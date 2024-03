Τζέιμς Μποντ, η επιστροφή: Η «ανάσταση» του θρυλικού πράκτορα 007

Τον είδαμε να πεθαίνει και κυριολεκτικά να ανασταίνεται, να ερωτεύεται και να περνάει κατάθλιψη, να χάνει την ψυχραιμία του και να πίνει το μαρτίνι του λάθος: ο Τζέιμς Μποντ του Ντάνιελ Κρεγκ υπέστη πολλές… μεταλλάξεις, αλλά ταυτόχρονα απογειώθηκε εισπρακτικά, μέχρι που ήρθε το τέλος. Μετά την οριστική αποχώρηση του Βρετανού ηθοποιού από τη σειρά των ταινιών, οφαινόταν να αποτελεί παρελθόν καθώς είναι ξεκάθαρο ότι στην τελευταία ταινία της διάσημης σειράς οι παραγωγοί τον αποτελείωσαν και δεν μένει κανένα περιθώριο να νεκραναστηθεί, κάνοντας έξαλλους τους άπειρους φαν του.Αλλά επειδή το πιο διάσημο και μοσχοπουλημένο εξαγώγιμο προϊόν της Αγγλίας είναι αδύνατον να ακολουθήσει τη μοίρα του Brexit, αφού είναι συνώνυμο της ίδιας της βρετανικής ταυτότητας, οι παραγωγοί της σειράς μελετούν νέους τρόπους επαναφοράς του διάσημου πράκτορα είτε με τη μορφή του prequel, του spinoff, ή του επόμενου κύκλου που θα ξεδιπλώνει τις περιπέτειες του διαδόχου του διάσημου πράκτορα.Οπως και να ’χει, το σίγουρο είναι ότι ο ρόλος του Τζέιμς Μποντ φαίνεται να κλειδώνει στο πρόσωπο τουύστερα από μια μακρά λίστα από υποψηφίους, οι οποίοι σταδιακά διαγράφηκαν για διαφορετικούς λόγους: ο Τομ Χάρντι φαινόταν αρκετά απροσάρμοστος, ο Κίλιαν Μέρφι δύσκολα θα αφήσει το Οσκαρ από τα χέρια του για να πιάσει το τιμόνι μιας Aston Martin, ο Χένρι Κάβιλ ήταν αρνητικός εξαρχής και ο δημοφιλέστερος απ’ όλους, σύμφωνα με τις διάφορες μετρήσεις, Ιντρις Ελμπα, δήλωσε πως είναι πολύ μεγάλος για να δεχτεί έναν τέτοιον ρόλο.Χωρίς το όνομά του να έχει φύγει εντελώς από το τραπέζι, καθώς ακόμα και ο Κρεγκ χρειάστηκε αρκετές προτάσεις και πολλή σκέψη για να δεχτεί, οι παραγωγοί δεν επιμένουν πλέον, σκεπτόμενοι ότι είναι καιρός να γυρίσουν σελίδα στον Μποντ «επανευφερίσκοντας» τον διάσημο ήρωα, όπως χαρακτηριστικά δήλωσαν. Στο πλαίσιο αυτού του «επαναπροσδιορισμού» της ταυτότητας και της προσαρμογής του διάσημου πράκτορα στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής, το όνομα του Τέιλορ Τζόνσον φαντάζει ως ιδανική λύση: έχει δοκιμαστεί σε ταινίες δράσης μέσα από τη συμμετοχή του σε σειρές της Marvel, είναι νέος ώστε να μπορεί να στηρίξει μια νέα σειρά ταινιών και διαθέτει υψηλές δόσεις «βρετανικότητας» που απαιτεί ο ρόλος.