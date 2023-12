Μάρκος Σεφερλής σε Emilia Vodos: Χώρισε εσένα άντρας, γιατί;

«Να μάθουμε και εμείς, για πες Emilia» ρώτησε ο Μάρκος Σεφερλής.«Ε με χώρισε ντάξει» απάντησε η Emilia Vodos.«Γιατί; Εσένα; Βρέθηκε άντρας που χώρισε εσένα; Oh my God, I don't believe it! Why? Tell me why» ρώτησε ο παρουσιαστής στο οποίο απάντησε η παίκτρια: «Μάρκο θα δεις τώρα γιατί με χώρισε».«Α, γι' αυτό ήρθες εδώ, δεν ήξερες να μαγειρεύεις. Ήρθες εδώ να μάθεις για να ξαναγυρίσεις πίσω. Αν γυρίσει τώρα και σου πει μετά την εκπομπή "σε θέλω μαζί μου", θα ξαναγυρίσεις;» είπε ο παρουσιαστής.«Το εύχομαι, είναι και έτσι οι μέρες γιορτινές» απάντησε η Emilia Vodos.«Κάτι έλειπε κάπου στη σχέση μας» πρόσθεσε και έπειτα από ερώτηση του παρουσιαστή επιβεβαίωσε ότι είναι ελεύθερη και ότι δεν έχει καμία επαφή με τον πρώην της. «Έχω με άλλον επαφή όμως» είπε στο τέλος.