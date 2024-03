The Beatles: Σε δημοπρασία ακυκλοφόρητο βίντεο από τη συμμετοχή τους σε τηλεοπτικό σόου το 1964

VÍDEO INÉDITO DOS BEATLES VAI À LEILÃO: Gravações dos Beatles durante o "READY STEADY GO - 20 DE MARÇO DE 1964 / 'AROUND THE BEATLES'" vão à leilão pela Omega Auctions. O vídeo tem 18 minutos e não tem áudio. pic.twitter.com/K45JQFaA0W — The Beatle BR 🍏♟️ (@TheBeatleBR) March 7, 2024

Έγχρωμα ακυκλοφόρητα πλάνα από εμφάνιση των Beatles το 1964 σε τηλεοπτικό μουσικό σόου θα πωληθούν σε δημοπρασία.Τα βίντεο από τα παρασκήνια της εμφάνισης του διάσημου συγκροτήματος δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ ξανά. Σε αυτά, η θρυλική μπάντα τραγουδά στο ειδικό αφιέρωμα «Ready Steady Go! And the Around The Beatles».Το βίντεο έχει συνολική διάρκεια 18 λεπτά, ενώ δεν περιλαμβάνει ήχο. Όπως αναφέρει ο οίκοςOmega Auctions, ο οποίος έχει αναλάβει τη δημοπρασία, τα πλάνα αυτά δεν έχουν κυκλοφορήσει ή δημοσιευτεί ποτέ μέχρι σήμερα.Η τιμή πώλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 10.000 αγγλικές λίρες.