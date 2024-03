O Στάνλεϊ Τούτσι είναι ο νέος... master chef του Χόλιγουντ

Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαπρέπει ως γαστρονομικός παρουσιαστής και συγγραφέας

Η σειρά μαγειρικών σκευών με την υπογραφή του Με τον Μαρκ Ράφαλο στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας (2015)

Τα μαγειρικά βίντεό του στο Instagram γίνονται ανάρπαστα

Με τη food stylist Κέιτι Στίλο στη μαγειρική εκπομπή «Today Food» (2023)

Μπορεί ο Στάνλεϊ Τούτσι να είναι ένας άξιος και αγαπητός ηθοποιός -ποιος δεν τον θυμάται ως ιδανικό έτερον ήμισυ της Μέριλ Στριπ στην ταινία «Julie & Julia» ή ως δεξί χέρι της στο φιλμ «Ο διάβολος φοράει Prada»- και όχι κανένας νέας κοπής πλασιέ που καμώνεται τον επιδραστικό και τον influencer, όμως την εβδομάδα που μας πέρασε υπέπεσε στο αμάρτημα της τοποθέτησης προϊόντος.Οχι ότι η αφορμή ήταν ασήμαντη, αφού μόλις κυκλοφόρησε η λαχταριστή συλλογή από σκεύη μαγειρικής με την υπογραφή του, την οποία μπορεί κανείς να βρει στο βρετανικό πολυκατάστημα «Fortnum & Mason». Για την ιστορία ένα πλήρες σετ 11 κατσαρολικών κοστίζει περίπου 700 ευρώ, ένα ποσό που θα κατέβαλε ασμένως όποιος μοιράζεται τα ίδια αισθήματα σεβασμού με τον Αμερικανό ηθοποιό απέναντι στο φαγητό.Αν και ο 63χρονος σήμερα Τούτσι πάσχισε σχεδόν 40 χρόνια και υποδύθηκε πάνω από 140 ήρωες για να βρει τον ιδανικό ρόλο του στο σινεμά, τελικά κατάφερε να απολαμβάνει δάφνες πρωταγωνιστή εξαιτίας του φαγητού, το οποίο παιδιόθεν έμαθε να αντιλαμβάνεται ως ιερό και όσιο. Οι ιταλικές ρίζες της οικογένειάς του και η Καλαβρέζα γιαγιά του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Βέβαια ο ηθοποιός δεν είναι πια ένας Ιταλός που μαγειρεύει για την οικογένεια ή τους φίλους του και καυχιέται σε κάθε ευκαιρία για την ιταλοσύνη του.Αλλά συγγραφέας μαγειρικών βιβλίων που αποσπούν διθυραμβικές κριτικές, αεικίνητος παραγωγός γαστρονομικού περιεχομένου για τον λογαριασμό του στο Instagram -την αρχή έκανε με τη θρυλική πια παρασκευή ενός negroni τον Απρίλιο του 2020- και παρουσιαστής ταξιδιωτικών εκπομπών. Πριν από λίγες ημέρες το δίκτυο National Geographic -συμφερόντων Disney- ανακοίνωσε τη νέα ταξιδιωτική εκπομπή «Tucci: The Heart of Italy», ανακουφίζοντας τους ορκισμένους θιασώτες του ηθοποιού που απογοητευμένοι είχαν πληροφορηθεί στα τέλη του 2022 την πρόωρη αυλαία του παρόμοιου ύφους και θεματολογίας τηλεοπτικού οδοιπορικού του από το CNN.