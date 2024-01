Χρυσές Σφαίρες και όσα δεν έδειξαν οι κάμερες: Gossip, σούσι και ειδύλλια

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ σε τρυφερό τετ α τετ

Τα πλάνα της Τέιλορ Σουίφτ με τη Σελένα Γκόμεζ (αριστερά) έγιναν viral

Η Μάργκοτ Ρόμπι πιο Barbie από την Barbie αλλά χωρίς Χρυσή Σφαίρα

Η Dua Lipa με την επίμαχη δημιουργία Schiaparelli και την Ελίζαμπεθ Μπανκς στο πλάι της

Η Τζένιφερ Λόπεζ, Μπεν Αφλεκ, Ματ και Λουτσιάνα Ντέιμον

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς Γιώργος Λάνθιμος και Εμα Στόουν

Η μόλις βραβευμένη Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι με την Τζούλια Γκάρνερ

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Μέριλ Στριπ

Τζένιφερ Λόρενς, Τζένιφερ Ανιστον, Ριζ Γουίδερσπουν

Ράιαν Γκόσλινγκ

Μπίλι Αϊλις, Τόμας Σκοτ

Ο Μαρκ Ράφαλο στον πανηγυρισμό που έκανε τον γύρο του κόσμου

Ελ Φάνινγκ, Μπρους Σπρίνγκστιν

Μπρι Λάρσον (δεύτερη αριστερά), Ανέτ Μπένινγκ, Τζάρεντ Λέτο

Την επιτυχία της φετινής 81ης απονομής των Χρυσών Σφαιρών δεν την κρίνουν ούτε οι βραβεύσεις, ούτε το πλήθος των 9,4 εκατομμυρίων τηλεθεατών -κατά τι περισσότεροι από πέρυσι- που παρακολούθησαν την τελετή, ούτε καν το buzz και τα θέματα συζήτησης που γέννησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκεί και μόνο η παρουσία τηςδηλαδή της πιο επιτυχημένης σταρ της βιομηχανίας του θεάματος των καιρών μας, στο δωμάτιο, ήτοι στο ξενοδοχείοόπου παραδοσιακά φιλοξενείται η διοργάνωση, για να επιβεβαιώσει την υποψία ότι οι Χρυσές Σφαίρες βρίσκονται πια σε καλό δρόμο για να επιστρέψουν στην αλλοτινή αίγλη τους και να επανακτήσουν το λαβωμένο τα τελευταία χρόνια κύρος τους.έδωσε τοέχοντας και προσωπικό ενδιαφέρον, αφού ήταν υποψήφια στη νεότευκτη κατηγορία Cinematic & Box Office Achievement για τη θρυλική πια περιοδεία τηςΟτι ηττήθηκε κατά κράτος από την ταινία «Barbie» μικρή σημασία έχει. Τα πλάνα της μαζί με την ομοτράπεζή της Σελένα Γκόμεζ και η εικασία πως το αγαπημένο τους θέμα για τη βραδιά ήταν τα μάλλον πικρόχολα σχόλια για το ειδύλλιο ανάμεσα στονκαι τηνέγιναν ανάρπαστα, αναπαράχθηκαν λυσσαλέα, έδωσαν την -αδιασταύρωτη- viral είδηση της τελετής.Κάποιοι έφτασαν στο σημείο να προσπαθούν να διαβάσουν τα χείλη των δύο γυναικών προκειμένου να αποκωδικοποιήσουν τι συζητούσαν. Τελικά, την επομένη της απονομής η Σελένα Γκόμεζ έσπευσε να αποσαφηνίσει πως δεν παραπονιόταν στη Σουίφτ για την απόφαση τηςνα της απαγορεύσει να φωτογραφηθεί μαζί με τον συνοδό της, Σαλαμέ, όπως ευρέως διακινήθηκε, αλλά της μιλούσε για δύο καλούς φίλους της που καταπώς φαίνεται βρήκαν τον έρωτα ο ένας στο πρόσωπο του άλλου - ή έτσι προσπάθησαν με αξιώσεις να πείσουν την οικουμένη.