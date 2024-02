Τόμπι Κιθ: Πέθανε ο διάσημος τραγουδιστής της κάντρι στα 62 του χρόνια

Country singer Toby Keith dead at age 62 https://t.co/ZGyxLsDFLH pic.twitter.com/muIBTMPgB3 — New York Post (@nypost) February 6, 2024

Το είδωλο της κάντρι μουσικής, Τόμπι Κιθ , έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο του στομάχου, όπως ανακοινώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Ο τραγουδιστής πέθανε το βράδυ της Δευτέρας, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, η οποία παρακάλεσε για ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.Ο Κιθ, γνωστός για επιτυχίες όπως το "Should've Been a Cowboy" και το "Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)", έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2021. Είχε μιλήσει ανοιχτά για τον αγώνα του νωρίτερα αυτό τον μήνα, αποκαλύπτοντας την αρχική του διάγνωση και εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της συζύγου του, κατά τη διάρκεια της θεραπείας του.Ο Τόμπι Κιθ υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία, ακτινοβολία και χειρουργική επέμβαση σε διάστημα έξι μηνών, όπως μοιράστηκε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Oklahoman» τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους. Παρά τις προκλήσεις της υγείας του, παρέμεινε αισιόδοξος, μοιραζόμενος ενημερώσεις με τους θαυμαστές του, σχετικά με την πρόοδό του και τα σχέδιά του για ανάρρωση.Κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του που διήρκεσε πάνω από τρεις δεκαετίες, πούλησε πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους και κυκλοφόρησε πολλά επιτυχημένα άλμπουμ, όπως τα "Blue Moon", "Pull My Chain" και "Unleashed" τη δεκαετία του '90 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εδραιώνοντας τη θέση του στην ιστορία της κάντρι μουσικής.