Αδελφοί Κοέν: Ενώνονται και πάλι για μια ταινία τρόμου - Πολύ αιματηρή, τη χαρακτήρισε ο Ίθαν Κοέν

The Coen Brothers are set to reunite to direct a horror film. pic.twitter.com/534wGEHHu3 — Film Updates (@FilmUpdates) January 29, 2024

Οιφέρονται να πρόκειται να συνεργαστούν για πρώτη φορά από το 2018 για μιαπου περιγράφεται ως «πολύ αιματηρή» και «τρομερά αστεία» από τονΟ Ίθαν μιλούσε σε ένα Master Class «σε συζήτηση» με τον κριτικό κινηματογράφου Kaleem Aftab στο Tromso της Νορβηγίας, στο οποίο συμμετείχε επίσης η Tricia Cooke. Εκεί επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος και ο αδελφός τουέχουν ήδη γράψει το σενάριο για μια ταινία τρόμου που ο Ίθαν χαρακτήρισε ως «μια καθαρή ταινία τρόμου, και γίνεται πολύ αιματηρή. Αν σας αρέσει το "Blood Simple", νομίζω ότι θα σας αρέσει».Έχοντας δουλέψει για τελευταία φορά ως σκηνοθετικό δίδυμο με την ταινία «The Ballad of Buster Scruggs» το 2018, προτού αποτολμήσουν σόλο πρότζεκτ, η επανένωση των αδελφών ήταν ένα γεγονός που αναμενόταν με μεγάλη προσμονή από τους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο. Το εμβληματικό σκηνοθετικό ντουέτο είναι υπεύθυνο για μερικές κλασικές ταινίες όπως τα «Fargo», «No Country for Old Men» και «The Big Lebowski».Ο Ίθαν πάντως συνεχίζει να σημειώνει ότι ενώ η προετοιμασία για την ταινία έχει γίνει, ίσως χρειαστεί να περιμένουν πρώτα να τελειώσει ο Τζόελ ένα άλλο πρότζεκτ πριν ξεκινήσουν την παραγωγή.Εντωμεταξύ, η τελευταία σόλο δουλειά του Ίθαν πρόκειται να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα με τον τίτλο, «In Drive Away Dolls». Η σύνοψη της πλοκής έχει ως εξής: Η Τζέιμι, ένα ανεμπόδιστο ελεύθερο πνεύμα μετανιώνει για τον χωρισμό από τη σύντροφό της και η σεμνή φίλη της Μαριάν χρειάζεται απεγνωσμένα χαλάρωση. Σε αναζήτηση μιας νέας αρχής, οι δύο τους ξεκινούν ένα αυτοσχέδιο ταξίδι με το αυτοκίνητο στο Ταλάχασι, αλλά τα πράγματα πάνε γρήγορα στραβά όταν συναντούν μια ομάδα αδέξιων εγκληματιών στην πορεία.Στο «In Drive Away Dolls» πρωταγωνιστούν οι Μάργκαρετ Κουάλι, Μπίνι Φέλντσταιν, Τζέραλντιν Βισουανάθαν, Κόλμαν Ντομίνγκο, Πέδρο Πασκάλ και Ματ Ντέιμον.Το «In Drive Away Dolls» βγαίνει στις αίθουσες στις 23 Φεβρουαρίου 2024.Φωτογραφία: Shutterstock