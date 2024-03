Κλείσιμο

Μετά από μία εβδομάδα απουσίας, το πιο λαμπερό show της ελληνικής τηλεόρασης, το Just the 2 of Us με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη, επιστρέφει απόψε στις 20:00 στον Alpha με δυνατές ερμηνείες και έναν αγαπημένο guest!Ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχεται απόψε στη σκηνή του J2US τον Στέλιο Ρόκκο, ο οποίος θα μας χαρίσει ένα αξέχαστο live με αγαπημένες και διαχρονικές επιτυχίες.Έχοντας περισσότερο χρόνο για πρόβες και προετοιμασία αυτή την εβδομάδα, τα ζευγάρια του show θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό απόψε και να εντυπωσιάσουν την κριτική επιτροπή των Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινας Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτης Γαρμπή ώστε να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στο J2US.Η τελική απόφαση όμως για το ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το J2US ανήκει στο κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει τα αγαπημένα του ζευγάρια με θετική ψήφο, μέσω κλήσης, sms, καθώς και μέσα από την πλατφόρμα justvote.gr«Γδύσου»«Σ’Έχω Βρει Και Σε Χάνω»«Ο Άνδρας Που Θα Παντρευτώ»