Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση - Έδωσε το βραβείο σκηνοθεσίας στον Μάρτιν Σκορσέζε σε τελετή

Daniel Day-Lewis breaks from retirement to fete Martin Scorsese at National Board of Review Awards https://t.co/YSYqym2anf pic.twitter.com/oafp0CxrDZ — Page Six (@PageSix) January 12, 2024

Daniel Day-Lewis and Martin Scorsese at the National Board of Review Awards Gala. pic.twitter.com/EasZtISO5O — Films to Films (@filmstofilms_) January 12, 2024

έκανε ένα διάλειμμα από τη συνταξιοδότησή του για να παραδώσει στοντο βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας στα βραβεία του «National Board of Review», στο κέντρο του Μανχάταν το βράδυ της Πέμπτης.Το έπος του Σκορσέζε, «Killers of the Flower Moon», ήταν η κορυφαία διάκριση στα 95α βραβεία NBR. Στα βραβεία που ανακοινώθηκαν νωρίτερα αλλά απονεμήθηκαν την Πέμπτη, το «Killers of the Flower Moon» ήταν η επιλογή για την καλύτερη ταινία, μαζί με την καλύτερη σκηνοθεσία για τον Σκορσέζε και την καλύτερη ηθοποιό για τη Λίλι Γκλάντστοουν.Ο καλεσμένος-έκπληξη της βραδιάς ήταν ο Ντέι-Λιούις, ο οποίος εγκατέλειψε την υποκριτική μετά την ταινία «Phantom Thread» του Πολ Τόμας Άντερσον το 2017 και έκτοτε αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό τη δημόσια ζωή. Ο Ντέι-Λιούις καθόταν δίπλα στον Σκορσέζε καθ' όλη τη διάρκεια του γκαλά στο Cipriani's 42nd Street πριν παρουσιάσει το βραβείο σκηνοθεσίας.«Ήμουν έφηβος όταν ανακάλυψα το έργο του Μάρτιν», δήλωσε ο Ιρλανδός ηθοποιός. «Με ένα δικό του φως φώτισε άγνωστους κόσμους που πάλλονταν από μια επικίνδυνη, ακαταμάχητη ενέργεια - κόσμους μυστηριώδεις για μένα και απόλυτα συναρπαστικούς. Φώτισε το απέραντο όμορφο τοπίο του τι είναι δυνατό στον κινηματογράφο και μου ξεκαθάρισε τι είναι αυτό που πρέπει να ζητήσει κανείς από τον εαυτό του για να εργαστεί με πίστη».Ο Ντέι-Λιούις, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις ταινίες του Σκορσέζε «Gangs of New York» (2002) και «Age of Innocence» (1993), χαρακτήρισε τη συνεργασία με τον σκηνοθέτη «μία από τις μεγαλύτερες χαρές και απροσδόκητα προνόμια της ζωής μου».Όταν ο σκηνοθέτης ανέβηκε στην σκηνή και παρέλαβε το βραβείο, ανταπέδωσε το κομπλιμέντο, αποκαλώντας τη συνεργασία με τον Ντέι-Λιούις «μία από τις μεγαλύτερες εμπειρίες της ζωής μου».«Ίσως υπάρχει χρόνος για μία ακόμη», πρόσθεσε ο Σκορσέζε χαμογελώντας, ενώ το πλήθος έμεινε άναυδο στο ενδεχόμενο αυτό. Ο ηθοποιός, που στεκόταν στο πλάι της σκηνής, χαμογέλασε και άπλωσε τα χέρια του.Φωτογραφίες: Shutterstock