται», εξηγεί ο καθηλωτικός Τζέιμς που σε κάνει να νιώθεις ενοχές αν δεν τον είχες υπόψη σου νωρίτερα., υπήρξε τραγουδιστής και κιθαρίστας σε πολλά συγκροτήματα, με τελευταίο τους Shere Khan, οι οποίοι διαλύθηκαν το 2012 αλλά βιντεοκλίπ τους βρίσκονται ακόμα στο YouTube. Παίζει επίσης φυσαρμόνικα, σαξόφωνο και πιάνο, όμως πιστεύει ότι έπραξε σοφά όταν πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει το όνειρο μιας μεγάλης μουσικής καριέρας.Υπήρξε και ανέκαθεν εργατικός. Προτού αρχίσει να περνάει τις μέρες του σε εντατικά γυρίσματα, έβγαζε ή συμπλήρωνε τα προς το ζην προσφέροντας τις υπηρεσίες του ως ναυαγοσώστης, μπάρμαν αλλά και στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, για χάρη του οποίου καθάριζε τα σπίτια των ασθενών που έχαναν τη μάχη με τον θάνατο. Το πολυπόθητο ντεμπούτο στην τηλεόραση το έκανε το 2010, σε δύο επεισόδια της σειράς «A Passionate Woman», ενώ την ίδια χρονιά έπαιξε έναν μικρό αλλά καθοριστικό για την εξέλιξη της ιστορίας ρόλο στον πρώτο κύκλο του «Downton Abbey» - υποδύθηκε τον Τούρκο διπλωμάτη Κεμάλ Παμούκ, ο οποίος αφού ξελόγιασε και κατέκτησε ό,τι πολυτιμότερο διέθετε για τις αρχές του 20ού αιώνα η λαίδη Μαίρη ως γυναίκα, άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή στο κρεβάτι της αμαρτίας. Ο ρόλος που τον έβγαλε από την αφάνεια ήρθε από τη μεγάλη οθόνη.Ηταν ο Tόμπιας «Four» Ιτον στην επιστημονικής φαντασίας «Τριλογία της Απόκλισης» («The Divergent Series» 2014-2016), χάρη στην οποία απέκτησε φανατικό νεανικό κοινό, ενώ εντυπωσίασε ολόκληρο το καστ γυρίζοντας ο ίδιος τις επικίνδυνες σκηνές του. «Το να είσαι ηθοποιός σημαίνει ότι πολλές φορές τριγυρίζεις στο σετ περιμένοντας.Οπότε όταν μπορείς να τρέξεις και να ιδρώσεις λίγο, είναι ωραίο», δήλωσε. Η σειρά που του άνοιξε διάπλατα τις πόρτες ήταν το βραβευμένο «The White Lotus», όπου έκλεψε την παράσταση ως Κάμερον και κέρδισε μια υποψηφιότητα για το Primetime Emmy, και εκείνη που τον απογείωσε είναι η ολόφρεσκη «The Gentlemen», που έχει στρογγυλοκαθήσει για τρίτη εβδομάδα στη λίστα με τις πιο δημοφιλείς σειρές του Netflix.Ο Θίοντορ Πίτερ Τζέιμς Κίνερντ Ταπτικλής γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου του 1984 στο καταπράσινο, πολύ κοντά στο Λονδίνο, και μεγάλωσε στο βρετανικό χωριουδάκι Ασκετ, στο Μπάκιγχαμσαϊρ. Εχει δύο αδερφούς και δύο αδερφές, που σημαίνει ότι εμπέδωσε από παιδί ότι χρειάζεται να παλέψεις για ό,τι επιθυμήσεις. Ο πατέρας του Φίλιππος Ταπτικλής, σύμβουλος επιχειρήσεων, κατάγεται από την Πελοπόννησο αλλά μεγάλωσε στη Νέα Ζηλανδία, ενώ η νοσοκόμα μητέρα του Τζέιν Μάρτιν από τη Σκωτία. Η γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ήταν Βρετανίδα, ενώ ο παππούς του από την πλευρά του πατέρα του, ο γιατρός Νικόλας-Θεόδωρος Ταπτικλής, εκτός από την ελληνική καταγωγή, προίκισε τον Τέο και με το γονίδιο του ανθρωπισμού.