κάθε άλλο παρά εύκολα και ανέφελα ήταν για τα βραβεία που απονέμει κάθε χρόνο η Ενωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου για τα κορυφαία επιτεύγματα σε τηλεόραση και κινηματογράφο. Ο θεσμός έμοιαζε να βρίσκεται σε ένα μη αναστρέψιμο σπιράλ θανάτου. Η τηλεθέαση μειωνόταν και οι πιο φωτογενείς σταρ έκοβαν λάσπη από το κόκκινο χαλί όσο οι πληροφορίες για σεξιστική, ρατσιστική και καθόλου συμπεριληπτική συμπεριφορά της ελλανόδικου επιτροπής, δηλαδή των μελών της Ένωσης, έρχονταν στο φως. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η αποκάλυψη πωςΑν προσθέσει κανείς στην εξίσωση την πανδημία και το αποτύπωμά της τόσο στις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές όσο και στην εγγενή δυσκολία που έφερε στη διεξαγωγή μαζικών λαοσυνάξεων, καταλαβαίνει πως οι Χρυσές Σφαίρες ήταν μάλλον καταδικασμένες να φθίνουν σε σημείο απαξίωσης.Η απόφαση να τα αλλάξουν όλα -από την εταιρεία παραγωγής που αναλαμβάνει τη διοργάνωση μέχρι τη σύνθεση των μελών της Ενωσης που από 85 έγιναν πια 300- αποδείχτηκε μάλλον σωτήρια.να τη δει όχι μόνο στο πλήθος των σταρ που σουλατσάρισαν σε πανστρατιά φέτος στο κόκκινο χαλί, αλλά ακόμα και να τη μυρίσει στον αέρα. Το παρατήρησε άλλωστε και ο Γουίλ Φέρελ στη διάρκεια της απονομής του βραβείου ανδρικής ερμηνείας σε κωμωδία ή μιούζικαλ (το σήκωσε ο Πολ Τζιαμάτι). Για τη διάχυτη ψαρίλα στην κεντρική σάλα του «Beverly Hilton Hotel» ευθυνόταν το φετινό catering που ανατέθηκε στο εστιατόριο «Nobu» του σεφ-θρύλουΝαι, οι σταρ λέγεται πως τίμησαν δεόντως τακαι τααλλά το πλήρωσαν με τους οσφρητικούς κάλυκές τους που εισέπνευσαν περισσότερη πληροφορία ιχθυόσκαλας απ’ όση μπορούσαν να διαχειριστούν. Αλλά αυτό εκλήφθηκε μάλλον ως παράπλευρη απώλεια.- απόλυτη πρωταγωνίστρια της βραδιάς- Τέιλορ Σουίφτ, η οποία, εκτός από την ψιλοκουβέντα της με τη Σελένα Γκόμεζ, σχολιάστηκε ακόμα για: α) την απόχρωση του φορέματός της στο χρώμα του δολαρίου, β) την ενόχλησή της όταν ο Τζο Κόι αστειεύτηκε για τον δεσμό της με τον σταρ του NFL Τράβις Κέλσι, γ) τον μάλλον άκομψο χαρακτηρισμό που δέχτηκε από την από 20ετίας κολλητή της Εμα Στόουν όταν εκείνη ρωτήθηκε για την αντίδραση της Σουίφτ στη διάρκεια της απονομής του βραβείου γυναικείας ερμηνείας σε κωμωδία ή μιούζικαλ. Η ατάκα της πρωταγωνίστριας του «Poor Things» που συμπυκνώθηκε στη φράση «what an asshole» θα μπορούσε να εκληφθεί ακόμα και ως λανθιμικής κοπής.