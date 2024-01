Οικογένεια Τσαντίλη: O «εμφύλιος» και η κρίση έφεραν την παρακμή και τα... σφυριά

Το εμβληματικό ακίνητο στην πλατεία Ασωμάτων, στο Θησείο, όπου κάποτε μεγαλούργησε η οικογένεια

Η παραπάνω ιδιοκτησία βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας, κτισμένης σε οικόπεδο εκτάσεως 292,90 τ.μ., επί της οδού Ερμού και της πλατείας Αγίων Ασωμάτων. Σύμφωνα με την εξωτερική αυτοψία, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για γωνιακό κτίριο επαγγελματικής χρήσης συνήθους κατασκευής και μέτριας εξωτερικής συντήρησης, που κατά τα διαθέσιμα στοιχεία κατασκευάστηκε το 1958. Μαζί θα βγει η πλήρης κυριότητα τεσσάρων οριζόντιων ιδιοκτησιών, ήτοι τεσσάρων αποθηκών, που βρίσκονται στο υπόγειο της εν λόγω πολυκατοικίας και οι οποίες, με βάση σχετική έκθεση εκτίμησης, είναι ενοποιημένες.Οι τιμές πρώτης προσφοράς έχουν οριστεί για το ισόγειο κατάστημα στα 211.000 ευρώ, για την αποθήκη 1, εμβαδού 75 τ.μ., στα 30.250 ευρώ, για την αποθήκη 2, εμβαδού 42 τ.μ., στα 17.300 ευρώ, για την αποθήκη 3, εμβαδού 64 τ.μ., στα 25.800 ευρώ και για την αποθήκη 4, εμβαδού 55 τ.μ., στα 22.200 ευρώ.Ετσι, η συνολική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στις 306.550 ευρώ, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ακίνητο αποκτήθηκε από την εταιρεία Νέο Μετροπόλ το 2007. Σύμφωνα με τη χαρακτηριστική περιγραφή από την έκθεση εκτίμησης, «σήμερα η περιοχή του Θησείου αποτελεί γνωστό νυχτερινό στέκι κατάμεστο με καφενεία, καφετέριες και μπαρ, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού». Εκτελεστός τίτλος είναι διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από το 2016 και επισπεύδουσα των πλειστηριασμών ηγια λογαριασμό της Cairo No 3 Finance DAC.Οπως σημειώνεται, η κατάσχεση επιβλήθηκε για 100.000 ευρώ, ενώ στα εμπράγματα βάρη περιλαμβάνονται:■ Προσημείωση υπέρ της, για 264.123 ευρώ, εγγραφείσα στις 28.11.2001 και τραπείσα μερικώς σε υποθήκη για ποσό 170.773 ευρώ στις 23.9.2022, κατά των Αλεξίου Τσαντίλη, Δημητρίου Τσαντίλη και Ιωάννη Τσαντίλη.■ Προσημείωση υπέρ της Ανάπτυξη ΣΜΕ ΙΙ ΑΠΣ Λίμιτεδ, για 300.000 ευρώ, εγγραφείσα στις 16.6.2010.■ Υποθήκη υπέρ της Poseidon Financial Investor Activity Company για 170.773 ευρώ, εγγραφείσα στις 23.9.2022, κατά των Αλεξίου Τσαντίλη, Δημητρίου Τσαντίλη και Ιωάννη Τσαντίλη.■ Η αναγκαστική κατάσχεση που οδηγεί στον πλειστηριασμό.Η Νέα Μετροπόλ Α.Ε., σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματά της για τη χρήση του 2015, τα οποία υπέγραφαν οως πρόεδρος και ο Αλέξιος Τσαντίλης ως διευθύνων σύμβουλος, είχε μηδενικό κύκλο εργασιών, όπως και τη χρήση του 2014. Η διοίκηση σημείωνε ότι «η οικονομική θέση της εταιρείας δεν θεωρείται ικανοποιητική», ωστόσο δήλωνε «σχετικώς αισιόδοξη για τη μελλοντική πορεία της», αναφέροντας ότι «σκοπός είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της, η επίτευξη νέων στόχων και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της»…Η τελευταία χρήση που εμφάνισε έσοδα ήταν του 2013, δηλαδή προ δεκαετίας, όταν κατέγραψε κύκλο εργασιών 160.772 ευρώ, έναντι 348.253 ευρώ της προηγούμενης και τελικό ζημιογόνο αποτέλεσμα.