Είναι ο πρόσφυγας πρόγονός του που εν μέσω Β’ Παγκοσμίου Πολέμου αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ελλάδα περνώντας στην Τουρκία μέσα σε μια βάρκα για να συνεχίσει από την ενδοχώρα ως τη Συρία και να βρει καταφύγιο στη Δαμασκό. Οταν ο πόλεμος τελείωσε, ο δρ Ταπτικλής πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην οργάνωση-πρόδρομο της Υπατης Αρμοστείας στο Γκέτινγκεν της Γερμανίας, βοηθώντας στην καταπολέμηση του τύφου και της φυματίωσης στους προσφυγικούς καταυλισμούς.Αυτή τη δραματική οικογενειακή ιστορία ο Τζέιμς τη μεταβόλισε ως μια βαριά κληρονομιά της οποίας οφείλει να φανεί αντάξιος. Αναλαμβάνοντας και ο ίδιος ανθρωπιστική δράση, σήμερα είναι μέλος της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Στο πλαίσιο μάλιστα της δράσης «Ελπίδα Μακριά από το Σπίτι», το 2016 επισκέφτηκε οικογένειες προσφύγων από τη Συρία σε κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αλεξάνδρεια, στα Λαγκαδίκια, στο λιμάνι του Πειραιά και τον Μαραθώνα: «Πρόκειται για ανθρώπους σαν εσένα κι εμένα, που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους από απόλυτη ανάγκη», δήλωνε τότε. Συνεχίζει να ταξιδεύει για τον ίδιο σκοπό σε διάφορα μέρη του κόσμου και εννοείται ότι το 2023 ήταν κι αυτός ένας από τους σελέμπριτι που εμφανίστηκαν στην απονομή των BAFTA με το μπλε κορδελάκι του UNHCR.Στα πιο ανάλαφρα τώρα, ο συνεχώς ανερχόμενος ηθοποιός είναι γοητευτικός, γυμνασμένος τόσο όσο να μη σε σκιάζει -στο «The White Lotus» τον θαυμάσαμε και όπως τον γέννησε η μητέρα του- και ωραίος ως Ελληνας στην κυριολεξία, αλλά γνωρίζει ότι μόνο με τα εξωτερικά χαρίσματα μια σοβαρή καριέρα δεν προχωράει: «Το ξέρω ότι πολλές φορές παίρνω μια δουλειά επειδή τους αρέσει η εμφάνισή μου. Ελπίζω, όμως, ότι με κρατάνε στη δουλειά επειδή τους αρέσει ο τρόπος που παίζω». Ναι, ο 40χρονος Ελληνοβρετανός τζέντλεμαν δεν αστειεύεται με την υποκριτική. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ με πτυχίο Φιλοσοφικής, λέει ότι αξιοποιεί τις γνώσεις του κάθε φορά που βρίσκεται με ένα νέο σενάριο στο χέρι, προσεγγίζοντας τους ρόλους του σε ένα βαθύτερο και πιο ουσιαστικό επίπεδο.Αυτό δεν σημαίνει ότι πασχίζει ως αυτοδίδακτος στο Χόλιγουντ. Αμέσως μετά τη Φιλοσοφική σπούδασε σε δραματική σχολή - και όχι σε μια τυχαία. Το Bristol Old Vic Theatre School υπερηφανεύεται για πολλούς αποφοίτους του, όπως οι Τζέρεμι Αϊρονς, Ολίβια Κόλμαν, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Τζιν Γουάιλντερ κ.