Ακόμα βέβαια και τότε ο Τούτσι, που είχε τιμηθεί με δύο βραβεία Emmy για το επικούρειο ντοκιμαντέρ του στη γενέτειρα των προγόνων του, είχε υποδεχτεί τα κακά μαντάτα με τη χαρακτηριστική στωικότητά του. Δεν ήταν όμως πάντα αυτός ο φαινομενικά cool, προσηνής, πνευματώδης και απαρέγκλιτα αισιόδοξος τύπος. Για παράδειγμα, όταν τη δεκαετία του ‘80 αναζητούσε μοίρα στον ήλιο της κινηματογραφικής βιομηχανίας και για ένα χαρτζιλίκι 300 μόλις δολαρίων είχε ποζάρει για καμπάνια της Levi’s, δεν μπορούσε να βγάλει από τον νου του πως σίγουρα έκανε κάτι λάθος. Χρειάστηκε να φτάσει στο κατώφλι των 60 για να μάθει να απολαμβάνει την κάθε μέρα και να αντεπεξέρχεται στις καλές αλλά και στις κακές συγκυρίες. Σημαδιακή ήταν η απώλεια της πρώτης συζύγου του, Κάθριν, από καρκίνο του μαστού το 2009.Ο Τούτσι χρειάστηκε χρόνο για να συμφιλιωθεί με την ιδέα της απώλειας και να διαχειριστεί τη ζωή με τρία παιδιά και τέσσερις σκύλους. Αποφάσισε να αναμετρηθεί με τη θλίψη του - δεν την ξεπέρασε ποτέ, αλλά την οριοθέτησε. Εννιά χρόνια μετά τον θάνατο της συζύγου του εκείνος έδωσε τη δική του μάχη με την ασθένεια. Ενας όγκος κάτω από τη γλώσσα τον ανάγκασε να ακολουθήσει επίπονες ακτινοθεραπείες και χημειοθεραπείες και να απολέσει για μήνες τη γεύση του. Οχι μόνο δεν μπορούσε να απολαύσει την τροφή, αλλά δεν κατάφερνε καν να καταναλώσει κάποια φαγητά αφού ο οργανισμός του δεν παρήγαγε αρκετό σάλιο για την κατάποσή τους.Στη δεύτερη μεγάλη δοκιμασία της ζωής του ο Τούτσι είχε πλάι του τη νέα σύζυγό του, Φελίσιτι Μπλαντ. Γνωρίστηκαν το 2011 στον γάμο της αδελφής της, Εμιλι Μπλαντ, με τον Τζον Κραζίνσκι στην έπαυλη του Τζορτζ Κλούνεϊ στη λίμνη Κόμο και το φαγητό, όπως λένε, ήταν εκείνο που λειτούργησε ως συγκολλητική ουσία ανάμεσά τους. Λίγους μήνες μετά τις πρώτες συστάσεις, ο Τούτσι την επισκέφτηκε στο Λονδίνο. Κομβική στιγμή, σύμφωνα με τις αφηγήσεις τους, ήταν όταν βρέθηκαν μαζί να ξεπουπουλιάζουν δύο φασιανούς που προορίζονταν για τις κατσαρόλες του ηθοποιού. Εκείνος λέει πως ήξερε ότι η Μπλαντ θα γινόταν περίφημη σύζυγος το πρωινό που τη συνέλαβε επ’ αυτοφώρω στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη να ξεδιαλέγει με τα χέρια της τα απομεινάρια του χοιρινού που είχε ξεμείνει από το προηγούμενο βράδυ. Πλέον έχουν περάσει 12 χρόνια από τον γάμο τους και έχουν αποκτήσει δύο ακόμα παιδιά.Ναι, ο Τούτσι είναι ένας καθηλωτικός αφηγητής. Στα μαγειρικά βίντεό του στο Instagram , στα τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ του, στα βιβλία του («The Tucci Cookbook», «The Tucci Table» και «Taste: My Life Through Food»), στις συνεντεύξεις του. Ειδικά όταν αποφασίζει να θυμηθεί ιστορίες με ηρωίδα τη μακαρίτισσα γιαγιά του Κοντσέτα, που εξέτρεφε κότες, κουνέλια και κατσίκες λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Νέα Υόρκη, θεωρούσε το καθημερινό μαγείρεμα ιεροτελεστία και είχε αποφασίσει να ξαναβρεί την κινητικότητα που της είχε στερήσει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ζυμώνοντας πίτσες και φοκάτσιες έως την ύστατη ημέρα της ζωής της.