Ο πρωταγωνιστής της σειράς ταινιών «Kick-ass» είναι γνωστός για το δυναμικό του πέρασμα από τις ταινίες της Marvel «Captain America: the Winter Soldier», έχοντας ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά του στις επικίνδυνες σκηνές και στη δυνατότητά του να μεταμορφώνεται σε σούπερ ήρωα: επιπλέον διαθέτει τους απαραίτητους κοιλιακούς και την αντοχή που οφείλει να έχει ο διάσημος πράκτορας, ενώ βρίσκεται στην ηλικία που θα τον κάνει να αντέχει την ταλαιπωρία και τις επικίνδυνες σκηνές. Γιατί μπορεί ο Κρεγκ να κατάφερε να υποστηρίξει το προφίλ ενός μεγαλύτερου σε ηλικία, ταλαιπωρημένου και κάπως ικανότερου πνευματικά παρά σωματικά Μποντ, αλλά είναι ένας ηθοποιός μεγάλης κλάσης και με αποδεδειγμένη ικανότητα σε ακραίες μεταμορφώσεις. Απλώς, ο Ααρον, που βρίσκεται στην ηλικία του Ιησού, είναι η εγγύηση ότι θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαραίτητες ακρότητες που έχουν λείψει από τους φαν της σειράς, αποτελώντας εγγύηση για έναν Τζέιμς Μποντ που θα έχει μεγαλύτερη πέραση στις νεότερες ηλικίες.Οι παλιότερες μπορούν να κοιτούν με νοσταλγία τις all time classic σειρές του Σον Κόνερι ή να αναπολούν τη σέξι εικόνα της Χάλι Μπέρι καθώς βγαίνει αρματωμένη από τη θάλασσα, ή να επιμένουν ότι τα κορίτσια δεν μπορούν ποτέ να πάψουν να κάνουν παρέλαση από το κρεβάτι του Βρετανού πράκτορα - κάτι που τόλμησε να ανατρέψει ο Γκρεγκ κάνοντας τον δικό του Μποντ να κοιμάται μόνος του τα βράδια. Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι η γυναίκα που αποφασίζει για τον επόμενο Μποντ, η δυναμική παραγωγός του Τζέιμς Μποντ, Μπάρμπαρα Μπρόκολι, υποστηρίζει την επιλογή Τέιλορ, με τον τελευταίο να δηλώνει με νόημα: «Βρίσκω πολύ γοητευτικό και υπέροχο που οι άνθρωποι με βλέπουν σε αυτό τον ρόλο. Το εκλαμβάνω ως μεγάλο κομπλιμέντο», κάτι που οι Βρετανοί εκλαμβάνουν ως σίγουρο «ναι».

O Ντάνιελ Κρεγκ ήταν ο τελευταίος Μποντ, καθώς οι παραγωγοί αποφάσισαν να σφραγίσουν με τον θάνατό του το τέλος του θρυλικού πράκτορα. Υπολόγισαν, όμως, χωρίςτους άπειρους φαν του που έγιναν έξαλλοι…

Αλλά επειδή ένας Τζέιμς Μποντ θα πρέπει να είναι προπάντων τολμηρός, ο Ααρον Τέιλορ Τζόνσον έχει αποδείξει ότι μπορεί να δίνει τις μάχες και να τις κερδίζει σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στον προσωπικό του βίο: ήταν μόλις 18 χρόνων όταν γνώρισε την κατά 25 χρόνια μεγαλύτερή του κινηματογραφίστρια, φωτογράφο και σκηνοθέτιδα διάσημων ταινιών όπως το «Fifty Shades of Gray» και της επικείμενης, όσον αφορά στην κυκλοφορία, ταινίας για τη ζωή της Εϊμι Γουαϊνχάουζ, Σαμ Τέιλορ Τζόνσον, και ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος. «Είναι που είχα κάνει στα 13 μου αυτά που άλλοι κάνουν όταν ενηλικιωθούν», εξηγούσε ο ίδιος για την απόφασή του να δεσμευτεί από τότε σε έναν ρομαντικό έρωτα που κρατάει πάνω από μία δεκαετία.