ά. Εκεί, λοιπόν, ανάμεσα σε διαλέξεις από ειδήμονες και ερασιτεχνικούς αυτοσχεδιασμούς επί σκηνής γνώρισε και τον κεραυνοβόλο έρωτα με την Ιρλανδέζα συμφοιτήτριά του Ρουθ Κάρνι. Επειτα από 10 ολόκληρα χρόνια σχέσης και αγάπης που ωριμάζει σαν το παλιό καλό κρασί, το 2020 αποφάσισαν να παντρευτούν για τα καλά. Τον σεμνοταπεινό γάμο τους στο βικτωριανού ρυθμού δημαρχείο του Ισλιγκτον στο Λονδίνο ακολούθησε ένα πάρτυ-υπερπαραγωγή για τους καλούς φίλους στην ονειρική Villa Vistarenni, κάπου ανάμεσα στους απέραντους αμπελώνες του Κιάντι στην Τοσκάνη.Από τότε, αν και ζουν μεταξύ Λος Αντζελες και Λονδίνου, ανάλογα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, δηλώνουν αμφότεροι ταγμένοι οικογενειάρχες. Η μικρή τους κόρη, αγνώστου ονόματος, είναι ήδη 3 ετών, ενώ μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο ήρθε στον κόσμο το δεύτερο μωράκι τους, για το οποίο δεν γνωρίζουμε ούτε το φύλο. «Παρότι είμαι ηθοποιός, δεν μου αρέσει να μοιράζομαι την ιδιωτική μου ζωή. Είναι καλό να φυλάς μερικά πράγματα για τον εαυτό σου. Το αστείο είναι ότι επέλεξα τη βιομηχανία του θεάματος, αν και είμαι αλλεργικός στο να μιλάω για τον εαυτό μου. Μου είναι και δύσκολο, για να είμαι πιο ειλικρινής», έχει δηλώσει εξηγώντας γιατί δεν έχει ούτε Facebook, ούτε Instagram, ούτε X, ούτε κανενός άλλου είδους επικοινωνία με το κοινό, κόβοντας τον αέρα σε θαυμαστές που έκαναν άλλα σχέδια.στη μοντέρνα εποχή της μικρής και της μεγάλης οθόνης, δουλεύει και πίσω από τις κάμερες. Εχει υπογράψει τη συμπαραγωγή αρκετών ταινιών και σειρών -«Backstabbing for Beginners», «Sanditon», «Lying and Stealing» κ.ά.- με συμπρωταγωνιστές από τους Ζακλίν Μπισέ και Μπεν Κίνγκσλεϊ μέχρι την Εμιλι Ραταϊκόφσκι και φυσικά τη γυναίκα του, ενώ το 2019 ίδρυσε τη δική του εταιρεία παραγωγής Untapped. Αυτή την εποχή ετοιμάζεται για τα γυρίσματα του «The Monkey», ενός κινηματογραφικού θρίλερ βασισμένου στο ομώνυμο βιβλίο του Στίβεν Κινγκ με κεντρικούς ήρωες δύο δίδυμα αδέρφια, τα οποία θα υποδυθεί αμφότερα ο Τζέιμς.Οσο για τις φήμες που θέλουν το όνομά του δίπλα σε αυτό του Ααρον Τέιλορ Τζόνσον στους επικρατέστερους νέους Τζέιμς Μποντ, σε μία από τις ελάχιστες πρόσφατες συνεντεύξεις του -αποφεύγει και τον Τύπο όσο μπορεί- στον «The Guardian» έσβησε κάθε ίχνος ελπίδας: «Πιστεύω ότι υπάρχουν καλύτεροι από μένα γι’ αυτόν τον ρόλο. Και ειλικρινά θα ήταν τρομακτικό. Αν το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει επιστροφή. Ανοίγεις το κουτί της Πανδώρας. Πρέπει να είσαι πρόθυμος να ξεχάσεις τη ζωή σου όπως την ήξερες και να αποκτήσεις μια ξεχωριστή ζωή από την οικογένειά σου. Θα μου ήταν αρκετά δύσκολο. Ασε που οι φίλοι μου θα με ξεφτίλιζαν. Ηδη με φωνάζουν “Μποντόπουλος, ο Ελληνας Μποντ”».Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image