Biba: Η ιστορία της λονδρέζικης μπουτίκ που έντυνε τους αστέρες της δεκαετίας του '60

Φόρεμα-παλτό σε δαμασκηνί χρώμα (1965) ©Tessa Hallman

H Τουίγκι ποζάρει στην μπουτίκ Biba στο Κένσινγκτον (1971) ©Justin de Villeneuve / Iconic Images

Τζιν Σρίμπτον και Μπάρμπαρα Μίλερ για τον κατάλογο Biba (1973)© Duffy Archive

Σκιές μακιγιάζ (1971) ©Tessa Hallman

Μαύρα γούνινα παλτό (1966) ©Tessa Hallman

Φωτογράφηση στην Biba (1970) © Duffy Archive

Παπούτσια με καρό ύφασμα (1965) ©Tessa Hallman

Φόρεμα με φλοράλ σχέδιο και ασορτί τσάντα και καπέλο (1966) © Fashion Museum Bath / Bridgeman Images

Τζιν Σρίμπτον και Μπάρμπαρα Μίλερ για τον κατάλογο Biba (1973) © Duffy Archive

Κόκκινο φόρεμα εμπνευσμένο από την αρτ νουβό (1964) ©Tessa Hallman

Παλτό και παντελόνι από κρεπ (1972) © Duffy Archive

«Θα έπρεπε να υπάρχει μια τιμητική επιγραφή στην οδό. Αλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ντυνόταν ένα συνηθισμένο κορίτσι... Ηταν ένα μικροσκοπικό γωνιακό μαγαζάκι, ένα παλιό φαρμακείο, σε έναν ήσυχο δρόμο. Ομως το Biba υπήρξε μια Μέκκα για όλους, από τις πωλήτριες μέχρι τις ντεμπς... Οχι μόνο τα ρούχα ήταν καταπληκτικά, αλλά μπορούσες να αγοράσεις κάτι κάθε εβδομάδα», είχε δηλώσει η(Λόσον), θρυλικό μοντέλο και ηθοποιός της δεκαετίας του 1960, για το αγαπημένο της κατάστημα ρούχων στο Λονδίνο.Οταν το Biba ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1963 έφερε την επανάσταση στο νεανικό ντύσιμο, προσφέροντας περιζήτητα ρούχα σε προσιτές τιμές και εκδημοκρατίζοντας τη μόδα. Λειτουργώντας αρχικά με κατάλογο και ταχυδρομικές παραγγελίες, κατάφερε να γίνει talk of the town σε λίγους μήνες. Εναν χρόνο αργότερα, η πρώτη μπουτίκ Biba άνοιξε σε ένα μικρό γωνιακό κατάστημα που γρήγορα έγινε λίκνο της λονδρέζικης μόδας, με πελατεία που περιελάμβανε από ανήσυχους έφηβους μέχρι διασημότητες βεληνεκούς τωντωντης, τηςκαι τηςΑπό τα κορίτσια τηςκαι τουςμέχρι τις μαθήτριες και τις ενζενί, όλοι ήθελαν να γίνουν μέρος της εμπειρίας Biba. Ο μεγάλος φωτογράφοςκαι μοντέλα της εποχής όπως ηδούλευαν δωρεάν για τις καμπάνιες του μόνο και μόνο για να δουν από κοντά τηννα δοκιμάζει ρουζ, την πριγκίπισσανα αναζητά φορέματα για τις εξόδους της και τοννα φλερτάρει τις όμορφες πωλήτριες. Αυτό το συναρπαστικό κεφάλαιο της μόδας παρουσιάζει η έκθεσηπου ξεκινά τον Μάρτιο στο Μουσείο Μόδας και Κλωστοϋφαντουργίας του Λονδίνου.Κόρη Πολωνού διπλωμάτη, η σχεδιάστρια μόδαςεγκαταστάθηκε στο Λονδίνο με την οικογένειά της μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκίνησε την καριέρα της στις αρχές των 60s ως εικονογράφος μετά τις σπουδές της στο Brighton College of Art.