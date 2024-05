Νατάσα στη Casablanca στο My Style Rocks: Είσαι η κρεμάστρα των σχεδιαστών

Κλείσιμο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-d1b4v3jig8g1)

Στο σημερινό επεισόδιο του «» η Νατάσα ήρθε σε μια έντονη διαφωνία με τη Casablanca, καθώς δεχόταν την κριτική του look της.Ακολουθεί ο διάλογος:Κατερίνα Καραβάτου: «Τρία 1»Νατάσα: «Γιατί αν δεν ακυρωθεί το look από ένα άτομο εγώ θα αρχίσω να ανησυχώ πάρα πολύ»Η Casablanca μοιράστηκε την άποψή της, η οποία δεν βρήκε σύμφωνη την Νατάσα.Νατάσα: «Αυτό που κάνει κάθε φορά να μειώνει ό, τι φέρνω. Είμαστε σε ένα παιχνίδι, οπότε θα φέρνω ό, τι μου κολλάει στο look μου. Δεν κάνουμε διαγωνισμό ποια θα φέρει το ακριβότερο» και πρόσθεσε: «Πραγματικά ακούω ό, τι να 'ναι. Βάζει ένα 1 και δεν ξέρει τι να πει. Είναι πλέον πολύ κουραστικό».Casablanca: «Θεωρείς ότι η υφή του παντελονιού ταιριάζει με το πανωφόρι;»Νατάσα: «Ναι. Ούτε εσένα ταίριαζε»