Το ζευγάρι έχει ήδη αποκτήσει δύο παιδιά και γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Nowhere boy», την ταινία που είχε ως θέμα τη ζωή του Τζον Λένον με πρωταγωνιστή τον Τέιλορ Τζόνσον και σκηνοθέτιδα τη σημερινή σύζυγό του. Ηταν, μάλιστα, τέτοια η έκπληξη του δημοσιογράφου του «Guardian» που κάλυπτε τα γυρίσματα και είχε αντιληφθεί το ειδύλλιο, ο οποίος το είχε καταγράψει στις περιγραφές του λέγοντας πως το ζευγάρι δεν έκανε καμία προσπάθεια να κρύψει τον έρωτά του. Ενδεχομένως να έχει δίκιο ο Ααρον όταν μιλάει για τις πολλές ζωές που είχε προλάβει να ζήσει στα 13 του χρόνια, αφού από παιδί έχει ήδη εμφανιστεί σε μεγάλες παραγωγές όπως «Shanghai Knights», «The Illusionist», «Angus, Thongs and Perfect Snogging», «Nocturnal Animals», «Τenet».Το ζευγάρι παντρεύτηκε τρία χρόνια μετά τη γνωριμία του το 2012 στο Λονδίνο, αφού η σκηνοθέτις, που είχε ήδη δύο κόρες από τον προηγούμενο γάμο της, είχε γεννήσει το πρώτο τους παιδί, ενώ αποφάσισαν να αλλάξουν τα επώνυμά τους σε Τέιλορ - Τζόνσον. Σε συνέντευξή του στην «Telegraph» ο Ααρον έλεγε ότι ο έρωτας ήταν κεραυνοβόλος: «Ηξερα αμέσως με τη Σαμ ότι είχα βρει την αδελφή ψυχή μου και ότι ήθελα να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου με αυτό το άτομο. Το θυμάμαι πολύ καλά και έναν χρόνο ακριβώς από τη γνωριμία μας της έκανα πρόταση γάμου. Ηξερα ότι ήθελα μια οικογένεια μαζί της, ότι ήθελα παιδιά, και έναν μήνα αργότερα ήταν έγκυος στο πρώτο μας παιδί».Μέχρι τώρα ήταν πολλοί οι υποψήφιοι που οι διάφορες φήμες τούς ήθελαν να αναλαμβάνουν τον ρόλο του πράκτορα 007, αλλά καμία δεν είχε φανεί να είναι επικρατέστερη: εκτός από τον διάσημο πρωταγωνιστή του «Luther» και ιδιαίτερα αγαπητό στο γυναικείο κοινό, Ιντρις Ελμπα, πολλά είχαν ακουστεί τελευταία και για τον Κίλιαν Μέρφι, ο οποίος ήδη φαίνεται να έχει χαράξει ξεχωριστούς δρόμους. Οσον αφορά τις αντιδράσεις που επιμένουν ότι ο Τέιλορ Τζόνσον είναι αρκετά πιο γλυκανάλατος για τον ρόλο και ενδεχομένως αρκετά πιο νέος στην ηλικία, πέφτουν στο κενό καθώς οι ειδικοί «Τζεϊμσποντολόγοι» Βρετανοί δημοσιογράφοι θυμίζουν ότι κανείς δεν ήθελε τον 29χρονο τότε πρωταγωνιστή τού «Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητος», Τζορτζ Λέιζενμπι, θεωρώντας ότι είναι εξαιρετικά θετικό που ο Τζόνσον δεν θυμίζει σε τίποτα την καθιερωμένη εικόνα που έχουμε για τον Βρετανό πράκτορα. Οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι επιμένουν ότι ακόμα και ο Ρόμπερτ Πάτινσον φαινόταν εντελώς ακατάλληλος αρχικά, έστω και συνειρμικά, για τον ρόλο του Μπάτμαν, ενώ πάρα πολλές ήταν οι αντιδράσεις στην αρχή και για τον Ντάνιελ Κρεγκ, αφού μόνο η Μπρόκολι μπορούσε να δει ότι φάνταζε, όντως, ιδανικός για τον ρόλο.