Όταν ο διαφημιστής σύζυγός τηςδιέκρινε έγκαιρα ότι η εικονογράφηση θα επισκιαστεί από τη φωτογραφία, την ενθάρρυνε να συνεχίσει να σχεδιάζει ρούχα και το 1963 το ζευγάρι ξεκίνησε αποκλειστικά με ταχυδρομικές παραγγελίες την μπουτίκ Biba's - από το χαϊδευτικό της μικρότερης αδελφής της Χουλανίτσκι, Μπιρούτα.Η Biba ήταν ένας χαμηλού ρίσκου τρόπος για να διαπιστώσουν αν τα ρούχα της Χουλανίτσκι θα είχαν ζήτηση. Το 1964 ένα αμάνικο φόρεμα με ασορτί μαντίλα -όπως τα σύνολα που της έφτιαχνε η μητέρα της- ταχυδρομήθηκε στησυντάκτρια μόδας της «Daily Mirror», η οποία το παράγγειλε για τη φωτογράφηση που θα εικονογραφούσε ένα άρθρο για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.Από τις 3.000 παραγγελίες που υπολόγιζαν με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, όταν δημοσιεύτηκε το άρθρο το ζευγάρι έλαβε πάνω από 17.000. Τα στοιχεία ήταν αδιάσειστα: η αγορά διψούσε για το φρέσκο, νεανικό στιλ της Χουλανίτσκι και του brand Biba και το πρώτο μικροσκοπικό φυσικό κατάστημα στο κέντρο του Λονδίνου, στην οδό Αμπινγκτον, ήταν γεγονός. Με σημαία την προσιτή μόδα στην εποχή του σουίνγκ και του ροκ εν ρολ, η Biba χρειάστηκε πολύ σύντομα να βρει έναν μεγαλύτερο χώρο.Αρχικά στην Κένσινγκτον Τσερτς και ύστερα στην Κένσινγκτον Χάι, το κατάστημα πλέον δεν πουλούσε μόνο μόδα αλλά πρότεινε έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Υπήρχαν 15 τμήματα: γυναικεία ρούχα, ανδρικά, παιδικά, παπούτσια, αξεσουάρ, οικιακά είδη, βιβλιοπωλείο, τρόφιμα όπου ανακάλυπτες κονσέρβες με αρ ντεκό ετικέτες κ.ά. Το 1970 τα καλλυντικά Biba κατακτούσαν τον κόσμο - τα έβρισκες στο Au Printemps στο Παρίσι, στο Fiorucci στο Μιλάνο και στο Bloomingdale’s στις ΗΠΑ.Το 1973 η Biba εγκαταστάθηκε στο περίφημο Derry and Toms. Το εμβληματικό αρτ ντεκό κτίριο λειτούργησε ως πολυκατάστημα Big Biba μέχρι το 1975, όταν η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και έμεινε στην ιστορία ως «το πιο εξωτικό κατάστημα στο Λονδίνο», αφού διέθετε ένα πρωτοφανή για την εποχή roof garden με εστιατόριο και ζωντανά ροζ φλαμίνγκο.Από τις αμέτρητες αξιομνημόνευτες στιγμές, ηζήτησε κάποτε να δανειστεί ένα φόρεμα για μια έξοδό της, όμως το ίδιο απόγευμα, στις ειδήσεις των 6, η Χουλανίτσκι την είδε στη σκηνή του καλλιτεχνικό event της με τίτλο «Cut Pieces» να το κομματιάζει στη σκηνή με ένα ψαλίδι. Οείχε εμφανιστεί με ρούχα από την Biba σε πολλές συναυλίες του. Μάλιστα το κατάστημα χρειάστηκε να ξαναστηθεί για τις ανάγκες της βιογραφικής ταινίας «Bohemian Rhapsody».Η Μπαρμπάρα Χουλανίτσκι ψηφίστηκε ως μία από τους 6 πιο επιδραστικούς Βρετανούς των 60s. Στη χρυσή εποχή του, πάνω από 100.000 άνθρωποι έμπαιναν στο κατάστημα την εβδομάδα, ενώ ο κύκλος εργασιών ανά τετραγωνικό μέτρο καταγράφηκε ως ο υψηλότερος στον κόσμο. Το Biba ήταν το πιο χαλαρόεπί της Γης, αυτό όπου αν ένας πωλητής σε ρωτούσε «μπορώ να σας βοηθήσω;», απολυόταν αμέσως.