Στο τελευταίο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε το 2016, συμμετείχαν ο Αλέξης Τσαντίλης, ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, η Φανή Τσαντίλη () ως αντιπρόεδρος και ο Ιωάννης Τσαντίλης ως μέλος.Ωστόσο, στις 5 Νοεμβρίου 2019, ο Ιωάννης Τσαντίλης απέστειλε με δικαστικό επιμελητή προς τον Αλέξη Τσαντίλη επιστολή, με την οποία δήλωνε την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 24 Φεβρουαρίου 2023, στη Νέο Μετροπόλ Α.Ε. διορίστηκε προσωρινή διοίκηση.Ολα αυτά δεν θυμίζουν σε τίποτα τη μεγαλειώδη διαδρομή της οικογένειας στον επιχειρηματικό στίβο. Με αφετηρία το 1919, ο Ιωάννης Τσαντίλης, με καταγωγή από το χωριό Ισαρη Αρκαδίας, μαζί με τον θείο του, Κωνσταντίνο,. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1925, ο Ιωάννης Τσαντίλης ανεξαρτητοποιείται και εγκαινιάζει το δικό του κατάστημα στη γωνία Αιόλου 20 και Μητροπόλεως, που έγινε αμέσως γνωστό λόγω της ποιότητας του εμπορεύματος με λαϊκά υφάσματα, όπως νήματα, αλατζάδες, φλοκάτες, ποπλίνες κ.ά.Τα παιδιά του, ο Παναγιώτης (Τάκης) και η Μαίρη Τσαντίλη, μεγάλωσαν περισσότερο μέσα στο μαγαζί παρά στο σπίτι τους στην Πλάκα, αρχικά στη Μνησικλέους και Διογένους και μετά στη Νικοδήμου 30. Ετσι, μετά τον πόλεμο, το 1949, σαν «έτοιμοι από καιρό», αναλαμβάνουν τα ηνία από τον πατέρα τους που έφυγε από τη ζωή το 1954.Ο Τάκης Τσαντίλης ασχολήθηκε με τα διοικητικά και η Μαίρη έφερε με τις ιδέες της φρέσκο αέρα, συνδέοντας με τα υφάσματά της τη λαϊκή παράδοση με τις νεωτερικές τάσεις της εποχής. Παράλληλα, εισήγαγαν για πρώτη φορά υφάσματα γνωστών οίκων του εξωτερικού. Σε σύντομο χρονικό διάστημα το όνομα «Τσαντίλης» έγινε αυτό που θα λέγαμε σήμερα «talk of the town», με τους εμπορικούς ορίζοντες να διευρύνονται.Το κατάστημα εξελίσσεται σε πόλο έλξης για τις κυρίες της υψηλής αθηναϊκής κοινωνίας, αλλά και σε καλλιτεχνικό στέκι, καθώς οι άνθρωποι της τέχνης και του θεάτρου συρρέουν για να ντύσουν τις παραστάσεις τους, τα σκηνικά και τα κοστούμια, με τα πολύχρωμα ποιοτικά υφάσματα του Τσαντίλη. Ανάμεσά τους οι Φωκάς,, Βασιλείου,κ.ά.Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι τρεις γιοι του Τάκη Τσαντίλη και της Φανής Κανελλοπούλου, μιας δυναμικής γυναίκας με καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της επιχείρησης, ο Γιάννης, ο Δημήτρης και ο Αλέξης, μεγαλώνουν και αυτοί ανάμεσα στα τόπια και στα άλλα υλικά που φάνταζαν παραμυθένια στα μάτια τους.Με το πέρασμα των χρόνων και καθώς ενηλικιώνονται μαθαίνουν τα μυστικά της αγοράς δίπλα στον πατέρα τους, ο οποίος πιστώνεται σε κυρίαρχο βαθμό τη γιγάντωση της φίρμας. Το 1970 η εταιρεία εισέρχεται δυναμικά στον χώρο του έτοιμου ενδύματος, απολαμβάνοντας τεράστια αποδοχή και με τον Τάκη Τσαντίλη να ποντάρει στο ανοδικό ρεύμα, αναπτύσσεται σε αλυσίδα με πολλά καταστήματα, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα κ.α.Το 1993, όταν ο πατριάρχης της οικογένειας και της επιχείρησης φεύγει από τη ζωή, το τιμόνι αναλαμβάνουν οι τρεις γιοι του, που ύστερα από μια ατυχή επένδυση σε ιδιωτική αεροπορική εταιρεία, ανοίγουν τον δικό τους βηματισμό.