Ευτυχώς, η Σουίφτ δεν της κράτησε κακία - πάντως οι δυο τους, παρά την αυτοκόλλητη σχέση τους, δεν έχουν κοινό φωτογραφικό στιγμιότυπο από την 81η Απονομή των Χρυσών Σφαιρών. Εκείνη που σίγουρα οφείλει να κρατήσει κακία ή έστω να στείλει επιστολή παραπόνων στον οίκο Schiaparelli που την έντυσε για την παρθενική εμφάνισή της στον θεσμό είναι η Dua Lipa. Η Βρετανίδα ποπ σταρ ήταν τόσο σφιχταγκαλιασμένη από την custom made τουαλέτα της, ώστε δυσκολεύτηκε ακόμα και να καθίσει. Ευτυχώς, είχε την πρόνοια να αποδομήσει η ίδια την άβολη στάση της στα κοινωνικά δίκτυα, πριν την κάνουν φύλλο και φτερό οι όπου Γης haters. Οχι ότι δεν υπήρχαν και άλλες άξιες σχολιασμού εμφανίσεις, όπως εκείνη τηςπου σχεδόν σκανδάλισε τα χρηστά ήθη αφού η τουαλέτα της διά χειρόςέφερε κεντημένα ανάγλυφα σχήματα σε μορφή αιδοίου.από όσα διαμείφθηκαν στο κόκκινο χαλί, την ψιλή κουβέντα στις ροτόντες στη διάρκεια της τρίωρης απονομής και τις αναμενόμενες ή αναπάντεχες ήττες (της «Barbie» από το «Poor Things», τηςαπό τηνκαι τουαπό τον Κίλιαν Μέρφι) ήταν τα after parties που ακολούθησαν. Μακράν το πιο κοσμοπλημμυρισμένο ήταν εκείνο του Netflix.Μπορεί η on demand πλατφόρμα να έχασε μέσα από τα χέρια της το βραβείο ανδρικής ερμηνείας σε δραματική ταινία -αποδόθηκε στονγια το «Οπενχάιμερ» και όχι, όπως πολλοί ανέμεναν, στον Μπράντλεϊ Κούπερ, ο οποίος έφυγε για έκτη φορά στην καριέρα του με άδεια χέρια, για το «Μaestro»-, όμως είχε να γιορτάσει τη μάλλον ανέλπιστη επιτυχία της μίνι σειράς «Beef». Στο εστιατόριο «Spago», όπου γιορτάστηκαν τα επινίκια, το «παρών», εκτός από τον Κούπερ, έδωσαν ηαλλά και οκαι οαμφότεροι υποψήφιοι στην κατηγορία της ανδρικής ερμηνείας.το after party της Universal που έλαβε χώρα στο «Tommy’s», με τους συντελεστές του «Οπενχάιμερ» να μην προλαβαίνουν να δέχονται συχαρίκια για την επιτυχία του φιλμ σε πέντε κατηγορίες (Kαλύτερης Δραματικής Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ και Β’ Ανδρικού Ρόλου και Πρωτότυπης Μουσικής). Εκεί ήταν ο Κίλιαν Μέρφι, ημετά του συζύγου τηςαλλά και οι πρωταγωνιστές της σειράς «Suits» σχεδόν σε απαρτία. Οσο για το καστ και τους συντελεστές του «Poor Things», προτίμησαν το πάρτυ του «Billboard», όπως και το it boy της βραδιάς, οπου σχολιάστηκε όχι τόσο για τη δεύτερη σερί νίκη του στην κατηγορία της ερμηνείας (για το «The Bear») όσο για την καμπάνια των εσωρούχων Calvin Klein στην οποία πρωταγωνιστεί και μόλις κυκλοφόρησε., η, οκαι ο φανατικότερος των φανατικών του Ελληνα δημιουργού,, είχαν κάθε λόγο να είναι παραπάνω από ευτυχείς για το βραβείο στην κατηγορία Καλύτερη Κωμωδία ή Μιούζικαλ, αλλά και για τη Χρυσή Σφαίρα της Αμερικανίδας ηθοποιού για την ερμηνεία της. Το «Poor Things» θεωρήθηκε από πολλούς η έκπληξη της φετινής απονομής κατατροπώνοντας το φαινόμενο του φιλμ «Barbie» και ανεβάζοντας κατακόρυφα τις μετοχές της ταινίας στον δρόμο προς τα Οσκαρ, εκεί δηλαδή όπου η βιομηχανία του θεάματος είθισται να τιμά -ενίοτε και να κανακεύει- τα αγαπημένα της παιδιά.