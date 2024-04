Στον χρυσό γαλαξία της Παρί Σοφιανού

Η Παρί Σοφιανού φτιάχνει αποκλειστικά χρυσά κοσμήματα για τις συλλογές της, αλλά και custom made δημιουργίες

Στη χειροποίητη συλλογή «Ουρανός» κάθε κομμάτι είναι εμπνευσμένο από το ηλιακό σύστημα

είναι τόσο καλά κρυμμένο σε μια απότομη ανηφόρα στην οδό Δημάκη, στο Κολωνάκι, σαν speakeasy bar την εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Ανεβαίνοντας στον τρίτο όροφο κι ενώ ένα ελαφρύ άρωμα με τυλίγει, αναρωτιέμαι: «Γιατί εδώ; Γιατί τόσο ψηλά;». Η Παρί ανοίγει την πόρτα με ένα πηγαίο χαμόγελο, φορώντας φαρδιά ρούχα και πολλά χρυσά, λεπτεπίλεπτα κοσμήματα. Το στούντιό της δεν μοιάζει με κανένα άλλο.Ενας ηλιόλουστος χώρος, πολύχρωμος σαν περσική λάρνακα, αρωματισμένος με σπάνια έλαια, ξετυλίγεται σε δύο δωμάτια. Τα κοσμήματά της, σε παράταξη πάνω στην ξύλινη χειροποίητη τραπεζαρία, βρίσκονται μέσα σε μικρούς και μεγάλους γυάλινους θόλους και κάθονται πάνω σε πέτρες. Μοιάζει με μαντείο, διακρίνεις boho λεπτομέρειες και είναι γεμάτο vintage έπιπλα και καθρέφτες. Αμέσως αντιλαμβάνεσαι την αισθητική της. «Το showroom είναι το σπίτι μου, κυριολεκτικά. Παλαιότερα έμενα εδώ και ενώ καταλαβαίνω πως πρέπει να βρω στην πόλη έναν ισόγειο χώρο για να είναι πιο προσβάσιμος, δεν μπορώ να αποχωριστώ αυτό το μέρος. Εδώ μέσα είμαι ευτυχισμένη και δημιουργώ αβίαστα», μου λέει.Ηδη αισθάνομαι σαν να έχω μπει σε έναν άλλον κόσμο. Θέλω να τα μάθω όλα - και να τα φορέσω επίσης. «Σπούδασα Σκηνογραφία και δούλεψα αρκετά πάνω στο στήσιμο σκηνικών. Στο Λονδίνο, μετά τις σπουδές στο Saint Martin’s School of Art, γνώρισα τη μέντορά μου, τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Πίπα Σμολ. Αυτή με σύστησε στον κόσμο του κοσμήματος και της οφείλω πολλά», λέει για τη Βρετανίδα καλλιτέχνιδα, ανθρωπολόγο και ιδιοκτήτρια του Pippa Small Jewellery, ενός από τα πιο φημισμένα κοσμηματοπωλεία στο Λονδίνο. Εκεί η Παρί ξεκίνησε σαν μάνατζερ του πρώτου καταστήματος της Σμολ στο Νότινγκ Χιλ και πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε creative director της εταιρείας. Σιγά-σιγά βρέθηκε να σχεδιάζει μικρές συλλογές αφού η δημιουργός διέκρινε ένα μεγάλο ταλέντο στην Παρί και την προέτρεψε να φτιάξει τα δικά της κοσμήματα., μόνο με τον σχεδιασμό. Διάβασα πολύ, ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο, γνώρισα τεχνίτες και συγκέντρωσα υλικά. Επέστρεψα στην Ελλάδα και ξεκίνησα να φτιάχνω κάποια κοσμήματα και λίγο πριν από το lockdown ξεκίνησα το δικό μου brand». Λίγο πριν από τον εγκλεισμό; «Αυτό κι αν είναι timing», μουρμουρίζω χαριτολογώντας. «Κι όμως, εκείνα τα δύο χρόνια έμαθε ο κόσμος τα κοσμήματά μου και άρχισε να με εμπιστεύεται.