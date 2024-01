Χένρι Κάβιλ: Επανασυνδέεται με τον Γκάι Ρίτσι στο τρέιλερ για το «Ministry of Ungentlemanly Warfare»

Κλείσιμο

Το πρώτο τρέιλερ για το δράμα τουγια τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με πρωταγωνιστή τονδόθηκε στη δημοσιότητα.Το «Ministry of Ungentlemanly Warfare» είναι εμπνευσμένο από πρόσφατα αρχεία του βρετανικού Υπουργείου Πολέμου, τα οποία μιλούσαν για μια μυστική ομάδα στρατιωτικών αξιωματούχων που είχε συγκροτήσει ο πρωθυπουργός Ουίνστον Τσόρτσιλ.Η επίσημη περιγραφή αναφέρει: «Η άκρως απόρρητη μονάδα μάχης, αποτελούμενη από ένα ετερόκλητο πλήρωμα απατεώνων και αδέσποτων, ξεκινάει μια τολμηρή αποστολή εναντίον των Ναζί χρησιμοποιώντας εντελώς αντισυμβατικές και εντελώς "μη ευγενικές" τεχνικές μάχης. Τελικά η τολμηρή τους προσέγγιση αλλάζει την πορεία του πολέμου και θέτει τα θεμέλια για τη βρετανική SAS και τον σύγχρονο πόλεμο των Μαύρων Επιχειρήσεων"».Το έργο επανασυνδέει τους Ρίτσι και Κάβιλ, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί για την ταινία «The Man from U.N.C.L.E.» του 2015.Το τρέιλερ του «Ministry of Ungentlemanly Warfare» έρχεται λίγες μέρες μετά το τρέιλερ του «Gentlemen» του Ρίτσι, της τηλεοπτικής σειράς του Netflix που αποτελεί spin-off του ομώνυμου αστυνομικού δράματος του σκηνοθέτη του 2020.Το «Ministry» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 19 Απριλίου.