Τη δεκαετία του 2000 ο, μέσω συνεργασιών με βαριά διεθνή ονόματα της γυναικείας μόδας, εδραιώνει την κυριαρχία του, γεγονός που εκτοξεύει τους τζίρους και τα κέρδη, με την αλυσίδα να φτάνει τα 22 καταστήματα. Ολα αυτά βέβαια μέχρι η οικονομική κρίση να σκοτεινιάσει τον ουρανό… Εκτοτε ξεκίνησε η περικοπή του δικτύου, αρχικά με το κλείσιμο των καταστημάτων στη Σταδίου, μέσω του οποίου είχε γίνει «άνοιγμα» και στο ανδρικό κοινό, στη Βουκουρεστίου, στο «Golden Hall» και το Χαλάνδρι.Διατηρήθηκε, ωστόσο, μια σημαντική παρουσία, με flagship store το κατάστημα της Κανάρη, στο Κολωνάκι. Η πορεία, όμως, ήταν περαιτέρω καθοδική, κάτι που σε συνδυασμό με τον ενδοοικογενειακό εμφύλιο για το μοίρασμα της περιουσίας οδήγησε το «οικοδόμημα» σε τροχιά κατάρρευσης. Με τις σφοδρές αντιπαραθέσεις γύρω από τα ποσοστά, τις μεταβιβάσεις και τις πληρωμές, οι Τσαντίληδες έγιναν ξανά «talk of the town», αλλά αυτή τη φορά με αρνητικό τρόπο.Στο επίκεντρο, όπως προαναφέρθηκε, βρέθηκε η προσπάθεια του Δημήτρη Τσαντίλη να αποχωρήσει πουλώντας το ποσοστό του στα αδέλφια του αντί 6 εκατ. ευρώ, ποσό που συμφωνήθηκε ότι θα αποπληρώνεται με δόσεις. Ολα αυτά όμως το 2007, δηλαδή όταν ήδη ζύγωναν τα σύννεφα της κρίσης.Στο πλαίσιο τής τότε συμφωνίας είχε ενταχθεί και η απόφαση να πωληθεί η εμβληματική βίλα του, εκτιμώμενης αξίας τότε (το 2007) στα 12 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, κι αυτή κατέληξε στις τράπεζες για να περάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, προ δεκαετίας στον επιχειρηματία Θόδωρο Δουζόγλου αντί 6 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, μέσα από την ολισθηρή περιπέτεια, το όνομα και οι δραστηριότητες της πανίσχυρης κάποτε φίρμας σκόρπισαν σε… μικρά κομμάτια.Ετσι, τα παρακλάδια της οικογένειας καθώς και η νεότερη, η τέταρτη γενιά της, δίνουν σήμερα συνέχεια στο brand, καθένας από το δικό του «μετερίζι».Η Σοράγια Τσαντίλη, σύζυγος του Δημήτρη Τσαντίλη, μαζί με τους γιους της, και κυρίως με τον Μάξιμο, λειτουργούν την επιχείρηση Tsantilis («M DUE») με δύο μπουτίκ. Η μία στην Αθήνα επί των οδών Περικλέους και Φωκιανού και η δεύτερη, όπου καθημερινά δίνει το «παρών» η Σοράγια Τσαντίλη, στην οδό Κολοκοτρώνη της Κηφισιάς.Ο Μάξιμος Τσαντίλης έχει σπουδάσει Οικονομικά στο φημισμένο Bocconi και μετά τη θητεία του σε άλλες εταιρείες, από το 2018 εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση. Ο αδελφός του Μορίς, με σπουδές στα πανεπιστήμια του Westminster και του Queen Mary στο Λονδίνο, αφού θήτευσε σε διάφορους μεγάλους ομίλους, (PwC, Deloitte, Moore Global) σήμερα είναι στρατηγικός αναλυτής στη Vodafone.Στο άλλο παρακλάδι, τα παιδιά του Γιάννη Τσαντίλη, ο Παναγιώτης και η, δραστηριοποιούνται επίσης στον χώρο της μόδας και των υφασμάτων μέσω της Tsantilis Fabrics (ΠΙΑΦ ΤΣΑΝΤ ΙΚΕ). Η Φανή Τσαντίλη, μάλιστα, έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια και το δικό της brand Fani Tsantili Designs.Τέλος, η μικρότερη από τους απογόνους, η Μυρίνα Τσαντίλη, κόρη του Αλέξη Τσαντίλη, ο οποίος από το 1993 ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, και της Τερέζας Θεοδωροπούλου, έχει τη δική της παρουσία. Αφού σπούδασε στο Μιλάνο, στο περίφημο Istituto Marangoni και στο Παρίσι Fashion Business, άνοιξε τη δική της μπουτίκ ρούχων και αξεσουάρ, αρχικά στο κατάστημα της οδού Κανάρη στο Κολωνάκι και στη Γλυφάδα, ενώ τώρα πλέον στην οδό Σκουφά.