Ισως αυτή η ενδοσκόπηση που όλοι κάναμε αναγκαστικά μας έκανε να θέλουμε να “στολίσουμε”, να τιμήσουμε τον εαυτό μας». Λίγο καιρό αργότερα η Παρί Σοφιανού κατακτά το βραβείο για τον Ανερχόμενο Νέο Σχεδιαστή, στον διαγωνισμό «The next now» που διοργανώνει o αμερικανικός οίκος κοσμημάτων Ylang 23.Τα κοσμήματα της Παρί Σοφιανού είναι αποκλειστικά χρυσά και μπορεί κανείς να τα επιλέξει από την έτοιμη συλλογή της ή να δημιουργήσει μαζί της κάτι custom. Ολα είναι χειροποίητα και μοιάζουν με μικροσκοπικά κομμάτια από έναν γαλαξία όπου ο άνθρωπος δεν έχει ακόμα ταξιδέψει. Για παράδειγμα, το best seller κομμάτι της από τη συλλογή «Ουρανός» το εμπνεύστηκε κατά τη διάρκεια μιας νύχτας γοητευμένη από το μεγαλείο των αστεριών.Αρχίζοντας να μελετάει τα μυστήρια του Σύμπαντος, έπεσε πάνω σε αρχαίους χάρτες με τα πρώτα ονόματα των αστερισμών και τους μαγικούς ελληνικούς μύθους πίσω από καθέναν από αυτούς. Ηταν η στιγμή που αποφάσισε να δημιουργήσει τη συλλογή «Ουρανός», με κάθε κομμάτι να είναι εμπνευσμένο από το ηλιακό σύστημα, τους αστερισμούς και τους γαλαξίες. Μπορεί μάλιστα να δημιουργήσει τον αστρολογικό χάρτη μας σε μενταγιόν, δαχτυλίδι, ακόμη και σκουλαρίκι. «Λατρεύω την αστρονομία και η έμπνευση μου έρχεται συχνά... ουρανοκατέβατη. Αυτό το κομμάτι είναι ένα κόσμημα μοναδικό και πολύ προσωπικό για τον καθένα και κατασκευάζεται γι’ αυτόν τον λόγο: για να τιμήσει τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου», μου λέει κρατώντας ένα στολίδι 22 καρατίων που μοιάζει με φυλαχτό, με μια ασπίδα.Η πιο πρόσφατη συλλογή της ονομάζεται «Medici» και υμνεί έναν αρχαίο κόσμο, έναν κόσμο ελευθερίας και μυστηρίου. Μαγεμένη από τον κόσμο των αρχαίων Αιγυπτίων, δημιούργησε το δικό της λαμπερό βασίλειο. «Οπως ένας θεραπευτής -medico-, αυτά τα μοναδικά χειροποίητα κομμάτια δημιουργούν έναν ναό που βοηθά να αγκαλιάσει και να καθοδηγήσει τον εσωτερικό εαυτό και την ψυχή μας. Είναι ένα άνοιγμα στο φως», περιγράφει.στη Γη και τη σαθρή πραγματικότητα, μου χαρίζει το φετινό γούρι της. Μια Νουβία, έναν χρυσό γάιδαρο με ρίζες που ξεκινούν από την Αίγυπτο και φτάνουν στην Ελλάδα μαζί με τους Νούβιους. «Οι γάιδαροι είναι γνωστοί για την ευφυΐα τους, την κοινωνικότητά τους, την ήρεμη συμπεριφορά τους και την ικανότητα λήψης αποφάσεων», μου λέει. Η Παρί αποφάσισε φέτος να διαθέσει το 10% των πωλήσεων στο Καταφύγιο Γαϊδουριών Ελλάδας. Το φοράω, βγαίνω στον δρόμο και ξαφνικά η πόλη μοιάζει αλλιώς.