Είναι εκείνη που στην πρόσφατη σχετικά συνέντευξη Τύπου που είχε γίνει με αφορμή την 60ή επέτειο της σειράς, είχε δηλώσει: «Πρέπει να ξεχάσουμε τον Μποντ που ξέραμε, αφού εξελίσσεται όπως ακριβώς εξελίσσονται και οι άνδρες. Δεν ξέρω πραγματικά ποιος εξελίσσεται με γρηγορότερους ρυθμούς». Γι’ αυτό όλοι θεωρούν ότι αποκλείεται ο νέος Μποντ να είναι στην ηλικία ή έστω λίγο μικρότερος από τον Ντάνιελ Κρεγκ και επιμένουν ότι θα πρέπει, όπως και οι προηγούμενοι, να έχει δοκιμαστεί σε συναφείς ρόλους: ο Κρεγκ, προτού αναλάβει τον ρόλο του Μποντ είχε κάνει το «Layer Cake» και ο Πιρς Μπρόσναν σε πέντε σειρές του «Remington Steele», ενώ ήταν διατεθειμένος να μην κάνει καμία άλλη ταινία παρά μόνο τον Τζέιμς Μποντ, επί σειρά ετών.Αντίστοιχα πάλι, ο Τέιλορ Τζόνσον έχει ήδη μυηθεί στο απαιτητικό σύμπαν της Marvel και ειδικά στο «Spider-Man», συμμετέχοντας πρόσφατα στο «Kraven the Hunter» που αναμένεται να βγει στις αίθουσες εντός της χρονιάς και έχει τελευταία δοκιμαστεί στον ρόλο του κασκαντέρ με διπλή ζωή στην ταινία δράσης «The Fall Guy», που θα κυκλοφορήσει σε δύο μήνες, στο πλευρό διάσημων πρωταγωνιστών όπως ο Ράιαν Γκόσλινγκ και η Eμιλι Μπλαντ (που πολλοί την ήθελαν στον ρόλο της θηλυκής εκδοχής του Τζέιμς Μποντ). Αυτό σημαίνει ότι η φυσιογνωμία του είναι αναγνωρίσιμη, χωρίς όμως να έχει «καεί» και ότι ο ίδιος ξέρει τι σημαίνει ταινία δράσης.Οι φήμες, πάντως, που δείχνουν να επιβεβαιώνονται από διάφορες κατευθύνσεις, θέλουν την Μπρόκολι να είναι ενθουσιασμένη τόσο με το screen test που είχε κάνει στον Ααρον δύο χρόνια πριν, ενώ ακόμα καλύτερα ήταν τα πιο πρόσφατα δοκιμαστικά που φαίνεται να του χάρισαν τον ρόλο. Η πιο τρανή, όμως, απόδειξη, σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, δεν είναι μόνο ότι ο Ααρον Τέιλορ Τζόνσον δεν αρνείται ότι έχει ήδη επιλεγεί ως Τζέιμς Μποντ, αλλά φροντίζει να φοράει επιδεικτικά, σε κάθε του δημόσια εμφάνιση, το Omega ρολόι του - μια μάρκα άμεσα συνδεδεμένη με τη διάσημη σειρά των ταινιών, μια που είναι μεγάλος χορηγός της.Και για να μη μένει σχεδόν καμία αμφιβολία, ο νεαρός πρωταγωνιστής δείχνει να «κάνει τικ σε όλα τα κουτιά», όπως λένε και οι Βρετανοί, της περιγραφής που έκαναν οι ίδιοι οι παραγωγοί της σειράς για το πώς φαντάζονται τον νέο Μποντ: «Πρέπει να είναι κινηματογραφικός αστέρας, πρεσβευτής του βρετανικού χαρακτήρα και της σειράς, διπλωμάτης των media, εκλεκτός εκπρόσωπος της βρετανικής κουλτούρας, αλλά και ενός ιδιαίτερα απαιτητικού οικοσυστήματος προϊόντων που σχετίζονται με τη σειρά».Και φυσικά «να είναι όμορφος, να δείχνει επιβλητικός στην κάμερα και να κυριαρχεί στις μεγάλες οθόνες όπως ένας ικανός ποδοσφαιριστής στο γήπεδο». Πολύ μεγάλο το στοίχημα και όλοι περιμένουν να δουν αν τελικά ο Τέιλορ Τζόνσον μπορεί να το κερδίσει. Οπως έγραψε πικρόχολα κάποιος Βρετανός δημοσιογράφος, «μπορεί να τα καταφέρει, αρκεί να ξυρίσει το μαλλί και να σβήσει το όνομα της γυναίκας του μαζί με το ανόητο κολιμπρί που έχει χτυπήσει στον λαιμό του τατουάζ».